Кубок мира. Эстафета. Дале и Кристиансен выступят за Норвегию, Наврат и Долль – за Германию, Гигонна и Фабьен Клод – за Францию
11 марта на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде пройдет мужская эстафета.
- Дата проведения
- 11 марта, 18.30
Этап 8, Эстерсунд, Швеция. Эстафета
Норвегия (№1): Эндре Стремсхайм, Вебьорн Сорум, Йоханнес Дале, Ветле Шостад Кристиансен.
Германия (№2): Роман Реес, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Бенедикт Долль.
Франция (№3): Оскар Ломбардо, Антонин Гигонна, Эрик Перро, Фабьен Клод.
Швеция (№4): Йеспер Нелин, Малте Стефанссон, Мартин Понсилуома, Пеппе Фемлинг.
Австрия (№6): Доминик Унтервегер, Симон Эдер, Давид Коматц, Патрик Якоб.
Украина (№9): Артем Тищенко, Артем Прима, Денис Насыко, Антон Дудченко.
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