PARI Кубок Содружества. Гонка преследования. Латыпов стартует 1-м, Серохвостов – 2-м, Томшин – 3-м, Поварницын – 6-м, Халили – 19-м, Гараничев – 22-м

11 марта на этапе Кубка Содружества по биатлону в Тюмени пройдет мужская гонка преследования.

PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23

6-й этап

Тюмень, Россия

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция - Матч ТВ, Матч! Планета.

Старт-лист

1. (Россия)

2. (Россия) – 0,30

3. (Россия) – 0,57

4. Роман Еремин (Россия) – 1,00

5. (Россия) – 1,07

6. (Россия) – 1,22...

9. Александр Корнев (Россия) – 1,28

10. Никита Лобастов (Беларусь) – 1,28

11. Петр Пащенко (Россия) – 1,29...

13. Кирилл Бажин (Россия) – 1,49

14. Роман Елетнов (Россия) – 1,59...

17. Евгений Емерхонов (Россия) – 2,07

18. Кирилл Стрельцов (Россия) – 2,08

19. Карим Халили (Россия) – 2,09...

21. Ильназ Мухамедзянов (Россия) – 2,13

22. Евгений Гараничев (Россия) – 2,19...

32. Андрей Вьюхин (Россия) – 3,48

Полный старт-лист – на сайте СБР.

Расписание трансляций шестого этапа PARI Кубка Содружества по биатлону в Тюмени