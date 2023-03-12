Форвард «Нэшвилла» Афанасьев дебютировал в НХЛ. В этом сезоне сыграли 58 россиян – лучший результат с 2005 года

дебютировал в НХЛ, в сезоне сыграли 58 россиян – новый рекорд с 2005 года.

Форвард « » принял участие в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (2:1 Б).

22-летний нападающий провел на льду 8 минут 24 секунды (0:16 – в большинстве, «0»), нанес 2 броска в створ и применил 1 силовой прием.

Ранее в этом сезоне он играл в АХЛ за «Милуоки», набрав 26 (13+13) очков в 55 играх. В сезоне-2020/21 Егор провел 16 матчей в КХЛ за ЦСКА.

Афанасьев стал 58-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне . Не менее одного матча в этом сезоне провели 11 вратарей, 15 защитников и 32 форварда.

Это новый максимальный показатель после локаута-2004/05. Рекордным остается сезон-2000/01, когда хотя бы один матч провели сразу 72 игрока.