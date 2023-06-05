Андрей Аршавин: «Видел зарплату Вендела, Клаудиньо – вменяемая. Даже в «Зените» россияне больше получали. В «Спартаке» есть русские игроки, зарабатывающие больше 3 млн, у нас – нет»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Роман Зобнин Клаудиньо Вендел Хавьер Рибальта деньги Это футбол, брат! Футбол

Андрей Аршавин рассказал об уровне зарплат легионеров и российских игроков в «Зените».

– Было ли разумно так заваливать деньгами бразильцев в начале сезона, чтобы их удержать?

– Во-первых, меня в принципе не подпускают к финансовым условиям футболистов основной команды. Один раз мне довелось увидеть зарплату Вендела, Клаудиньо, я, честно, был приятно удивлен и благодарен Хавьеру Рибальте. Не то что благодарен, а оценил его работу высоко: он привел таких классных футболистов за вменяемую зарплату. Я думаю, что российские футболисты больше получали, даже в том же «Зените». Даже уверен.

Когда бразильцев переподписывали, была кризисная ситуация, и руководство приняло такое решение. Правильное решение: игроки сохранены, и результат есть. Теперь за этих игроков можно получить деньги. По всем нюансам было сделано правильно.

В «Спартаке» есть игроки, которые зарабатывают больше трех миллионов? Есть. Я даже не говорю про иностранцев – русские футболисты, которые зарабатывают больше трех миллионов.

– Кто?

– Зобнин. В «Зените» есть русский игрок, который зарабатывает больше двух с половиной миллионов? Думаю, нет, – сказал во время шоу «Это футбол, брат!» заместитель гендиректора «Зенита».

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

123 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Франческо Тотти
Да Зенит вообще молодцы. Надо - по скидке Ростов скупят, надо - в Сочи продадут за дорого много кого. А если еще надо - то за 50к Сутормина возьмут. Идеальный менеджмент. Спартаку стоило разок встретиться с кем-то из Химок - так коррупция, негодяи, чего удумали, команда Галицкого вообще начала писать жалобы на подобное, сразу видно, что херню КБ пытались сделать, а тут все чинно.
Надо Зениту - Газовик стал Оренбургом неожиданно. Сами оренбуржцы охренели от подобного, в городе так никто не зовет клуб до сих пор :)
+89
-30
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
benjamin92
Аршавин: "Видел зарплату Миллера и рыдал"
+57
-9
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6tspey7tb5
А 13ккк куда тогда ушли, если не на зарплаты)))))
+55
-12
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
benjamin92
В богатейшем клубе страны с неограниченным бюджетом нет зарплат больше 3 млн? На бумаге если только
+64
-31
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Так Малком же россиянин, как это нет.
+30
-1
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Ответ benjamin92
В богатейшем клубе страны с неограниченным бюджетом нет зарплат больше 3 млн? На бумаге если только
у русских
+31
-4
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Добрый_Ээх
Андрей е уверен в зарплатах в Зените, будучи сотрудником Зенита, но точно называет зарплату игрока Спартака ))) Зарплату, легов, виденную им самим, не называет, ограничиваясь обтекаемыми фразами )) красавец))) да ему ли не знать, что при зарплату можно положить одну, а к ней кучу всевозможных бонусов нарисовать))
+33
-6
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хасан Акбаев
Если не упомянуть Спартак никто наверно и внимания не обратит.
+31
-12
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
versus_
Андрей держался-держался и эх... Вычеркиваем.)
Там еще полбюджета черного нала, об этом все знают, кроме чипсоеда видимо.
+22
-10
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
Про "Спартак" знает всё, про "Зенит" -"думаю нет".
+17
-7
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Ответ fedorbazaykin
Кто, ****, из русских в "Спартаке" получает больше 3 млн? Мне, аж самому интересно кто это.
Прочитай текст, а не только заголовок и правда тебе откроется.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ benjamin92
Аршавин: "Видел зарплату Миллера и рыдал"
Думаю, это даже нереально вообще посчитать, а не то, что увидеть где-то.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ 6tspey7tb5
А 13ккк куда тогда ушли, если не на зарплаты)))))
‘’ Мы за бедных , мы за русских ! ‘’
В.В.Жириновский
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pashko
Ну так Андрей Сергеевич все по делу сказал, представить что кто-то из россиян (не Малком/Клаудиньо) получает больше 3млн евро, невозможно. А то что Зобнин сидит на жирненьком контракте, давно известно.
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgueniy
Ответ last_guard
Число может назвать балабол-Андрюша?))
Андрей был замечен и уличен в балабольстве? Когда и в чем?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тайосич
А у Малкома 7 млн евро - вменяемая? При этом показатели сравнимые с Промесом, у которого в 3-3,5. и не надо забывать про Халкавитселей, которые кушали 7 млн евро в год каждый. Зенит по зарплатному бюджету сильно обходит всех ближайших конкурентов в разы.
+20
-16
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psycho
маленький врунишка
+14
-10
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Otto Kretschmer
Лучше всех в зарплатах игроков Зенита разбирается Зарема,а она сказала, что большие.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Semen B
Ответ Зубы Дзюбы
Надо понимать, что те игроки про которых говорит Ондрейка, были на момент их продления лучшими паспортистами на своих позициях. Понятно, что кузяев и чистяков не будут столько получать. Что там по зенитовской версии Дзюбы?
Кузяев лучший паспортист на своей основной позиции, так ещё и универсален и на других тоже очень хорош. И уж точно получше Зобнина, который никогда не был лучшим паспортистом.

Дзюба в Зените явно получал больше 3 млн, но Аршавин и говорит про сейчас, а не "тогда"
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
seventh_devil
Тяжело поверить в то что у Малкома, Вендела и т.д. есть мотивация играть в РПЛ за ЗП которую им могут предложить в условном Марселе.
Но для нашего чемпионата они безусловно волшебники, так что пусть и дальше пылят.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор
Ответ Красная стрела
Со стороны Аршавина крайне не красиво озвучивать контракты чужой команды. Но Зениту всегда плевать было на этикет. Творят, что хотят.
Уж вы бы молчали. Тут каждый розовый пишет о зарплатах игроков Зенита.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Беляк
Мясо, проснулось - заговорило!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
La Crosse Bobcats
Ответ Красная стрела
Молчать лучше бы вам, если не видите разницу, между сотрудником клуба и болельщиками. Вам явно не знакомо понятие этики. Если сейчас, каждый футбольный человек,знакомый с внутренней кухней начнёт говорить, что знает о Зените и ее игроках, начнет выносить эти данные в массы, как Аршавин, думаю, вы больше и носа нигде не покажите.
болельщик клуба с которым была аффелирована Зарема Равильевна Салихова что то говорит про этику. теперь я видел все)))))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arman FCSM
Снова эти крестовские про "Спартак". Да что ты будешь делать. Это уже какая-то клиника, чесслово
+31
-29
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь М.
Спокойно и адекватно. Если считаете зарплаты в Зените, то считайте зарплаты в клубах из Москвы. Полагаю, на 6 клубов в этом сезоне потратили в разы больше, чем на Зенит. Смысл держать в Москве 6 ФК (только в РПЛ)? Хватило бы 1-2.
+11
-9
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий