38 очков помогли «Клипперс» обыграть на своей площадке « » – 106:95.

Лос-анджелесская команда одержала третью победу подряд и поднялась на 5-е место в Западной конференции, обойдя «Даллас», который сегодня потерпел поражение от «Мемфиса» (108:112). До этой серии «Клипперс» проиграли пять матчей подряд.

В сегодняшней встрече с «Никс» Ленард реализовал 14 из 22 с игры, 3 из 6 из-за дуги, 7 из 7 с линии штрафных, а также сделал 4 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 1 потерю за 37 минут на паркете.

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