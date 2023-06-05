Андрей Аршавин: «Видел зарплату Вендела, Клаудиньо – вменяемая. Даже в «Зените» россияне больше получали. В «Спартаке» есть русские игроки, зарабатывающие больше 3 млн, у нас – нет»
Андрей Аршавин рассказал об уровне зарплат легионеров и российских игроков в «Зените».
– Было ли разумно так заваливать деньгами бразильцев в начале сезона, чтобы их удержать?
– Во-первых, меня в принципе не подпускают к финансовым условиям футболистов основной команды. Один раз мне довелось увидеть зарплату Вендела, Клаудиньо, я, честно, был приятно удивлен и благодарен Хавьеру Рибальте. Не то что благодарен, а оценил его работу высоко: он привел таких классных футболистов за вменяемую зарплату. Я думаю, что российские футболисты больше получали, даже в том же «Зените». Даже уверен.
Когда бразильцев переподписывали, была кризисная ситуация, и руководство приняло такое решение. Правильное решение: игроки сохранены, и результат есть. Теперь за этих игроков можно получить деньги. По всем нюансам было сделано правильно.
В «Спартаке» есть игроки, которые зарабатывают больше трех миллионов? Есть. Я даже не говорю про иностранцев – русские футболисты, которые зарабатывают больше трех миллионов.
– Кто?
– Зобнин. В «Зените» есть русский игрок, который зарабатывает больше двух с половиной миллионов? Думаю, нет, – сказал во время шоу «Это футбол, брат!» заместитель гендиректора «Зенита».
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Надо Зениту - Газовик стал Оренбургом неожиданно. Сами оренбуржцы охренели от подобного, в городе так никто не зовет клуб до сих пор :)
Там еще полбюджета черного нала, об этом все знают, кроме чипсоеда видимо.
В.В.Жириновский
Дзюба в Зените явно получал больше 3 млн, но Аршавин и говорит про сейчас, а не "тогда"
Но для нашего чемпионата они безусловно волшебники, так что пусть и дальше пылят.