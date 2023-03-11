«Ак Барс» сыграет с «Адмиралом» во 2-м раунде Кубка Гагарина. Казанцы победили «Нефтехимик» (4-2 в серии)
«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.
Казанский клуб уступал 1:2 по ходу третьего периода, но победил нижнекамцев (4:2) в шестом матче и завершил серию со счетом 4-2.
Казанцы вышли во второй раунд плей-офф в 11-й раз в истории КХЛ.
Во втором раунде команда тренера Зинэтулы Билялетдинова встретится с «Адмиралом», который, в свою очередь, победил «Салават Юлаев» (4-2 в серии).
У Казани будет всего 1 день акклиматизации.
Казань - 16-го марта в 19:30, 18-го марта в 17:00;
Владивосток - 20-го и 22-го марта в 12:30 мск.
Авангард стартует 17 марта.
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