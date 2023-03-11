«Какая наглость 🤡». Бензема о словах Дешама про его отъезд из сборной Франции

Теги Карим Бензема Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига соцсети Футбол

Карим Бензема критически отреагировал на слова Дидье Дешама об отъезде из сборной Франции

Напомним, главный тренер французской команды заявил, что нападающий «Реала» был вынужден покинуть расположение сборной перед ЧМ-2022 из-за травмы, поскольку не смог бы вернуться к тренировкам раньше 10 декабря. 

«Какая наглость 🤡», – написал Бензема в сторис инстаграма, выложив скриншот интервью Дешама.

Также футболист выложил в сторис видео с человеком, который много раз повторяет слово «лжец». «Святой Дидье 🤡» – подписал ролик Бензема. 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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41 комментарий

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Lionel Andres Messi 10
Ответ King_X
Лучший матч на ЧМ Мбаппе провел, когда Жиру заменили в первом тайме)) Это если как вы мыслить и подгонять факты
В финале у много кого не пошла игра: тот же Мбаппе до 80 минуты был незаметен, – и одна неудачная игра не перечеркнёт важность Жиру для этой сборной; он уже всё всем доказал на победных Евро и ЧМ.
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Ambivalent
Дешевка
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нелюбитель футбола
Ответ red hikkikomori
Только где Роналду и где Бензема, Роналду не позволял себе в соцсетях поливать главного тренера сборной, даже после того как на этом ЧМ его усадили на скамейку.
Конечно... Он нанял для этого Моргана и сестрёнок... Хе..
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Дуойка Бубнова
Ответ kaka10
Видимо Дешаму нужно было открыто сказать, что Бензема был токсичен и подрывал атмосферу в команде. И мол хорошо, что так вышло, что сам слился из-за травмы. Такой вариант интервью видимо понравилось бы Кариму
скорее всего Бензема был просто неготов физически но "рвался в бой", чтобы последний раз в карьере посветить фейсом в хорошо и без него играющей сборной. Дешам ему сказал что он просто не может бегать как того требует современный футбол, Каримчик оскорбился и теперь воняет в прессе. каждый из них формально прав. Бензема технически мог выйти на поле, но ходил бы пешком и был "минус одним игроком" на поле.
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Slavick Nemkovsky
Ответ Eden Hazard
Какую ошибку? Посмотри на сборную до Дешама и при нем. Не сказал бы что Бензема в ней вот прям не хватало. Или Зидан бы что то новое сделал. Конечным идиотом нужно быть чтоб из-за Бензема "увольнять" Дидье. Он поважнее со всех точек зрения для Франции чем наглый и токсичный Каримка. И как игрок, капитан чемпионов Мира и Европы и как тренер чемпионов Мира. А кто такой Бензема в сравнении?
Лучший бомбардир Франции всех времён и второй бомбардир Реала в истории, 5-кратный обладатель ЛЧ)
Кому до кого далеко - ещё неясно
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Алексей Виноградов
Ответ Goofts
Похоже, что Бензема зазвездился после ЗМ Ему the best и Делам жить не дают)))
почему-то в Реале у него таких проблем нет.
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AnMe
Что-то меня в последнее время Бенз напрягает своими сторис и постами, как школьница 😁 или я просто раньше не следил и не замечал, что думал он адекватный мужик. Даже в историю с вымогательством не верил в таком виде, был уверен там больше желтухи
Ну, в любом случае, надеюсь что ошибаюсь и он здравый человек
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XavIniesta2008-2015
Интересно, почему Дешам не заменил Бензема в заявке сборной. Были достойные кандидаты. А так, Каримка мог бы уже быть чемпионом мира, не сыграв ни минуты
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King_X
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Интеллигентный француз попытался тактично отмазать араба, а тот ему , за это, навалил на коврик вонючую кучу. Классика.
В чем отмазать араба?
Дешам себя отмазывает, и не может признать, что это личное
И он не по футбольным причинам Карима отправил домой
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Торопов Саня
За последние 3 турнира - 3 финала
Вылет в 1/8 прошедшего Евро не очень вписывается в эту логику.
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King_X
Ответ Lionel Andres Messi 10
Видели мы уже на Евро-20 сборную Франции с Бензема – вышло, мягко говоря, не очень. Без него, когда на поле есть слаженный дуэт Мбаппе—Жиру, французы гораздо сильнее. И ещё, вы серьёзно предъявляете претензии Дешаму, второй раз сумевшему вывести сборную в финал ЧМ!?
Лучший матч на ЧМ Мбаппе провел, когда Жиру заменили в первом тайме))

Это если как вы мыслить и подгонять факты
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Хей-Хо, а ну пошли!
Интеллигентный француз попытался тактично отмазать араба, а тот ему , за это, навалил на коврик вонючую кучу. Классика.
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Born is the King
Ответ Benner
Сели в защиту после гола говоришь? Тогда получается твой любимый середняк все свое существование "отскакивает"? Это же главный автобус мирового футбола
Ниче , скоро отправят в Сегунду или расформируют мой любимый середняк и хоть там Шави перестанет ставить автобус
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brn3.0
Ответ Lionel Andres Messi 10
Видели мы уже на Евро-20 сборную Франции с Бензема – вышло, мягко говоря, не очень. Без него, когда на поле есть слаженный дуэт Мбаппе—Жиру, французы гораздо сильнее. И ещё, вы серьёзно предъявляете претензии Дешаму, второй раз сумевшему вывести сборную в финал ЧМ!?
слаженеый дуэт не доигравший даже первый тайм в финале)))) даже дешам увидел, что это не дуэт)))
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Торопов Саня
Ответ Павел Сурков
Ну а с Бензема могли и выиграть эти финалы
Но могли и не дойти
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Павел Сурков
Ответ Торопов Саня
За последние 3 турнира - 3 финала
Ну а с Бензема могли и выиграть эти финалы
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Benner
Ответ Born is the King
Чё за бред? Аргентосы сели в защиту после пенальти после нырка Ди Маши. Забей Коло Моло Бензема бы тихо сидел сейчас
Сели в защиту после гола говоришь? Тогда получается твой любимый середняк все свое существование "отскакивает"? Это же главный автобус мирового футбола
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brn3.0
Ответ Торопов Саня
За последние 3 турнира - 3 финала
а у Зидана победы во всех финалах где он трениррвал....а Дешам - физрук. Бездарно просрал последний финал
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red hikkikomori
Ответ Владимир Владимирович
Не красит Бенза, Кринжем завоняло
Только где Роналду и где Бензема, Роналду не позволял себе в соцсетях поливать главного тренера сборной, даже после того как на этом ЧМ его усадили на скамейку.
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Axmat Cecenov
Бенземе, пора бы думать о нстоящем, о РЕАЛЕ
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Goofts
Ответ Joel Campbell
Алжирец по классике ноет на всех в своей инсте
Как то мерзко получается
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Diego 95
Ответ Торопов Саня
За последние 3 турнира - 3 финала
Ты лжец
+1
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Goofts
Ответ kaka10
Видимо Дешаму нужно было открыто сказать, что Бензема был токсичен и подрывал атмосферу в команде. И мол хорошо, что так вышло, что сам слился из-за травмы. Такой вариант интервью видимо понравилось бы Кариму
Похоже, что Бензема зазвездился после ЗМ
Ему the best и Делам жить не дают)))
+12
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Владимир Владимирович
Не красит Бенза, Кринжем завоняло
+5
-3
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Манюшный
Бензема - Дешам показывают по Нетфликсу

Зарема - Смородская по HBO
+6
0
+6
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