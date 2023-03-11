Зарема подтвердила, что подаст в суд на Смородскую

Теги Спартак Локомотив Леонид Федун премьер-лига Россия Ольга Смородская Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова подаст в суд на бывшего президента «Локомотива» Ольгу Смородскую.

«Да, это правда. Как иск составим – подадим», – сказал жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Смородская ранее сказала о Салиховой: «Она эскортница, сама в интервью признала. Никакой должности никогда в жизни не занимала, ее должность – рожать детей».

Супруга бывшего владельца «Спартака» отреагировала так: «Это Мостовой в юбке, женщина-огонь, вернее, спиртовая горелка. Ответит за брехунство». 

«Эскортница», «Мостовой в юбке», «спиртовая горелка»: внимание, перестрелка Заремы и Смородской

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69 комментариев

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Саша Пушкин
Ответ Сэйлор Мун
Эскортница будет в суде доказывать что она не эскортница. Такое вот Колесо Сансары.
Зухра фоткалась для каталога элитных ... торговца мохнатым золотом Петра Листермана.
А от это не отмыться.
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Александр Жердин
Помнится Сталлоне по молодости снялся в фильме "ню", потом пытался, что-то там через суд оспорить, только насколько я помню, ничего не добился и выкупал за громадные деньги. Так что Салиховой вряд-ли что-то светит, кроме очередного позора.
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Artuom Batishev
Ответ An Kr
Читай внимательно интервью, там слово в слово как сказала Зарема.
Факт это когда есть видеодоказательство. А написать и переврать сказанное человек очень легко. Таких случаев полно.
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Antony Klestoff
Какая ранимая она. Я получается тоже могу подавать на нее в суд за ее злорадствования убийству Локо в кубке
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Andrew Kolevatykh
Ответ Полуэктов Пётр
Во первых, Салихова никогда не работала в эскорте. Во вторых, даже если бы она там работала, она никогда этого не говорила в интервью, как приписывает ей Смородская. Очевидно, что Салихова данный суд выиграет. И благодаря суду ещё больше людей узнает, что надо думать, прежде чем открывать свой завистливый рот (а я убежден, что он у Смородской завистливый, ибо её в эскорт бы просто не взяли, она это понимает и это ее дико бесит).
Поверь, мне глубоко пофиг на этих двух барышень. И на суд Смородской пофиг, так как никаких существенных потерь для нее это не сулит. Нюанс в том, что большинству это запомнится как "Зарема доказывает, что она не эскортница". Ты же видишь тут фанатов-идиотов, которые не гнушаются ничем, чтобы задеть кого-то. А тут просто раздолье.

