«Реал» планирует присоединиться к иску против «Барсы» по делу о коррупции в качестве обвинителя

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига происшествия судьи Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Реал» может присоединиться к иску против «Барселоны». 

Напомним, вчера прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Сегодня стало известно, что президент «Реала» Флорентино Перес созвал внеочередное заседание совета директоров клуба в связи с этим делом. 

Как сообщает COPE, в «Реале» планируют присоединиться к иску прокуратуры в качестве частного обвинителя. Это решение должно быть утверждено советом директоров в воскресенье и приведено в исполнение после его изучения юридической службой «Реала». 

Ранее частным обвинителем по делу «Барселоны» стала Ла Лига.

«Атлетико» призвал клубы Ла Лиги выступить с совместным заявлением по делу «Барселоны» и вице-президента судейского комитета. «Блауграна» и «Реал Мадрид» отказались

«Реал» не подписался под заявлением о платежах «Барсы» Негрейре из-за нежелания поддерживать Ла Лигу и отсутствия поддержки по этому вопросу в прошлые годы

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105 комментариев

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Lana Rhoades
Ответ человек-муравей человек-физрук
нет ни одного доказательства что Барса платила судьям. а вот у Реала был контракт с одним из действующих судей. но почему то эту тему не подняли
Ни одного доказательства
Но расследуют

