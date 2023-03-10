PARI Кубок Содружества. Гонка преследования. Носкова стартует 1-й, Сливко – 2-й, Алимбекова-Смольская – 4-й, Гореева – 5-й, Гербулова – 8-й
11 марта на этапе Кубка Содружества по биатлону в Тюмени пройдет женская гонка преследования.
PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23
6-й этап
Тюмень, Россия
Женщины
Гонка преследования
Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция - Матч ТВ, Матч! Планета.
Старт-лист
1. Екатерина Носкова (Россия)
2. Виктория Сливко (Россия) – 0,03
3. Анастасия Шевченко (Россия) – 0,09
4. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) – 0,15
5. Анастасия Гореева (Россия) – 0,17
6. Тамара Дербушева (Россия) – 0,21
7. Ксения Довгая (Россия) – 0,23
8. Наталья Гербулова (Россия) – 0,37
9. Анастасия Егорова (Россия) – 0,45
10. Ирина Казакевич (Россия) – 0,48...
13. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 0,55...
16. Светлана Миронова (Россия) – 1,24
17. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь) – 1,29
18. Алина Кудисова (Россия) – 1,40
19. Наталия Шевченко (Россия) – 1,41...
21. Елена Кручинкина (Беларусь) – 1,54...
30. Елизавета Каплина (Россия) – 3,12
Полный старт-лист – на сайте СБР.
Расписание трансляций шестого этапа PARI Кубка Содружества по биатлону в Тюмени
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