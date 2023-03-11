«Адмирал» победил «Салават» в серии (4-2) и впервые в истории вышел во 2-й раунд Кубка Гагарина

« » победил «Салават» в серии (4-2) и впервые в истории вышел во 2-й раунд плей-офф.

Клуб из Владивостока обыграл уфимцев в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (3:2, 4-2). Команду возглавляет Леонид Тамбиев.

После первого периода « » вел со счетом 1:0. Во втором периоде «Адмирал» вышел вперед, в третьем команды обменялись заброшенными шайбами.

25-летний нападающий Иван Емец набрал в игре 2 (1+1) очка. Также отличились форварды Павел Шэн и Антон Берлев, ставший автором победной шайбы на 58-й минуте.

«Адмирал» выступает в КХЛ с 2013 года (сезон-2020/21 клуб пропустил из-за пандемии коронавируса). В своих трех предыдущих плей-офф дальневосточники одерживали не более двух побед и в общей сложности выиграли 4 матча.