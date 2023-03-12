Наместников набрал 2+1 в матче с «Флоридой» и стал 3-й звездой. У него 5 очков в 4 играх за «Виннипег»

набрал 2+1 в матче с «Флоридой» и стал 3-й звездой.

Форвард забросил свои первые шайбы за « » в игре регулярного чемпионата с «Пантерс» (5:4 ОТ).

У него стало 20 (8+12) очков в 61 матче текущего сезона. В составе «Джетс» – 5 (2+3) очков в 4 играх.

Сегодня Наместников (17:59, 1:33 – в большинстве, «+2») нанес 3 броска в створ, применил 2 силовых приема, сделал 2 блока, допустил 1 потерю и выиграл 40% вбрасываний. Также получил 2 малых штрафа, второй был реализован соперником.