А твои слова ничем не подкреплены. Пук в воздух. Поэтому наслаждайся новой эпопеей
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Саша Пушкин
Ответ Александр Жердин
Ещё и на Плейбой, да? Кстати, модеры, а что быстренько удалили фото Салиховой? То есть сниматься полностью обнажённой - можно, а писать об этом - нельзя?
Для Плейбоя- еще пол беды.
Зухра фоткалась для каталога элитных ... торговца мохнатым золотом Петра Листермана.
А от это не отмыться. Чего она тужится, не понятно. Интернет всё помнит.
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Илья Ильич
Ответ Михаил Опякин
Мостовой подаст в суд, так как он не носит юбку.
Какое право он имеет носить юбку? Он рожал хоть раз?
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An Kr
Ответ Полуэктов Пётр
Не сказали. Смородская утверждала, что Зарема сказала, что работала в эскорте, а она такого никогда не говорила. Выходит, что в словах Смородской нет правды (а есть ли клевета, решит суд).
Не утверждала, а сказала всё по интервью. А как толковать интервью дело личное каждого читателя.
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Lomanosov
Люблю женский бокс в грязи)))
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rossoneri005
Ответ Полуэктов Пётр
Судья сам решит вопрос. Можете почитать Постановление Пленума ВС РФ о практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания. Судья даже может сам менять статью преступления по УК, если видит на то основания. Так что Зарема может просто подать в суд, а там разберуться самостоятельно.
Допустим, что даже так. Но клевета подразумевает под собой порочащий характер распространяемых сведений. Как его доказывать-то?)
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An Kr
Ответ Полуэктов Пётр
Зарема никогда не говорила того, что ей приписала Смородская. Это статья УК РФ 128.1 "Наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет." (так как клевета содержится в публичном выступлении)
Читай внимательно интервью, там слово в слово как сказала Зарема.
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Team_Coach
Смородская скажет в суде, «я имела ввиду параллельный экспорт»
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Syroezhkin
Допустим она подаст на возмещение морального вреда. А это очень трудно доказать, что ты получила псих травму
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Александр Марьюшкин
##### жаба гадюку
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fellx
Ответ андрэ
будет прикольно если старая выиграет суд))))
С чего это выиграет? Потому что комментаторы со спортс меньше ненавидят Смородскую(которая развалила Локо) чем Зарему(которая слишком много говорит)? Если всё будет по фактам судить, "старая" оплатит моральный ущерб как милинкая и извинится в добавок
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Александр Жердин
Ещё и на Плейбой, да? Кстати, модеры, а что быстренько удалили фото Салиховой? То есть сниматься полностью обнажённой - можно, а писать об этом - нельзя?
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Полуэктов Пётр
Ответ rossoneri005
УК- это преступление. О совершении преступления иски в суд не подают. Пишут заявление. Она же говорит о том, что подаст суд, так что тут все описанное Вами не подходит, я считаю.
Судья сам решит вопрос. Можете почитать Постановление Пленума ВС РФ о практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания.
Судья даже может сам менять статью преступления по УК, если видит на то основания.
Так что Зарема может просто подать в суд, а там разберуться самостоятельно.
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United
Ответ Born is the King
Ждём Зарему в Плейбой фотосессии , чтобы добить Смородскую
Смородская свою плейбой фотосессию устроит, добьет и спортс, и зарему и фанатов с обеих сторон. Нечем будет футбол смотреть, глаза вытекут
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Владимир Смирнов
Имеет право
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sergspartak
Допрыгалась Смородская
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nobrainnopain
В результате судебных разборок выяснится, что это Федун эскортник
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Полуэктов Пётр
Ответ Andrew Kolevatykh
...и благодаря суду ещё больше людей узнает о прошлом госпожи Салиховой, так как такой процесс обречён на пристальное внимание со стороны СМИ. Гениально, конечно
Во первых, Салихова никогда не работала в эскорте.
Во вторых, даже если бы она там работала, она никогда этого не говорила в интервью, как приписывает ей Смородская.
Очевидно, что Салихова данный суд выиграет. И благодаря суду ещё больше людей узнает, что надо думать, прежде чем открывать свой завистливый рот (а я убежден, что он у Смородской завистливый, ибо её в эскорт бы просто не взяли, она это понимает и это ее дико бесит).
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rossoneri005
Ответ Полуэктов Пётр
УК РФ Статья 128.1. Клевета "И как доказать, что термин «эскорт» обозначает что-то негативное?)" Не нужно доказывать, что термин обозначает что-то негативное. Данная статья звучит иначе: "Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию". Согласитесь, что доказать факт подрыва репутации конкретного человека куда проще, чем доказывать определения каких-то терминов в целом. Сведения, которые распространяла Смородская, являются ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫМИ, так как она сказала, что "Зарема сама это подтвердила", а такого никогда не было. Это приводит нас к тому, что Салиховой даже не потребуется доказывать тот факт, что она не работала в эскорте. Лишь тот факт, что она никогда об этом не говорила в интервью (как утверждает Смородская). При иске исход дела очевиден в пользу Салиховой. Вопросы вызывает лишь мера наказания, которую выберет судья.
УК- это преступление. О совершении преступления иски в суд не подают. Пишут заявление. Она же говорит о том, что подаст суд, так что тут все описанное Вами не подходит, я считаю.
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Felp
Ответ Кокич
А что более оскорбительнее: эскoptница или газовая горелка? Или что-то из них даже комплимент?
Смородская слухи почему-то восприняла как будто Зарема это сама сказала.
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An Kr
Ответ MJRom
Правильно. Смородская публичная личность, допустила откровенные публичные оскорбления в сторону другого человека. Надо наказывать
Ни каких оскарблений. Цитата Смородской была слово в слово как сказала Салихова в интервью Собчак.
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