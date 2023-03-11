«Спартак» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Факелом»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Факел Владислав Безбородов видеоповторы ТАСС ЭСК РФС Дмитрий Зеленов Футбол

«Спартак» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Факелом» (3:2).

На 40-й минуте матча 19-го тура Мир РПЛ главный арбитр Владислав Безбородов отменил гол Александра Соболева после штрафного из-за фола Руслана Литвинова. А спустя несколько минут за нарушение Данила Пруцева назначил в ворота «Спартака» пенальти, ознакомившись с видеоповтором.

«Обратимся в ЭСК с просьбой разобрать некоторые эпизоды», – сказал руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

«Мячи Соболева не считаются». Очень спорное судейство «Спартака» – второй матч подряд

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129 комментариев

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DiegoloveManunited
Ответ BlackJet
путину с миллером это расскажи
каждый день с ними общаюсь
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murzzzzzilka
Ответ древний
Там просто нарушение было в офсайде
😂
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Сергей Невыездной
Ответ Михаил Хромаков
гол вообще не понял, ждём разъяснений, но и пенка, ладно б Даниил хоть прыгал как Литвинов в финале Кубка, но блин он же просто шёл назад на видя соперника и попался ему тот просто низкого роста...
Он не просто низкого роста, он головой вниз махнул. Рисовал, а этим чертям только того и надо было
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DiegoloveManunited
Ответ BlackJet
путину с миллером это расскажи
легко
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murzzzzzilka
Ответ Злодей Спб
КБ чудом отскочили, преимущество спартака даже над командами второй половины таблицы не такое очевидное - каждый матч на три исхода. А всё нытьё потому, что никто не хочет под них ложиться и сдавать матчи как раньше - все играют до конца и совершенно не боятся "народную" команду. И судьи сколько их не прессуют со стороны КБ всё равно не подсвистывают, как раньше - очень обидно Федунам-Заремам :)
Левая пенка - минус гол
Чистый отмененный гол - плюс гол
Итого: счет должен быть 4:1
Я понимаю, что у питерских свое представление об отскоках, но все же…:)
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Сергей Сурков
Ответ Анвар Масимов
мне не нравится , что спартачи вечно ноют про судейство . хоть есть повод , хоть нет
слился ,ответить нечего
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Давид Золотов
Ответ murzzzzzilka
Так он питерский:) Вы не знали? Из больше всего наши победы и поражения волнуют:))
Уважаемый Мурзик я просто каждый раз надеюсь что это не так, говорят им теперь платят за комментарии?
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Данко Лазович
Ответ Dan Kennedy
Да бред же, в российском футболе только Соболев симулирует.
а разве нет?)
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Лёха Жданчик
Верните Хачатурянца который судей кошмарил и они боялись к нему на ковер идти
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murzzzzzilka
Ответ Давид Золотов
Бравая партия девочек в красно зелёном
Так он питерский:) Вы не знали? Из больше всего наши победы и поражения волнуют:))
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max-skazochnik
Ответ schwein
>их работой довольны. Ага, видимо по этой причине на этот тур еле судей наскребли по лиге. Но так плюсиков не насобирать.
Слепых трудно на судейство набрать)))
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Dan Kennedy
Ответ Честный контроль
ЯМыКляузники
Повторишь, когда ЦСКА в эск обратится?
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Dan Kennedy
Ответ Данко Лазович
по книжечкам дельфина)
Да бред же, в российском футболе только Соболев симулирует.
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Данко Лазович
Ответ Зубы Дзюбы
Осталось понять как при пенке пострадало лицо от удара в грудь
по книжечкам дельфина)
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Андрей Лоел
Обратиться за разъяснениями в РФС, это не жалоба питерских в гейевропу.
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kutavlik
Послушаем, как Безбородов будет отмазываться...
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Честный контроль
Ответ валя_стакан
А Динамо собирается обращатся на предвзятое судейство в Краснодаре интересно
Динамо футбольный клуб, а не клуб нытиков.
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schwein
Ответ max-skazochnik
Зачем? Люди которые платят зарплаты судьям их работой довольны. По 200 матчей могут с таким судейством.
>их работой довольны.
Ага, видимо по этой причине на этот тур еле судей наскребли по лиге.
Но так плюсиков не насобирать.
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Честный контроль
ЯМыКляузники
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max-skazochnik
Ответ БRAYZ
Да штрафовать их нужно на большие бабки. Если и это не поможет, увольнять и максимум только медиалигу судить им, и не допускать их обратно в профисианальный футбол!
Зачем? Люди которые платят зарплаты судьям их работой довольны. По 200 матчей могут с таким судейством.
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Viacheslav Khalzov
Ответ Parus-13
Когда же это херня с судейством закончится?! Честно слово, хочется футбол смотреть, а не тратить силы и эмоции на эти тупые и не одыкватные решения судей. Хорош уже!!!
В 13 лет тише себя веди
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Viacheslav Khalzov
Че там, опять ноют? Ну в кубке зато победят, там ручное судейство.
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Кую коней
Ответ Lumberjack
Видать судейство с Локо купленное так понравилось, что что-то иное вызывает привычные истерики
откуда в курсе про купленное? с какой стороны принимал участие?
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Дмитрий Махаев
Ответ Parus-13
Когда же это херня с судейством закончится?! Честно слово, хочется футбол смотреть, а не тратить силы и эмоции на эти тупые и не одыкватные решения судей. Хорош уже!!!
В матчах с Локо болельщиков Спартака все устраивало, у всех остальных было очень много вопросов.
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Parus-13
Когда же это херня с судейством закончится?! Честно слово, хочется футбол смотреть, а не тратить силы и эмоции на эти тупые и не одыкватные решения судей. Хорош уже!!!
+5
-2
+3
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