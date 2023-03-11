Свитолина о возможном допуске россиян на «Уимблдон»: «Прошлогоднее решение было правильным. Не понимаю, почему они вообще могут выступать»

Теги Уимблдон ATP WTA Элина Свитолина Теннис

Элина Свитолина прокомментировала то, что игроков из России и Беларуси могут допустить до «Уимблдона» в этом сезоне.

«На мой взгляд, такого быть не должно. Прошлогоднее решение [об отстранении] было правильным. Если в этом году они его поменяют, это будет печально, потому что [...] продолжается. Это не фэйр-плей.

Все украинские игроки считают несправедливым участие в турнирах россиян и белорусов. Другие олимпийские виды спорта отстранили российских спортсменов – по сути, они могут выступать только в теннисе. Не понимаю, почему так происходит», – цитирует украинку Daily Mail.

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16 комментариев

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Julia Gorskaya
Каждый раз думаю о том, как же повезло нам (болельщикам тенниса), что atp и wta поступили достойно и никого не лишили возможности играть.
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ARTEM PROKAZOV
Как приятно видеть в теннисных ветках адекватных комментаторов
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Виктор Морев
6 Украина находится полностью Под Внешним Англосаксонским Управлением, все Украинцы кормятся с рук USA and GBR-овских Англосаксонских Содомитов. это всё что нужно знать Свитолиной о себе и об украинском пипле..
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Анастасия Прудникова
Элине лучше теннисом заниматься и не лезть к белорусским и русским спортсменам, которые тоже хотят соревноваться и не виноваты в сложившейся обстановке в Украине.
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N1ghtwolf
Какая же она мразь всё-таки
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hibou
Объясните этой интеллектуалке, что российские теннисисты не на путинские деньги готовятся и их команды состоят сплошь из иностранцев. Почему француз Жиль Сервара должен оставаться без заработка, потому что он сделал "ошибку" взяв 16ти летнего Медведева и довел его до шлема? Или Фернандо Висенте, выведший Рублева на проф уровень. Ей не приходит в голову, что там еще и налоги и не малые платятся в бюджеты европейских стран.
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Сергей Кузнецов
Вас с 2014 года нельзя было допускать....но вы же играете..
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reteka
Беларусы то чем не угодили этой француженке.
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Dmitry Khagba
Не обращать внимания, там больше 100 лет потребуется для того, чтобы этот комплекс неполноценности как то и куда то исчез. Хотя, конечно, не факт, что такое вообще может произойти. Гены - дело серьёзное.
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Bronso Fuero
Чтобы был феир плей, нужно теперь чтобы жёвто-блякитные не приехали, а наши приехали. 1-1, такс сказатьс
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mamapapaya
Почему нацистку Свитолину допускают на турниры, вот это вопрос.
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Hardy
может потому что они дают теннису больше, чем украинские игроки? WTA и АТР всё-таки теннисом руководят.
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Leo Bonart
Казалось бы, противно тебе играть - так не играй
Но гроши всем украинским игрокам каждый раз оказываются ближе к телу
Поэтому гораздо приятнее, когда за твой расизм платит кто-то другой, например, организаторы Уима
Фиг с ним, с лямом штрафа и превращение турнира в выставку, зато Элина довольна
Такой вот он, украинский неспортивный патриотизм: грошовый
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askarik1992
Забыли спросить лохушку
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sedric
Весь тур понимает, Свитолина и ее напарницы не понимают.
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discoclash
Фэйр плэй, Элина, это выходить на корт и играть в теннис. А кого допускать или не допускать до соревнований организаторы разберутся без тебя. Понимаю, что гражданам страны, в которой существует лишь единственное правильное мнение это понять тяжело. Придется просто принять :)
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