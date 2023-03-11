Зарема подтвердила, что подаст в суд на Смородскую

подаст в суд на бывшего президента « » Ольгу Смородскую.

«Да, это правда. Как иск составим – подадим», – сказал жена экс-владельца «Спартака» .

ранее сказала о Салиховой: «Она эскортница, сама в интервью признала. Никакой должности никогда в жизни не занимала, ее должность – рожать детей».

Супруга бывшего владельца « » отреагировала так: «Это Мостовой в юбке, женщина-огонь, вернее, спиртовая горелка. Ответит за брехунство».

«Эскортница», «Мостовой в юбке», «спиртовая горелка»: внимание, перестрелка Заремы и Смородской

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