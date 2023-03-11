«Ак Барс» сыграет с «Адмиралом» во 2-м раунде Кубка Гагарина. Казанцы победили «Нефтехимик» (4-2 в серии)

Теги Ак Барс Нефтехимик Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

Казанский клуб уступал 1:2 по ходу третьего периода, но победил нижнекамцев (4:2) в шестом матче и завершил серию со счетом 4-2.

Казанцы вышли во второй раунд плей-офф в 11-й раз в истории КХЛ.

Во втором раунде команда тренера Зинэтулы Билялетдинова встретится с «Адмиралом», который, в свою очередь, победил «Салават Юлаев» (4-2 в серии).

73 комментария

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Мандалай
Ответ Said Saidov
Ну хз хз)) салатовые тоже думали фартануло)) я сам топлю за Барсиков уже давным давно. Но перелёты могут сказаться. Да и Адмирал на кураже.
Единственное преимущество Адмирала в серии - акклиматизация, и то в начале серии. Если они завтра вылетят в Казань, то у них будет 4 дня акклиматизации.
У Казани будет всего 1 день акклиматизации.
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Said Saidov
Ответ Мандалай
Тут, я думаю, без сюрпризов. У АБ состав и тренер сильнее, чем у СЮ.
Ну хз хз)) салатовые тоже думали фартануло)) я сам топлю за Барсиков уже давным давно. Но перелёты могут сказаться. Да и Адмирал на кураже.
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Ermakk
Вся страна за Адмирал!!!
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BLAD
Ответ Tina
"Фантазер, я тебя называла.... 😄
Тиночка. Добрый вечер. Не обращайте внимание на всякуих Хауз ибн Гришка, у него смелости не хватает признать о 0-4. Запутался мальчуган, и хочет своё желаемое преподнести за действительное...
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Эд..19
На КХЛ дали даты:
Казань - 16-го марта в 19:30, 18-го марта в 17:00;
Владивосток - 20-го и 22-го марта в 12:30 мск.
Авангард стартует 17 марта.
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BLAD
Ответ srs
Нито чтобы по богаче, но потратились побольше. Динамовский неликвид и Радулов туда поехали
Ещё и месяца не прошло как Барсик катком прошлись по морякам... "- Эй моряк,ты слишком долго плавал..." И иже им подобным, напомню, барсы первая команда востока и этим всё сказано...
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Butch600
Ответ srs
Благодарю за информацию. Значит следить за Восточной конференцией до финала нет смысла. Поглядим за тем что Торпедо со СКА делать будет
Да не за что. Я на одном дыхании смотрю всё матчи в этом сезоне. Вчера от всей души болел за Торпедо. Этот чемпионат сильно отличается от предыдущих. И это только начало.
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Alex9999995
Ак Барс с победой!
После моряков в финале востока с Ак Барсом будет Авто или Магнитка!
Позорной петушне не долго осталось!
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Crazy Writer
Адмирал порадовал! Удачи команде!
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Иван Голинько
кто знает, в какие числа, кто играет?
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srs
Ответ Butch600
Да, так и есть. Нефтехимик специально провалил старт чемпионата. Они одни знали, что Ак Барс выиграет восток.
Благодарю за информацию. Значит следить за Восточной конференцией до финала нет смысла. Поглядим за тем что Торпедо со СКА делать будет
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vatto
тут вопрос не в команде...выдержит ли билл...
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Butch600
Ответ srs
Не шарю в этом ничего, похоже соперник себе выбирал АБ
Да, так и есть. Нефтехимик специально провалил старт чемпионата. Они одни знали, что Ак Барс выиграет восток.
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srs
Ответ Butch600
Ты вроде как сейчас намекаешь, что Ак Барс себе соперника выбирал? Ты вообще следил за регуляркой? Или покурить выходил?
Говорят, что Кахаэль НХЛ догнал, идёт за ВХЛ. Так как впечатлительный верю всему
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grek087
Пока все идёт по плану. Я так хотел чтобы Ак Барс полетал во Владивосток и вот все сложилось. И так хотел Авангарду Сибирь а не Адмирал и тоже все правильно рассудил. Теперь что авто что металлург оба не подарки, но лучше авто. Главное не адмирал!
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srs
Ответ Butch600
Ты вроде как сейчас намекаешь, что Ак Барс себе соперника выбирал? Ты вообще следил за регуляркой? Или покурить выходил?
Не шарю в этом ничего, похоже соперник себе выбирал АБ
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КАЗАН ЕЦ
Ответ Александр Невский
Адмирал вся Россия верит в вас и вы сможете выбить Акбарс из плэй-офф. умная схема Авангарда сработала и адмирал выбил Салават и сейчас выбьет Акбарс .
ты сначала в себя поверь))
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srs
Ответ Сергей Таран
адмирал это такие же зелёные, только по богаче и так же играют слабенько!!! удачи вам!
Нито чтобы по богаче, но потратились побольше. Динамовский неликвид и Радулов туда поехали
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Tina
Ответ КАЗАН ЕЦ
уже вышли🤣
🤦‍♂️😂
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Александр Невский
Адмирал вся Россия верит в вас и вы сможете выбить Акбарс из плэй-офф. умная схема Авангарда сработала и адмирал выбил Салават и сейчас выбьет Акбарс .
+3
-3
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Марина Игнатьева
Убегал Барс от дальних полетов и не убежал)
+4
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Butch600
Ответ srs
А ведь с с таким же успехом АБ мог сыграть со своим фармом или Альметьевским Нетяником. И далеко ездить, тратиться не нужно. Кахаэль догоняет... Вахаэль
Ты вроде как сейчас намекаешь, что Ак Барс себе соперника выбирал? Ты вообще следил за регуляркой? Или покурить выходил?
+1
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Tina
Ответ Грегори Хауз
Рискну поставить на 4-0 победа Адмирала. Жду песню про фантазера.
"Фантазер, я тебя называла.... 😄
+4
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КАЗАН ЕЦ
Ответ leon74
Всё произойдет без неожиданностей,барсы выйдут во второй этап плей-офф.
уже вышли🤣
+1
-1
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leon74
Всё произойдет без неожиданностей,барсы выйдут во второй этап плей-офф.
+1
-3
-2
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