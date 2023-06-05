Лапорта и отец Месси встретились для обсуждения возвращения Лео в «Барселону»
Президент «Барселоны» и отец Лионеля Месси обсуждают возвращение игрока в клуб.
Журналист Тони Хуанмарти сообщил, что в эти минуты Жоан Лапорта и Хорхе Месси проводят встречу в доме руководителя «блауграны» по этому поводу.
Ранее аргентинец покинул «ПСЖ» после двух лет в клубе.
«Барселона» может сделать официальное предложение Месси, так как недавно Ла Лига одобрила финансовый план клуба.
Месси уходит из «ПСЖ» – точно, железно, 100%. А куда дальше: «Аль-Хилаль» или «Барса»?
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Вот разница между Лео как человеком и фруктовой вазелиновой принцессой.
Ромеро отменил интервью с Вильей,говорит сегодня день Месси ,радуется ,орет чемпион мира подожди еще немного🤣😁
Хотя о чем это я , какая нахрен честь 🤣
«Мы уверены в возвращении Лео. Скоро вы узнаете»
Главный ресурс - это голы самого Месси.
Быстро события развиваются 😁
Или они по Скайпу встречаются?