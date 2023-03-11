«Адмирал» победил «Салават» в серии (4-2) и впервые в истории вышел во 2-й раунд Кубка Гагарина

Теги Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Иван Емец Павел Шэн Антон Берлев Хоккей

«Адмирал» победил «Салават» в серии (4-2) и впервые в истории вышел во 2-й раунд плей-офф.

Клуб из Владивостока обыграл уфимцев в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (3:2, 4-2). Команду возглавляет Леонид Тамбиев. 

После первого периода «Салават Юлаев» вел со счетом 1:0. Во втором периоде «Адмирал» вышел вперед, в третьем команды обменялись заброшенными шайбами. 

25-летний нападающий Иван Емец набрал в игре 2 (1+1) очка. Также отличились форварды Павел Шэн и Антон Берлев, ставший автором победной шайбы на 58-й минуте. 

«Адмирал» выступает в КХЛ с 2013 года (сезон-2020/21 клуб пропустил из-за пандемии коронавируса). В своих трех предыдущих плей-офф дальневосточники одерживали не более двух побед и в общей сложности выиграли 4 матча.

114 комментариев

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Doni Zeffironi
Отбрасывая все негативные эмоции на душе, поздравляю Владивостокцев с победой!! Очень обученная команда, без больших мастеров, но с большим желанием и душой.
Это худший Салават в кхл на моей памяти( помню как еще в чемпионате России продули Аве у которой был 16 посев). У команды просто нет мастеров, нет тех людей, которые умеют реализовывать моменты, даже полумоменты, а это ключевое в плей офф. Козлов это не тренер, человек не признает ошибки и продолжает гнуть всегда одну и ту же линию. Ну а самый главный фактор, это гребаное руководство, понабравшее этот сброд. После такого только отставка, если осталась хоть какая-то совесть.

P.s. В команде я бы оставил молодежь и Сашу Хмелевского, все остальные показали, что им плевать на клуб

P.p.s. Дорогие мои болельщики из моей родной Уфы, не переживайте, если руководству нашей республики плевать на ее самый главный клуб, то откуда взять результатам. К сожалению, кубок Гагарина мы видимо не скоро увидим. Любви и Мира всем вам💚💚💚💚💚
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Yop-pop
Ответ Михаил Барвинский
Адмирал, с победой!!! Казань покажет, как надо играть с этой командой....
АБ надо еще НХ пройти
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Андрей Никульшин
мда, башкиры дают(( сенсация прям!
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mnb213
Ответ wolkov
разве нефтехимик ведет в серии?
А ты искренне считаешь, что НХ дадут победить АБ?))). Так многие бы хотели, не время еще.
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Валерий Асанов
вот это новость....
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Амин Манн
Судя по игре Салават бьётся борется но тренерской мысли невижу. Козлов не ГТ. Нет тренера большинства, нет тренера вратарей. С Кареевым вопросы с Баширову
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leon74
Моряков с отличным достижением!
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AndreyEN
Ответ Seth Heraldoff
Самая несправедливая серия на моей памяти. Адмирал должен был 4-0 отлетать. Но нейтральные болелы рады проходу аутсайдера, будем теперь антихоккей смотреть
антихоккей показывает кСЮша, начиная с момента уезда финнов! Все нейтральные конечно за Адмирал 👍
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IVAN-67
Салават разочаровал. Хотя это было читаемо. Свои тренера не нужны были , Цулыгин плох , а финн разбил лучшее звено Салавата по КПД - Кадейкин , Кугрышев , Жарков. Потом леги свалили вместе с тренером и в итоге на замену двум звеньям пришла гопота ( не все , но в основном ) , а молодёжь талантливая пока ещё не была готова + трусливый хоккей от Козлова и большинство от недотренера. Итог - Адмирал имеет Салават закономерен.
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Виталик Кравченко
Седьмое место выбило второе в шестой игре!!! Владивосток, с победой!!! Мы – красавцы!
+1
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Rialto
Ответ anapa 2013
Так а что теперь делать уфимскому глорью?
Иди сосиску пожуй
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Владимир
Ак Барсу надо ещё пройти своих маленьких братьев, за которых я переживаю!! Они по делу не пустили мой Трактор в плей-офф!! А только потом им придётся встретиться с будущим чемпионом Востока!!
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дядяДима
Ответ Марат Акулов
😆👍
Капец вы дети...
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Xell
Ответ Максим Маднов
Ну ну, тоже самое нытики Салавата в том году говорили когда трактору проиграли. Умейте проигрывать уже.
Еще не понравились болелы Салавата. До серии многие кричали что победят 4—0 или 4—1)) Надо всегда уважать соперника. Ты же не сам с собой играешь в хоккей.
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Рустам Рустам
Понабрали балласт типо Тимкина, Антипина, пенсионера Бирюкова, Панин уже не тот ....
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anapa 2013
Так а что теперь делать уфимскому глорью?
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дядяДима
Ответ дядяДима
Очень грубо...
Отодрать бы тебя ..
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Lamoz197
Ответ Иван Телышев
Разве Салават вел в счете два раза??
Вёл
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Xell
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Как, с таким составом, СЮ умудрился влететь???
Козлов ответит)))
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Blackfire999
что за дичь в посте? в какой вселенной СЮ дважды вел в счёте? с чего победную забил Емец, а не Берлёв?
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Владимир Лохов
Ответ Isudar
Всем сердцем болею за Салават, сегодня мое сердце разбито 😢 Адмиралу мое уважение, Владивосток поздравляю!!!
Спасибо Салавату за игру.
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дядяДима
Ответ Александр Смирнов
Козлов - тренер козлов...
Шурик ты м0ральный у р 0 д е ц...
+1
-2
-1
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Xell
Ответ Вадим Крупенников
Адмирал молодцы. Салават вел в счете один раз, когда было 1:0 в его пользу.
Это и отражает игру Салавата, 1—0 и в откат на удержание. Это не стиль Салавата, Козлов должен уйти, он не подходит клубу, у них разная философия игры. Я вот честно уже соскучился, по безбашенному атакующему Салавату.
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Rustem967
Группа любителей хоккея за умеренную плату проиграет команде Салават Юлаев!
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Андрей Зуйков
Не ожидал что Салават в первом туре вылетит, загубили Салават 🤦‍♂️
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