Выдумал уже контракт какой-то
Покажи, отправь в испанские суды
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белошип
Давно надо было давить полосатый кабинет
Не понимаю почему с ней столько возни,лишить фальш-титулов и отправить в любимую сегунду на несколько лет)
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Кактус Каким
Ответ Syndycate
Ну тебе из ванной лучше видно)
Мечтаешь принять ванну с ними?! Видимо у тебя был опыт
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Arti22
что за киска?
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yarmuck
Ответ SCHOKKKK
До свидания БЧК, досвидаааанья🤣
Мечтать никому не запрещено.
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Бускетс это позиция
Ответ falkao2013
Если уж и Перес против Лапорты пошёл,то дело плохо.
Учитывая что они в достаточно хороших отношениях из-за Суперлиги, да дело пахнет жаренным и Мадрид узнал что-то, чего не знаем мы
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janitor
Ответ VuNePonimaete
Под новостью, где Реал был на стороне Барсы писали, что боятся просто на самих себя выйти. Сейчас же пишут, что про устранение конкурента🙁 вы там определитесь уже
Логика - лишнее слово в вокабуляре фаната бчк.
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Lana Rhoades
Ответ VuNePonimaete
Под новостью, где Реал был на стороне Барсы писали, что боятся просто на самих себя выйти. Сейчас же пишут, что про устранение конкурента🙁 вы там определитесь уже
Надо же как-то обелить себя
У бчкнутых всегда Мадрид во всем виноват
Их мордой в коррупционную субстанцию макают, а для них все другие коррупционеры и негодяи :)
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ljolik888
Ответ Вечно Молодой
у Реала что на поле не получается? Реал - это самый успешный клуб в истории футбола, я ненавижу Реал, но это факт. а Барса - это воры и жульё, которые скоро получат по заслугам
Реал самый успешный клуб мира благодаря соперничество с Барселоной . Если взять всю историю - то в Испании Мадрид впереди , но если взять то что я видел ( 41 год ) то Барса лучше . Это доказывают результаты 21 века . Ещё раз говорю про чемпионат Испании и кубок . Лига чемпионов чуть чуть за Реалом.
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janitor
Ответ Lindeman
Перес до сего момента молчал. Наверняка уничтожал улики, чтобы до Реала не докопались
Так и было. Сам видел. Жаль видео не заснял.
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barsiksimba
Ответ FC Barcelona 10
Знаешь, что меня удивляет каждый раз, когда читаю твои комменты ? Почему у тебя на аве какой-то мужик с формой "бчк"?)
Мужик на аватарке на Эвребё похож. Даже очень.
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blaugrana_man
Ответ Lana Rhoades
На бчк да, горит еще как
Если б бчк присоединялись к обвинениям против Реала в оптовой скупке судей в прошлом десятилетии, то да, это было бы логично. А тут - не понятно. Лапорта уже долгое время лижет пятки своему повелителю Пересу, а тот всё равно его топит.
Да и не Пересу после 3 судейских эльче про судей чет говорить
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janitor
Ответ Человек1991
Мир конкретно сумасшедший , Барселоне надо переходить в Чемпионат Франции и отделяться от Испании , и надо создавать СуперЛигу без мерзкой судейской реалки.
Без тебя разберутся. Ты лучше уколы не пропускай.
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бабушкаЛеоненко
Ахах))) условное "рок-против наркотиков, пчелы-против мёда"
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janitor
Ответ Человек1991
Хахахаха )) я смотрел почти все матчи за 15 лет , Барселоне очень редко помогают судьи , а чаще засуживают. А вот статистика мерзкой судейской реалки за 15 лет : ни одного честного титула , более 2000 подсуживаний, 120 левейших пенальти, 120 чистых пенальти в их ворота не поставили, более 120 голов с нарушениями правил , офсайды и тд, более 100 чистых голов в их ворота отменили , более 500 раз не удалили игроков реалки. Весь адекватный мир это видит 15 лет и тишина , понятно что адекватные люди не считают их липовые судейские картонные кубки , но где реакция официального футбольного руководства , позорище просто, реалка это можно сказать аналог США, очень мерзко от них, надо всему миру объединиться против них.
Для убедительности ты еще ноль добавь к каждому числу. Чего мелочиться-то.
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Michael Boldyrev
Реалу-то зачем?
Логичней, наоборот, ходатайствовать о смягчении (штраф "заклятому врагу" - это самое оно), а не присоединятся к компании, которая грозит лишит тебя "партнера по бизнесу".
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AminO2
Классика. "Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя."© ))
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& Co1366
Ответ ljolik888
И зачем это Пересу ? Без Барселоны супер лига пойдёт ко дну , а это его мечта . Это сделанно чтобы не подставлять Реал и тупо быть со всеми в этой ситуации. Хотя Мадрид как и Барселона уверенны что ничего не будет .
Так могли бы занять нейтральную позицию, чтобы не выйти на самих себя.
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janitor
Ответ Charli Luciano
А почему год назад это дело не вышло а именно сейчас когда у барсы все начало налаживаться( тут и слепому все видно к чему ла лига клонит
Ты хочешь, что бы такие дела за день решались? На все нужно время. Собрать документики, получить объяснения от подозреваемых.
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ljolik888
Ответ & Co1366
Как не воспользоваться подходящим моментом убрать конкурента! Ай да Флорентино, ай да ...
И зачем это Пересу ? Без Барселоны супер лига пойдёт ко дну , а это его мечта . Это сделанно чтобы не подставлять Реал и тупо быть со всеми в этой ситуации. Хотя Мадрид как и Барселона уверенны что ничего не будет .
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Виталий Желтоусов
Видимо у Реала скоро тоже земля загорится под ногами.
Ювентус, Барса...
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U
Если и осторожный Перес решился вписаться, то там, видимо, вполне реальные судебные перспективы.
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Lana Rhoades
Ответ blaugrana_man
Ну кто б сомневался) на вору и шапка горит)))
На бчк да, горит еще как
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janitor
Ответ Artem Piatkov
-9 очков в Ла Лиге дают о себе знать Вот и месть 😅
Так риалу же судьи помогают, откуда -9 очков-то?
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f0rmoceft
Ответ человек-муравей человек-физрук
заманил Лапорту в Суперлигу. теперь Лапорта за это получает а Перес с испугу что следующим будет решил переметнуться. действительно старый хитрый лис
Сначала Реал не присоединялся к иску, все глоры писали, что это потому, что тоже подкупали, а теперь планируют присоединиться, так Перес стал предателем)
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