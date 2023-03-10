PARI Кубок Содружества. Гонка преследования. Латыпов стартует 1-м, Серохвостов – 2-м, Томшин – 3-м, Поварницын – 6-м, Халили – 19-м, Гараничев – 22-м
11 марта на этапе Кубка Содружества по биатлону в Тюмени пройдет мужская гонка преследования.
PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23
6-й этап
Тюмень, Россия
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция - Матч ТВ, Матч! Планета.
Старт-лист
1. Эдуард Латыпов (Россия)
2. Даниил Серохвостов (Россия) – 0,30
3. Василий Томшин (Россия) – 0,57
4. Роман Еремин (Россия) – 1,00
5. Никита Поршнев (Россия) – 1,07
6. Александр Поварницын (Россия) – 1,22...
9. Александр Корнев (Россия) – 1,28
10. Никита Лобастов (Беларусь) – 1,28
11. Петр Пащенко (Россия) – 1,29...
13. Кирилл Бажин (Россия) – 1,49
14. Роман Елетнов (Россия) – 1,59...
17. Евгений Емерхонов (Россия) – 2,07
18. Кирилл Стрельцов (Россия) – 2,08
19. Карим Халили (Россия) – 2,09...
21. Ильназ Мухамедзянов (Россия) – 2,13
22. Евгений Гараничев (Россия) – 2,19...
32. Андрей Вьюхин (Россия) – 3,48
Полный старт-лист – на сайте СБР.
Расписание трансляций шестого этапа PARI Кубка Содружества по биатлону в Тюмени
Гордость российского биатлона, победитель общего зачета КР, че. И ведь это еще Антон и Дмитрий не выступали. Так бы был Хвалили в третьем-четвертом десятке.