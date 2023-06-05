Смолов женился на диджее и блогере Карине Истоминой

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия светская хроника Динамо Москва Футбол

Нападающий «Динамо» Федор Смолов женился.

Футболист опубликовал фото своей девушки, диджея и блогера Карины Истоминой, с обручальным кольцом на пальце.

Сама Истомина выложила фото, где видно обручальные кольца обоих супругов.

Это первый официальный брак для 33-летнего футболиста. Впервые об отношениях Смолова и Истоминой стало известно около месяца назад.

Фото: инстаграм Федора Смолова, инстаграм Карины Истоминой

🔥🔥🔥 Карина Истомина – модель, мегаталантливая диджей, успешная блогерша и новая девушка Федора Смолова. Неужели получится?

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131 комментарий

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luu
Ответ Dimario
А куда делась внучка Ельцина?
Устала и ушла
+492
-4
+488
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Kuryanin
Ответ Kirill Kozlov
что за сыпь у нее на руках? болезнь какая-то?
Скитлстрянка.
+242
-1
+241
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Dimario
А куда делась внучка Ельцина?
+99
-8
+91
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Kirill Kozlov
что за сыпь у нее на руках? болезнь какая-то?
+67
-19
+48
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Maxximus
Как бы ребёнок сразу с татухами не родился 😂
+35
0
+35
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Vićtor Diaź
Ответ luu
Устала и ушла
Лучшего комментария сегодня уже не будет 😂😂😂😂😂😂😂
Браво!
+38
-4
+34
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Dimario
Ответ FilinMD
Посредственный диджей, уж не знаю, какой она блоггер, в общем - прекрасный представитель московской тусовочки. Главное, что лицом вышла Достойный партнер для Смолова. Если карьера Феди пойдет на спад, и доходы будут падать, свалит, как пить дать. Совет да любовь, в общем
ну, смотрел пару вьюшек с ней, тк помню ее еще по временам с Антоном Севидовым.
вроде адекватная девка, не похожа на меркантильную.
+22
-1
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Dimario
Ответ luu
Устала и ушла
в голос)
+22
-1
+21
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Бронислав Каминский
Ответ FilinMD
Посредственный диджей, уж не знаю, какой она блоггер, в общем - прекрасный представитель московской тусовочки. Главное, что лицом вышла Достойный партнер для Смолова. Если карьера Феди пойдет на спад, и доходы будут падать, свалит, как пить дать. Совет да любовь, в общем
На самом деле внешка у нее так себе.Хз что он в ней нашел
+34
-14
+20
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Overkiller
На запястье обручальная татуха колючей проволоки?
+23
-4
+19
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YOKODZUMA
Ответ Тюменский медвежонок
попадал в ютубе на выпуски где она набухивалась прям там и рассказывала как брала "в рот" у мужиков и что это норма :D Смолов молодец, под стать себе жену подобрал
Э... Ну 99% женщин старше 20 брали у кого то в рот. И да, это норма.
+23
-4
+19
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Ярик01
Ответ perfect10
слегка округлившийся живот на крупном плане похоже выдает истинную причину брака по любви.
У Феди?
+17
0
+17
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jqzn88xn6n
ВСЕХ БЛАГ!
+19
-3
+16
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Pigmalion
Ответ Dimario
А куда делась внучка Ельцина?
Она с сыном Березовского(Бориса) встречается теперь.
Такой вот пируэт судьбы.
+15
0
+15
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Тюменский медвежонок
попадал в ютубе на выпуски где она набухивалась прям там и рассказывала как брала "в рот" у мужиков и что это норма :D Смолов молодец, под стать себе жену подобрал
+24
-10
+14
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Бутан Пропанович
Вечер в хату! Где чалилась?
+14
-2
+12
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Mr.sgi87
Ответ Dimario
А куда делась внучка Ельцина?
Не пара Смолов массонской ложе
+11
-1
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perfect10
слегка округлившийся живот на крупном плане похоже выдает истинную причину брака по любви.
+14
-4
+10
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veredrim
Карина столько мечтала о больших неграх (https://www.sports.ru/tribuna/blogs/shkoladvanol/858091.html), рассказывала о жизни в ньюйорке, тусовках с дикаприо и пр. А вышла в итоге за простого Федю.
+10
0
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Imperor7
А как же внучка Ельцина...
+12
-3
+9
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prus_3
Союз безвкусных татух с нелепыми.
+7
0
+7
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FilinMD
Посредственный диджей, уж не знаю, какой она блоггер, в общем - прекрасный представитель московской тусовочки. Главное, что лицом вышла Достойный партнер для Смолова. Если карьера Феди пойдет на спад, и доходы будут падать, свалит, как пить дать. Совет да любовь, в общем
+20
-13
+7
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London-D
Истомину пол Москвы вертело как минимум, с юности.
К тому же, у неё беды с башкой, увы(
+9
-3
+6
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Арсен Венгер (копия)
Ответ Overkiller
На запястье обручальная татуха колючей проволоки?
От предыдущего парня подарок, кокора валуйский
+5
0
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Северный болельщик
Дерзкая улыбка такая, типо, поймала окуня
+6
-1
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