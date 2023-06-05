Смолов женился на диджее и блогере Карине Истоминой
Нападающий «Динамо» Федор Смолов женился.
Футболист опубликовал фото своей девушки, диджея и блогера Карины Истоминой, с обручальным кольцом на пальце.
Сама Истомина выложила фото, где видно обручальные кольца обоих супругов.
Это первый официальный брак для 33-летнего футболиста. Впервые об отношениях Смолова и Истоминой стало известно около месяца назад.
Фото: инстаграм Федора Смолова, инстаграм Карины Истоминой
🔥🔥🔥 Карина Истомина – модель, мегаталантливая диджей, успешная блогерша и новая девушка Федора Смолова. Неужели получится?
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
Браво!
вроде адекватная девка, не похожа на меркантильную.
Такой вот пируэт судьбы.
К тому же, у неё беды с башкой, увы(