Наместников набрал 2+1 в матче с «Флоридой» и стал 3-й звездой. У него 5 очков в 4 играх за «Виннипег»

Теги Флорида НХЛ Владислав Наместников Виннипег Хоккей

Владислав Наместников набрал 2+1 в матче с «Флоридой» и стал 3-й звездой.

Форвард забросил свои первые шайбы за «Виннипег» в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (5:4 ОТ). 

У него стало 20 (8+12) очков в 61 матче текущего сезона. В составе «Джетс» – 5 (2+3) очков в 4 играх. 

Сегодня Наместников (17:59, 1:33 – в большинстве, «+2») нанес 3 броска в створ, применил 2 силовых приема, сделал 2 блока, допустил 1 потерю и выиграл 40% вбрасываний. Также получил 2 малых штрафа, второй был реализован соперником. 

1 комментарий

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KirGre
Добротный игрок, может быть в Детройте не очень был, но там сам Детройт не в порядке был
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