Форвард «Нэшвилла» Афанасьев дебютировал в НХЛ. В этом сезоне сыграли 58 россиян – лучший результат с 2005 года
Егор Афанасьев дебютировал в НХЛ, в сезоне сыграли 58 россиян – новый рекорд с 2005 года.
Форвард «Нэшвилла» принял участие в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (2:1 Б).
22-летний нападающий провел на льду 8 минут 24 секунды (0:16 – в большинстве, «0»), нанес 2 броска в створ и применил 1 силовой прием.
Ранее в этом сезоне он играл в АХЛ за «Милуоки», набрав 26 (13+13) очков в 55 играх. В сезоне-2020/21 Егор провел 16 матчей в КХЛ за ЦСКА.
Афанасьев стал 58-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Не менее одного матча в этом сезоне провели 11 вратарей, 15 защитников и 32 форварда.
Это новый максимальный показатель после локаута-2004/05. Рекордным остается сезон-2000/01, когда хотя бы один матч провели сразу 72 игрока.
Как только КХЛ прижало обстоятельствами и сокращением зарплат и в принципе денежных вливаний в Лигу, из неё бодро побежали даже соотечественники (которым в общем-то в отличии от легов, никак морально или в имиджевом плане ничего не мешало продолжить играть на родине).
То есть КХЛ как проект больше колоссом на глиняных ногах оказался, чем что-то солидное и надолго.
Немало игроков уехало, часть клубов отвалилось (а не продолжило прирастать, как планировалось изначально)