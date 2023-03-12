Кавай Ленард набрал 38 очков в победном матче против «Нью-Йорка»

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38 очков Кавая Ленарда помогли «Клипперс» обыграть на своей площадке «Нью-Йорк» – 106:95.

Лос-анджелесская команда одержала третью победу подряд и поднялась на 5-е место в Западной конференции, обойдя «Даллас», который сегодня потерпел поражение от «Мемфиса» (108:112). До этой серии «Клипперс» проиграли пять матчей подряд.

В сегодняшней встрече с «Никс» Ленард реализовал 14 из 22 с игры, 3 из 6 из-за дуги, 7 из 7 с линии штрафных, а также сделал 4 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 1 потерю за 37 минут на паркете.

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