«Реал» планирует присоединиться к иску против «Барсы» по делу о коррупции в качестве обвинителя
«Реал» может присоединиться к иску против «Барселоны».
Напомним, вчера прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
Сегодня стало известно, что президент «Реала» Флорентино Перес созвал внеочередное заседание совета директоров клуба в связи с этим делом.
Как сообщает COPE, в «Реале» планируют присоединиться к иску прокуратуры в качестве частного обвинителя. Это решение должно быть утверждено советом директоров в воскресенье и приведено в исполнение после его изучения юридической службой «Реала».
Ранее частным обвинителем по делу «Барселоны» стала Ла Лига.
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Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Но расследуют
Выдумал уже контракт какой-то
Покажи, отправь в испанские суды
Не понимаю почему с ней столько возни,лишить фальш-титулов и отправить в любимую сегунду на несколько лет)
У бчкнутых всегда Мадрид во всем виноват
Их мордой в коррупционную субстанцию макают, а для них все другие коррупционеры и негодяи :)
Да и не Пересу после 3 судейских эльче про судей чет говорить
Логичней, наоборот, ходатайствовать о смягчении (штраф "заклятому врагу" - это самое оно), а не присоединятся к компании, которая грозит лишит тебя "партнера по бизнесу".
Ювентус, Барса...