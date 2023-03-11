Генич о том, что скажет, встретившись с Дзюбой: «Ну, привет, бей». Не побегу заявление писать точно»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Константин Генич Футбол

Константин Генич высказался о конфликте с Артемом Дзюбой.

Напомним, ранее футболист, комментируя ситуацию со спором, который они с комментатором заключили в прошлом сезоне, заявил: «Я его встречу и разочек вспылю. Посмотрим, что он будет делать». Генич ответил: «Хочет «всыпать» – не проблема. Я готов. Никуда не побегу, никаких заявлений. Попрошу Слуцкого, чтобы встречу организовал». 

– Если встретишь Дзюбу сегодня, что ему скажешь?

– «Ну, привет, давай бей. Или что ты мне хотел сказать в лицо? Ты хочешь, чтобы я тебе то же самое сказал, что я сказал за спиной? Ты хочешь меня бить?»

– Какие у тебя шансы?

– В драке? Ну, понятно, что он сильнее, он натренированнее и мощнее. И кулак у него больше. И что дальше-то? Не побегу заявление писать точно, – сказал комментатор «Матч ТВ».

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25 комментариев

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.ru
ну а для чего ещё нужен виртуальный мир... если не поговорить о виртуальной драке
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RealJericho
Ответ Сергей Котов
ладно Дзюба с мозгами подростка..но этот...вроде взрослый..
Да Генич еще тот ребенок с недетской игровой зависимостью
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Алексей Маврин
Дзюба все равно нормально ударить не сможет, рука устала
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An Kr
Ответ Сергей Котов
ладно Дзюба с мозгами подростка..но этот...вроде взрослый..
Так Дзюба не конкретно про Генича говорил, а про общий образ журналиста.
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charly_54
Ответ Dinamik1
А руку дзюбе слабо пожать это хуже чем"всыпят".
Так пусть Дзюба извинится, он проспорил и начал отмазываться
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Николай Семенов
Конечно, по воздуху побежишь заяву писать
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Артём Павлов
Ответ Геннадий Тимченко
главное, чтобы не в гостиничном номере и не в дУше🤣
В душе только Саламыч может
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charly_54
Ответ Великий Алонсо
И 🍆 у Дзюбы наверняка больше
Тебя это волнует?)))
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Donald J. Trump
Петушиные бои
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charly_54
Ответ Сергей Котов
ладно Дзюба с мозгами подростка..но этот...вроде взрослый..
А что ему надо было ответить? Пожалуйста не бей? Или сказать, что заяву побежит писать?
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Pok_Toholo
Зато ты коренастый и с низким центром тяжести. Шансы есть.
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Valeriy Komarow
В общем разница в весовой категории, ну это честнее чем как коротышка соловьев грозится всех оппонентов порвать при встрече.)
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jepp ebriloff
Шо то, шо это
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Dinamik1
А руку дзюбе слабо пожать это хуже чем"всыпят".
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prus_3
Как же задолбали эти два идиота своими бесконечными разборками в сети! Назначили бы встречу, набили друг другу морды и разошлись. Две вонючки.
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В Питере Пять
Ответ damondiamond
а точно "вспылю" и "всыплю" это одинаковые слова?
Мне тоже показалось, что было написано «вспылю». А видео не смотрел, не знаю что он сказал. Я стараюсь не смотреть видео с Дзюбой.
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Геннадий Тимченко
Ответ Артём Павлов
«Оказавшись перед Дзюбой…»
главное, чтобы не в гостиничном номере и не в дУше🤣
+1
-2
-1
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Сергей Котов
ладно Дзюба с мозгами подростка..но этот...вроде взрослый..
+12
-2
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ФК Пушкино
Ответ Streetbor
Дзюба уже разок начистил морду Миранчуку бгг. Хотя пока лучше у него получается душить удава.
Так он же его не догнал вроде)
+7
-1
+6
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Павел Мельников
Опять Генич про то, что он не пишет заявления. Видимо, в молодости столкнулся с тем, как кого-то братва проучила.
+2
-2
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Великий Алонсо
И 🍆 у Дзюбы наверняка больше
+2
-2
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Аршавин - наше всё
Ответ damondiamond
а точно "вспылю" и "всыплю" это одинаковые слова?
всем буква "ю", и так сойдёт
+1
-2
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damondiamond
а точно "вспылю" и "всыплю" это одинаковые слова?
+5
-2
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Streetbor
Дзюба уже разок начистил морду Миранчуку бгг. Хотя пока лучше у него получается душить удава.
+3
-5
-2
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Артём Павлов
«Оказавшись перед Дзюбой…»
+21
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