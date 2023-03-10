Кубок мира. Эстафета. Дале и Кристиансен выступят за Норвегию, Наврат и Долль – за Германию, Гигонна и Фабьен Клод – за Францию

11 марта на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде пройдет мужская эстафета.

Дата проведения 11 марта, 18.30

Норвегия (№1): Эндре Стремсхайм, Вебьорн Сорум, Йоханнес Дале, Ветле Шостад Кристиансен.

Германия (№2): Роман Реес, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Бенедикт Долль.

Франция (№3): Оскар Ломбардо, Антонин Гигонна, Эрик Перро, Фабьен Клод.

Швеция (№4): Йеспер Нелин, Малте Стефанссон, Мартин Понсилуома, Пеппе Фемлинг.

Австрия (№6): Доминик Унтервегер, Симон Эдер, Давид Коматц, Патрик Якоб.

Украина (№9): Артем Тищенко, Артем Прима, Денис Насыко, Антон Дудченко.