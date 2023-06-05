Лапорта и отец Месси встретились для обсуждения возвращения Лео в «Барселону»

Президент «Барселоны» и отец Лионеля Месси обсуждают возвращение игрока в клуб.

Журналист Тони Хуанмарти сообщил, что в эти минуты и проводят встречу в доме руководителя «блауграны» по этому поводу.

Ранее аргентинец покинул «ПСЖ» после двух лет в клубе.

« » может сделать официальное предложение Месси, так как недавно одобрила финансовый план клуба.

Месси уходит из «ПСЖ» – точно, железно, 100%. А куда дальше: «Аль-Хилаль» или «Барса»?

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