«Какая наглость 🤡». Бензема о словах Дешама про его отъезд из сборной Франции

критически отреагировал на слова об отъезде из сборной .

Напомним, главный тренер французской команды заявил, что нападающий « » был вынужден покинуть расположение сборной перед ЧМ-2022 из-за травмы, поскольку не смог бы вернуться к тренировкам раньше 10 декабря.

«Какая наглость 🤡», – написал Бензема в сторис инстаграма, выложив скриншот интервью Дешама.

Также футболист выложил в сторис видео с человеком, который много раз повторяет слово «лжец». «Святой Дидье 🤡» – подписал ролик Бензема.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас