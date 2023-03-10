PARI Кубок Содружества. Гонка преследования. Латыпов стартует 1-м, Серохвостов – 2-м, Томшин – 3-м, Поварницын – 6-м, Халили – 19-м, Гараничев – 22-м

Теги сборная России результаты сборная Беларуси Евгений Гараничев Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Роман Елетнов Кирилл Стрельцов Никита Лобастов Ильназ Мухамедзянов Никита Поршнев Василий Томшин Роман Еремин Карим Халили Андрей Вьюхин Даниил Серохвостов Евгений Емерхонов Кирилл Бажин Александр Корнев Кубок Содружества Биатлон

11 марта на этапе Кубка Содружества по биатлону в Тюмени пройдет мужская гонка преследования. 

PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23

6-й этап

Тюмень, Россия

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция - Матч ТВ, Матч! Планета.

Старт-лист

1. Эдуард Латыпов (Россия)

2. Даниил Серохвостов (Россия) – 0,30

3. Василий Томшин (Россия) – 0,57

4. Роман Еремин (Россия) – 1,00

5. Никита Поршнев (Россия) – 1,07

6. Александр Поварницын (Россия) – 1,22...

9. Александр Корнев (Россия) – 1,28

10. Никита Лобастов (Беларусь) – 1,28

11. Петр Пащенко (Россия) – 1,29...

13. Кирилл Бажин (Россия) – 1,49

14. Роман Елетнов (Россия) – 1,59...

17. Евгений Емерхонов (Россия) – 2,07

18. Кирилл Стрельцов (Россия) – 2,08

19. Карим Халили (Россия) – 2,09...

21. Ильназ Мухамедзянов (Россия) – 2,13

22. Евгений Гараничев (Россия) – 2,19...

32. Андрей Вьюхин (Россия) – 3,48

Полный старт-лист – на сайте СБР.

Расписание трансляций шестого этапа PARI Кубка Содружества по биатлону в Тюмени

6 комментариев

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Welshman09
Ответ Погладь быка
Зашкварилась Остапенко поведением Ястремской. Когда Саша ее громила, взяла мошеннический мед. Мало что врачи шли 10 минут, так еще и Остапенко вызвала врачей поболтать. Ни таблеток, ни перевязок, ничего. Да и признаков травм никаких ни до меда ни после. Только осуждения заслуживает такое поведение.
А когда-то ты Алёнушку уважал и любил (когда она россиянок на какой-то стадии КФ помогла уконтрапупить!)... Что же с тобой случилось?😊 Или с ней??😃😂
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Welshman09
Ответ Погладь быка
Зашкварилась Остапенко поведением Ястремской. Когда Саша ее громила, взяла мошеннический мед. Мало что врачи шли 10 минут, так еще и Остапенко вызвала врачей поболтать. Ни таблеток, ни перевязок, ничего. Да и признаков травм никаких ни до меда ни после. Только осуждения заслуживает такое поведение.
«Аляксандра — молодец и играла очень хорошо, но... Но, как и следовало ожидать, уконтрапупили.» © 😊😊😊😃😃😃😂😂😂
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19. Карим Халили (Россия) – 2,09...

Гордость российского биатлона, победитель общего зачета КР, че. И ведь это еще Антон и Дмитрий не выступали. Так бы был Хвалили в третьем-четвертом десятке.
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-1
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Илья щелкнул Ботика, даже со счета 1:4 в первом сете взял сет. И выиграл матч.
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Зашкварилась Остапенко поведением Ястремской. Когда Саша ее громила, взяла мошеннический мед. Мало что врачи шли 10 минут, так еще и Остапенко вызвала врачей поболтать. Ни таблеток, ни перевязок, ничего. Да и признаков травм никаких ни до меда ни после. Только осуждения заслуживает такое поведение.
0
-1
-1
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Погладь быка
Алексей Кудин победил. Соперником белоруса был российский тяжеловес. Кудин в боксерском поединке с российским тяжеловесом Исламом Каримовым 7 марта одержал победу.
0
-2
-2
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