Лапорта и отец Месси встретились для обсуждения возвращения Лео в «Барселону»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Хорхе Месси Футбол

Президент «Барселоны» и отец Лионеля Месси обсуждают возвращение игрока в клуб.

Журналист Тони Хуанмарти сообщил, что в эти минуты Жоан Лапорта и Хорхе Месси проводят встречу в доме руководителя «блауграны» по этому поводу.

Ранее аргентинец покинул «ПСЖ» после двух лет в клубе.

«Барселона» может сделать официальное предложение Месси, так как недавно Ла Лига одобрила финансовый план клуба.

Месси уходит из «ПСЖ» – точно, железно, 100%. А куда дальше: «Аль-Хилаль» или «Барса»?

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

84 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гари Невилл
Очень жду Месси в Барсе, пусть перед своим уходом из Европы зацепит хоть один официальный и значимый трофей. Это будет его последний заход!
+62
-6
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fan_barça_
Оперативненько....но все равно не поверю, пока не увижу Месси в заявке на игру Барсы.
+53
0
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очевидное невероятное
Перейдя в родную Барселону чемпион мира, гений Месси ещё установит много рекордов
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рэд Уайт
Ответ Пруд
Норм источник?
по Барсе да.Даже видео скинул
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bel01
Отказаться от миллиарда ради любимого клуба...
Вот разница между Лео как человеком и фруктовой вазелиновой принцессой.
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Самойлов
Ответ la_masia
Как-то странно, только одобрили и уже Лапорта с отцом Месси встречается 😁😁😁 Быстро события развиваются 😁 Или они по Скайпу встречаются?
отец Месси живёт в Барселоне если что
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рэд Уайт
Ответ la_masia
Как-то странно, только одобрили и уже Лапорта с отцом Месси встречается 😁😁😁 Быстро события развиваются 😁 Или они по Скайпу встречаются?
так Хуанмарти потвердил это скинув видео со встречи Хорхе и Лапорт.
Ромеро отменил интервью с Вильей,говорит сегодня день Месси ,радуется ,орет чемпион мира подожди еще немного🤣😁
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Golden Valley
Как фанат клуба реала до мозга костей, я хочу чтобы Месси вернулся и хорошенько наказал Переса за пассивность на трансфнрах
+16
-8
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Men77
Если он перейдет в Барсу отказавашись от ярда зелени, то местные гелевые просто обязаны будут застрелиться, если у них есть хоть какая то честь.
Хотя о чем это я , какая нахрен честь 🤣
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эксперт Спортс
Ответ Гари Невилл
Очень жду Месси в Барсе, пусть перед своим уходом из Европы зацепит хоть один официальный и значимый трофей. Это будет его последний заход!
Обычно последние заходы бывают великими
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Удачи Месси в дальнейшей карьере, где бы он не играл.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Muhammad Juraev
Так тут же фанатики аль насрыча смеялись и твердили, что он переходит в "лучшую" лигу мира с 13 млрд аудиторией..
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рэд Уайт
🚨🚨🚨Хорхе Месси(отец Лео): «Месси ХОЧЕТ вернуться в «Барсу», и я тоже этого хочу. Да, это возможно».

«Мы уверены в возвращении Лео. Скоро вы узнаете»
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ждем Великого! В родном клубе завершит свою европейскую карьеру!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гари Невилл
Ответ Andria Managadze
Роналду и Бензема чего ждёт?? кубок шаурмы??
Золотой верблюд)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ Олжас Айкенов
Независимо от качества игры Месси в будущих сезонах, он заслуживает того, чтобы Камп Ноу его проводил соответственно его вкладу. Он многое сделал для клуба
Он за ПСЖ на расслабоне делает 40+ Голевых действий за сезон. В Барсе Лео будет играть с особой мотивацией.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Удачи им в переговорах!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vinnipukh Vinni
Ответ Кино Музыка
Если вернется, Левандовски забьет вдвое больше.
Вдвое больше не забьёт, но приблизиться к 30 сможет.
Главный ресурс - это голы самого Месси.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fatima japarova
Месси нужна барсу срочно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Ashhabadskiy
Там реал рушится, а глорчики светофорчики риала переживают за переход лучшего игрока современности Месси в родную Барселону
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jedemdasseine
Ответ Fan_barça_
Оперативненько....но все равно не поверю, пока не увижу Месси в заявке на игру Барсы.
В Твиттере к новости видос приложен, как батёк Месси заходит куда-то.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рыжий Бизон
ну чтож ждём официального объявления. добро пожаловать домой легенда
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
la_masia
Как-то странно, только одобрили и уже Лапорта с отцом Месси встречается 😁😁😁
Быстро события развиваются 😁
Или они по Скайпу встречаются?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Лионеля Месси
Ждём возвращения короля в Барсу;)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Однажды в Космосе
Мир напрягся, хлоры рояля ещё больше
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий