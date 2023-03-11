«Ак Барс» сыграет с «Адмиралом» во 2-м раунде Кубка Гагарина. Казанцы победили «Нефтехимик» (4-2 в серии)

« » обыграл « » и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

Казанский клуб уступал 1:2 по ходу третьего периода, но победил нижнекамцев (4:2) в шестом матче и завершил серию со счетом 4-2.

Казанцы вышли во второй раунд плей-офф в 11-й раз в истории .

Во втором раунде команда тренера встретится с « », который, в свою очередь, победил «Салават Юлаев» (4-2 в серии).