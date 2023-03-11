«Реал» планирует присоединиться к иску против «Барсы» по делу о коррупции в качестве обвинителя

«Реал» может присоединиться к иску против «Барселоны».

Напомним, вчера прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Сегодня стало известно, что президент «Реала» Флорентино Перес созвал внеочередное заседание совета директоров клуба в связи с этим делом.

Как сообщает COPE, в «Реале» планируют присоединиться к иску прокуратуры в качестве частного обвинителя. Это решение должно быть утверждено советом директоров в воскресенье и приведено в исполнение после его изучения юридической службой «Реала».

Ранее частным обвинителем по делу «Барселоны» стала Ла Лига.

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