Свитолина о возможном допуске россиян на «Уимблдон»: «Прошлогоднее решение было правильным. Не понимаю, почему они вообще могут выступать»
Элина Свитолина прокомментировала то, что игроков из России и Беларуси могут допустить до «Уимблдона» в этом сезоне.
«На мой взгляд, такого быть не должно. Прошлогоднее решение [об отстранении] было правильным. Если в этом году они его поменяют, это будет печально, потому что [...] продолжается. Это не фэйр-плей.
Все украинские игроки считают несправедливым участие в турнирах россиян и белорусов. Другие олимпийские виды спорта отстранили российских спортсменов – по сути, они могут выступать только в теннисе. Не понимаю, почему так происходит», – цитирует украинку Daily Mail.
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Но гроши всем украинским игрокам каждый раз оказываются ближе к телу
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