Зарема подтвердила, что подаст в суд на Смородскую
Зарема Салихова подаст в суд на бывшего президента «Локомотива» Ольгу Смородскую.
«Да, это правда. Как иск составим – подадим», – сказал жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Смородская ранее сказала о Салиховой: «Она эскортница, сама в интервью признала. Никакой должности никогда в жизни не занимала, ее должность – рожать детей».
Супруга бывшего владельца «Спартака» отреагировала так: «Это Мостовой в юбке, женщина-огонь, вернее, спиртовая горелка. Ответит за брехунство».
«Эскортница», «Мостовой в юбке», «спиртовая горелка»: внимание, перестрелка Заремы и Смородской
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
А от это не отмыться.
А твои слова ничем не подкреплены. Пук в воздух. Поэтому наслаждайся новой эпопеей
Зухра фоткалась для каталога элитных ... торговца мохнатым золотом Петра Листермана.
А от это не отмыться. Чего она тужится, не понятно. Интернет всё помнит.
Судья даже может сам менять статью преступления по УК, если видит на то основания.
Так что Зарема может просто подать в суд, а там разберуться самостоятельно.
Во вторых, даже если бы она там работала, она никогда этого не говорила в интервью, как приписывает ей Смородская.
Очевидно, что Салихова данный суд выиграет. И благодаря суду ещё больше людей узнает, что надо думать, прежде чем открывать свой завистливый рот (а я убежден, что он у Смородской завистливый, ибо её в эскорт бы просто не взяли, она это понимает и это ее дико бесит).