207 зрителей на матче РПЛ, Ян проиграл Двалишвили, победы «Спартака», «Реала», «Челси», поражение «Ливерпуля», «Адмирал» творит историю и другие новости

1. «Спартак» одолел «Факел» (3:2) в 19-м туре чемпионата России, забив на 87-й минуте. И снова судья (на этот раз – Безбородов) принял спорные решения не в пользу красно-белых, чем взбесил тренера москвичей Абаскаля и форварда Соболева. Клуб обратится в ЭСК РФС. Промес забил 100-й и 101-й голы за «Спартак».

Также в субботу «Локомотив» в Грозном справился с «Ахматом» (1:0), играя с 59-й минуты вдевятером. «Динамо» в гостях проиграло «Краснодару» (1:3). Матч «Торпедо» – «Урал» (0:1) в Химках украсила фантастическая цифра – его посетили 207 зрителей.

2. «Адмирал» впервые в истории вышел во 2-й раунд Кубка Гагарина, победив «Салават» в серии (4-2), и сыграет с «Ак Барсом», который выбил «Нефтехимик» (4-2). СКА тоже вышел во 2-й раунд, обыграв минское «Динамо» (4-2). Все результаты дня – здесь.

3. «Ливерпуль» внезапно проиграл «Борнмуту» (0:1) на выезде в 27-м туре чемпионата Англии после 7:0 с «МЮ». «Манчестер Сити» переиграл «Кристал Пэлас» (1:0) в гостях благодаря голу Холанда с пенальти на 78-й минуте.

«Челси» разобрался с «Лестером» (3:1) – Мудрик отдал голевой пас, совершив первое результативное действие за лондонцев, «Тоттенхэм» обыграл «Ноттингем Форест» (3:1).

4. UFC Fight Night 221. Петр Ян проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей (это 4-е поражение за 5 последних боев). Александр Волков победил Александра Романова техническим нокаутом в первом раунде. Все результаты вечера – здесь.

5. «Реал» дома одержал волевую победу над «Эспаньолом» (3:1) в 25-м туре чемпионата Испании, другие результаты дня – здесь.

6. Власти Великобритании попросили спонсоров Олимпиад оказать давление на МОК с целью недопуска России на Игры. Сейм Литвы обратился к другим странам с предложением не допускать россиян к соревнованиям.

7. НХЛ. «Виннипег» победил «Флориду», Наместников набрал 3 (2+1) очка. «Рейнджерс» одолели «Баффало» в овертайме, победный гол на счету Панарина. «Вашингтон» обыграл «Айлендерс», Варламов пропустил 5 шайб, у Овечкина результативная передача. Все результаты дня – здесь.

8. «ПСЖ» вырвал победу над «Брестом» (2:1) в 27-м туре чемпионата Франции. На 90-й минуте с паса Лионеля Месси забил Килиан Мбаппе – он вышел один на один, обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота. У Лео 26 (13+13) очков в 22 матчах Лиги 1 в этом сезоне – он лидер чемпионата по ассистам и системе «гол+пас».

9. НБА. 38 очков Ленарда помогли «Клипперс» обыграть «Нью-Йорк» и другие результаты.

10. «Бавария» дома переиграла «Аугсбург» (5:3) в 24-м туре чемпионата Германии, «РБ Лейпциг» разгромил «Боруссию» из Менхенгладбаха (3:0), а дортмундская «Боруссия» в гостях поделила очки с «Шальке» (2:2) в рурском дерби.

11. Женская сборная Норвегии по биатлону победила в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде, Франция – 2-я, Германия – 3-я. Мужская сборная Норвегии тоже выиграла эстафету, Франция – 2-я, Германия – 3-я.

Анастасия Шевченко победила в гонке преследования на этапе Кубка Содружества по биатлону в Тюмени, Сливко – 2-я, Алимбекова-Смольская – 4-я, Юрлова – 6-я. Эдуард Латыпов выиграл у мужчин, Серохвостов – 2-й, Поварницын – 3-й.

12. «Наполи» дежурно победил «Аталанту» (2:0) в 26-м туре чемпионата Италии и увеличил отрыв от второго места до 18 очков! Хвича Кварацхелия забил сумасшедший гол – в окружении 8 соперников, с двумя замахами. «Лацио» и «Болонья» сыграли вничью (0:0).

13. Симен Хегстад Крюгер победил в коньковом масс-старте на 50 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Холменколлене, Холунн – 2-й, Ниенге – 3-й, Клэбо – 7-й, Гульберг – 9-й. Норвежцы заняли первые 10 мест.

14. Прокуратура оценила сумму выплат «Барселоны» Хосе Марии Энрикесу Негрейре в 7,3 млн евро. УЕФА может отстранить каталонцев от еврокубков из-за репутационного ущерба, если коррупцию докажут. «Барселона» выступила с заявлением относительно иска против нее: «Версия прокуратуры – это гипотеза. Клуб будет сотрудничать со следствием. Мы никогда не покупали судей и не влияли на их решения». А «Реал» планирует присоединиться к иску против «Барсы» в качестве обвинителя.

15. Индиан-Уэллс. Дарья Касаткина обыграла Анну Марию во втором круге, Варвара Грачева прошла Петру Мартич, Людмила Самсонова выбыла.

16. Зарема Салихова подаст в суд на Ольгу Смородскую за слова об «эскортнице». Экс-президент «Локомотива» не боится подобных действий от супруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна: «Угрозы судом смешны. Я процитировала ее же слова. Не хочу комментировать бред».

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