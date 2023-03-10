Кубок мира. Эстафета. Дале и Кристиансен выступят за Норвегию, Наврат и Долль – за Германию, Гигонна и Фабьен Клод – за Францию

Теги Симон Эдер Кубок мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты сборная Швеции сборная Австрии сборная Италии сборная Украины сборная Чехии Артем Прима Йоханнес Кюн Бенедикт Долль эстафета Антонин Гигонна Ветле Шостад Кристиансен Михал Крчмарж Роман Реес Пеппе Фемлинг Фабьен Клод Йеспер Нелин Мартин Понсилуома Филипп Наврат Антон Дудченко Эндре Стремсхайм Даниэле Каппеллари Патрик Браунхофер Йоханнес Дале Томмазо Джакомель Вебьорн Сорум Эрик Перро Эстерсунд Малте Стефанссон Оскар Ломбардо Дидье Бьона Биатлон

11 марта на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде пройдет мужская эстафета.

Дата проведения
11 марта, 18.30
Онлайн гонки

Этап 8, Эстерсунд, Швеция. Эстафета

Норвегия (№1): Эндре Стремсхайм, Вебьорн Сорум, Йоханнес Дале, Ветле Шостад Кристиансен.

Германия (№2): Роман Реес, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Бенедикт Долль.

Франция (№3): Оскар Ломбардо, Антонин Гигонна, Эрик Перро, Фабьен Клод.

Швеция (№4): Йеспер Нелин, Малте Стефанссон, Мартин Понсилуома, Пеппе Фемлинг.

Австрия (№6): Доминик Унтервегер, Симон Эдер, Давид Коматц, Патрик Якоб.

Украина (№9): Артем Тищенко, Артем Прима, Денис Насыко, Антон Дудченко.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
Германия должна заканчивать начатое в индивидуальной гонке. В случае хаоса в гонке, Украина вполне может войти в призовую тройку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cube Litening C:68X
По идее должны брать золото..😁🇩🇪 Если ничего необычного не случится.. или наоборот,обычного..😬
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий