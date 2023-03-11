«Какая наглость 🤡». Бензема о словах Дешама про его отъезд из сборной Франции
Карим Бензема критически отреагировал на слова Дидье Дешама об отъезде из сборной Франции.
Напомним, главный тренер французской команды заявил, что нападающий «Реала» был вынужден покинуть расположение сборной перед ЧМ-2022 из-за травмы, поскольку не смог бы вернуться к тренировкам раньше 10 декабря.
«Какая наглость 🤡», – написал Бензема в сторис инстаграма, выложив скриншот интервью Дешама.
Также футболист выложил в сторис видео с человеком, который много раз повторяет слово «лжец». «Святой Дидье 🤡» – подписал ролик Бензема.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Кому до кого далеко - ещё неясно
Ну, в любом случае, надеюсь что ошибаюсь и он здравый человек
Дешам себя отмазывает, и не может признать, что это личное
И он не по футбольным причинам Карима отправил домой
Это если как вы мыслить и подгонять факты
Ему the best и Делам жить не дают)))
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