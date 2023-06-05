Нападающий «Динамо» Федор Смолов женился.

Футболист опубликовал фото своей девушки, диджея и блогера Карины Истоминой, с обручальным кольцом на пальце.

Сама Истомина выложила фото, где видно обручальные кольца обоих супругов.

Это первый официальный брак для 33-летнего футболиста. Впервые об отношениях Смолова и Истоминой стало известно около месяца назад.

Фото: инстаграм Федора Смолова, инстаграм Карины Истоминой

🔥🔥🔥 Карина Истомина – модель, мегаталантливая диджей, успешная блогерша и новая девушка Федора Смолова. Неужели получится?

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