PARI Кубок Содружества. Гонка преследования. Носкова стартует 1-й, Сливко – 2-й, Алимбекова-Смольская – 4-й, Гореева – 5-й, Гербулова – 8-й

11 марта на этапе Кубка Содружества по биатлону в Тюмени пройдет женская гонка преследования.

PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23

6-й этап

Тюмень, Россия

Женщины

Гонка преследования

Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция - Матч ТВ, Матч! Планета.

Старт-лист

1. (Россия)

2. (Россия) – 0,03

3. (Россия) – 0,09

4. -Смольская (Беларусь) – 0,15

5. (Россия) – 0,17

6. Тамара Дербушева (Россия) – 0,21

7. Ксения Довгая (Россия) – 0,23

8. Наталья Гербулова (Россия) – 0,37

9. Анастасия Егорова (Россия) – 0,45

10. Ирина Казакевич (Россия) – 0,48...

13. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 0,55...

16. Светлана Миронова (Россия) – 1,24

17. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь) – 1,29

18. Алина Кудисова (Россия) – 1,40

19. Наталия Шевченко (Россия) – 1,41...

21. Елена Кручинкина (Беларусь) – 1,54...

30. Елизавета Каплина (Россия) – 3,12

Полный старт-лист – на сайте СБР.

Расписание трансляций шестого этапа PARI Кубка Содружества по биатлону в Тюмени