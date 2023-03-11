Свитолина о возможном допуске россиян на «Уимблдон»: «Прошлогоднее решение было правильным. Не понимаю, почему они вообще могут выступать»

Элина Свитолина прокомментировала то, что игроков из России и Беларуси могут допустить до «Уимблдона» в этом сезоне.

«На мой взгляд, такого быть не должно. Прошлогоднее решение [об отстранении] было правильным. Если в этом году они его поменяют, это будет печально, потому что [...] продолжается. Это не фэйр-плей.

Все украинские игроки считают несправедливым участие в турнирах россиян и белорусов. Другие олимпийские виды спорта отстранили российских спортсменов – по сути, они могут выступать только в теннисе. Не понимаю, почему так происходит», – цитирует украинку Daily Mail.

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