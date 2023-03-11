Генич о том, что скажет, встретившись с Дзюбой: «Ну, привет, бей». Не побегу заявление писать точно»

высказался о конфликте с .

Напомним, ранее футболист, комментируя ситуацию со спором, который они с комментатором заключили в прошлом сезоне, заявил: «Я его встречу и разочек вспылю. Посмотрим, что он будет делать». Генич ответил: «Хочет «всыпать» – не проблема. Я готов. Никуда не побегу, никаких заявлений. Попрошу Слуцкого, чтобы встречу организовал».

– Если встретишь Дзюбу сегодня, что ему скажешь?

– «Ну, привет, давай бей. Или что ты мне хотел сказать в лицо? Ты хочешь, чтобы я тебе то же самое сказал, что я сказал за спиной? Ты хочешь меня бить?»

– Какие у тебя шансы?

– В драке? Ну, понятно, что он сильнее, он натренированнее и мощнее. И кулак у него больше. И что дальше-то? Не побегу заявление писать точно, – сказал комментатор «Матч ТВ».

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