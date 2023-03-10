PARI Кубок Содружества. Гонка преследования. Носкова стартует 1-й, Сливко – 2-й, Алимбекова-Смольская – 4-й, Гореева – 5-й, Гербулова – 8-й

Теги сборная России жен результаты сборная Беларуси жен Екатерина Юрлова-Перхт Динара Алимбекова-Смольская Наталья Гербулова Виктория Сливко Светлана Миронова Тамара Дербушева (Воронина) Елена Кручинкина Анастасия Егорова Ирина Кручинкина-Шаклеина Ирина Казакевич Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Анастасия Шевченко Анастасия Гореева Наталия Шевченко (Мекрюкова) Ксения Довгая Алина Кудисова Кубок Содружества Биатлон

11 марта на этапе Кубка Содружества по биатлону в Тюмени пройдет женская гонка преследования. 

PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23

6-й этап

Тюмень, Россия

Женщины

Гонка преследования

Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция - Матч ТВ, Матч! Планета.

Старт-лист

1. Екатерина Носкова (Россия)

2. Виктория Сливко (Россия) – 0,03

3. Анастасия Шевченко (Россия) – 0,09

4. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) – 0,15

5. Анастасия Гореева (Россия) – 0,17

6. Тамара Дербушева (Россия) – 0,21

7. Ксения Довгая (Россия) – 0,23

8. Наталья Гербулова (Россия) – 0,37

9. Анастасия Егорова (Россия) – 0,45

10. Ирина Казакевич (Россия) – 0,48...

13. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 0,55...

16. Светлана Миронова (Россия) – 1,24

17. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь) – 1,29

18. Алина Кудисова (Россия) – 1,40

19. Наталия Шевченко (Россия) – 1,41...

21. Елена Кручинкина (Беларусь) – 1,54...

30. Елизавета Каплина (Россия) – 3,12

Полный старт-лист – на сайте СБР.

Расписание трансляций шестого этапа PARI Кубка Содружества по биатлону в Тюмени

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