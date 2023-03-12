Форвард «Нэшвилла» Афанасьев дебютировал в НХЛ. В этом сезоне сыграли 58 россиян – лучший результат с 2005 года

Теги Сборная России по хоккею Нэшвилл НХЛ Егор Афанасьев Хоккей

Егор Афанасьев дебютировал в НХЛ, в сезоне сыграли 58 россиян – новый рекорд с 2005 года.

Форвард «Нэшвилла» принял участие в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (2:1 Б). 

22-летний нападающий провел на льду 8 минут 24 секунды (0:16 – в большинстве, «0»), нанес 2 броска в створ и применил 1 силовой прием. 

Ранее в этом сезоне он играл в АХЛ за «Милуоки», набрав 26 (13+13) очков в 55 играх. В сезоне-2020/21 Егор провел 16 матчей в КХЛ за ЦСКА.

Афанасьев стал 58-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Не менее одного матча в этом сезоне провели 11 вратарей, 15 защитников и 32 форварда.

Это новый максимальный показатель после локаута-2004/05. Рекордным остается сезон-2000/01, когда хотя бы один матч провели сразу 72 игрока.

10 комментариев

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AleksandrKuznetsov
Ответ shahmur
Косвенное подтвержение что кхл дно. Все что затевали по прихоти путина оказалось туфтой.
Как по мне, этот сезон КХЛ, один из самых интересных. И билеты на многие матчи плей офф все проданы, что доказывает о большом интересе
+6
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+6
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Shuba Jr.
Ответ Montenegro Serbian
Ну вообще связь есть. Как только КХЛ прижало обстоятельствами и сокращением зарплат и в принципе денежных вливаний в Лигу, из неё бодро побежали даже соотечественники (которым в общем-то в отличии от легов, никак морально или в имиджевом плане ничего не мешало продолжить играть на родине). То есть КХЛ как проект больше колоссом на глиняных ногах оказался, чем что-то солидное и надолго. Немало игроков уехало, часть клубов отвалилось (а не продолжило прирастать, как планировалось изначально)
ну да, у нас же только при "создании Путиным КХЛ" игроки побежали из страны. до этого-то никто не уезжал. все дома играли. кто там такие эти Могильный, Фёдоров, Ларионов, Буре, Фёдоров, т. д..... только Путин виноват и только при нём бегут из России в НХЛ... сколько центов платят за подобные комментарии вам?
+6
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Александр Сас
Ответ Фёдор Кузнецов
Вообще это идеальная схема, мало игроков в НХЛ Путин плохой, хоккей в России развалил, никому наши игроки в НХЛ не нужны, игроков много, Путин плохой лишу нормальную не смог сделать всё уезжают от него
Вот прямо в точку, нещадно плюсую.
+6
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+6
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Фёдор Кузнецов
Ответ Montenegro Serbian
Ну вообще связь есть. Как только КХЛ прижало обстоятельствами и сокращением зарплат и в принципе денежных вливаний в Лигу, из неё бодро побежали даже соотечественники (которым в общем-то в отличии от легов, никак морально или в имиджевом плане ничего не мешало продолжить играть на родине). То есть КХЛ как проект больше колоссом на глиняных ногах оказался, чем что-то солидное и надолго. Немало игроков уехало, часть клубов отвалилось (а не продолжило прирастать, как планировалось изначально)
В КХЛ много и сейчас хороших игроков которые через пару лет могут закрепиться в НХЛ,а делать какую то вторую силу в хоккее в противовес НХЛ это бессмысленно
+6
0
+6
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Фёдор Кузнецов
Ответ shahmur
Косвенное подтвержение что кхл дно. Все что затевали по прихоти путина оказалось туфтой.
Вообще это идеальная схема, мало игроков в НХЛ Путин плохой, хоккей в России развалил, никому наши игроки в НХЛ не нужны, игроков много, Путин плохой лишу нормальную не смог сделать всё уезжают от него
+7
-1
+6
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Montenegro Serbian
Ответ Алексей Ильин
И где связь? Или лишь бы политику в любую спортивную тему пропихнуть?
Ну вообще связь есть.
Как только КХЛ прижало обстоятельствами и сокращением зарплат и в принципе денежных вливаний в Лигу, из неё бодро побежали даже соотечественники (которым в общем-то в отличии от легов, никак морально или в имиджевом плане ничего не мешало продолжить играть на родине).
То есть КХЛ как проект больше колоссом на глиняных ногах оказался, чем что-то солидное и надолго.
Немало игроков уехало, часть клубов отвалилось (а не продолжило прирастать, как планировалось изначально)
+3
-7
-4
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Алексей Ильин
Ответ shahmur
Косвенное подтвержение что кхл дно. Все что затевали по прихоти путина оказалось туфтой.
И где связь? Или лишь бы политику в любую спортивную тему пропихнуть?
+12
-1
+11
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shahmur
Косвенное подтвержение что кхл дно. Все что затевали по прихоти путина оказалось туфтой.
+2
-10
-8
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ogent
С дебютом , Афанасьева!!! Успехов ему и закрепиться в основном составе Нэшвилла!!!
+7
0
+7
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Фёдор Кузнецов
Может и 60+ в этом сезоне быть
+11
0
+11
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