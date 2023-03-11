«Адмирал» победил «Салават» в серии (4-2) и впервые в истории вышел во 2-й раунд Кубка Гагарина
«Адмирал» победил «Салават» в серии (4-2) и впервые в истории вышел во 2-й раунд плей-офф.
Клуб из Владивостока обыграл уфимцев в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (3:2, 4-2). Команду возглавляет Леонид Тамбиев.
После первого периода «Салават Юлаев» вел со счетом 1:0. Во втором периоде «Адмирал» вышел вперед, в третьем команды обменялись заброшенными шайбами.
25-летний нападающий Иван Емец набрал в игре 2 (1+1) очка. Также отличились форварды Павел Шэн и Антон Берлев, ставший автором победной шайбы на 58-й минуте.
«Адмирал» выступает в КХЛ с 2013 года (сезон-2020/21 клуб пропустил из-за пандемии коронавируса). В своих трех предыдущих плей-офф дальневосточники одерживали не более двух побед и в общей сложности выиграли 4 матча.
Это худший Салават в кхл на моей памяти( помню как еще в чемпионате России продули Аве у которой был 16 посев). У команды просто нет мастеров, нет тех людей, которые умеют реализовывать моменты, даже полумоменты, а это ключевое в плей офф. Козлов это не тренер, человек не признает ошибки и продолжает гнуть всегда одну и ту же линию. Ну а самый главный фактор, это гребаное руководство, понабравшее этот сброд. После такого только отставка, если осталась хоть какая-то совесть.
P.s. В команде я бы оставил молодежь и Сашу Хмелевского, все остальные показали, что им плевать на клуб
P.p.s. Дорогие мои болельщики из моей родной Уфы, не переживайте, если руководству нашей республики плевать на ее самый главный клуб, то откуда взять результатам. К сожалению, кубок Гагарина мы видимо не скоро увидим. Любви и Мира всем вам💚💚💚💚💚