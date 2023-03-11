«Спартак» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Факелом»
«Спартак» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Факелом» (3:2).
На 40-й минуте матча 19-го тура Мир РПЛ главный арбитр Владислав Безбородов отменил гол Александра Соболева после штрафного из-за фола Руслана Литвинова. А спустя несколько минут за нарушение Данила Пруцева назначил в ворота «Спартака» пенальти, ознакомившись с видеоповтором.
«Обратимся в ЭСК с просьбой разобрать некоторые эпизоды», – сказал руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
«Мячи Соболева не считаются». Очень спорное судейство «Спартака» – второй матч подряд
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Чистый отмененный гол - плюс гол
Итого: счет должен быть 4:1
Я понимаю, что у питерских свое представление об отскоках, но все же…:)
Ага, видимо по этой причине на этот тур еле судей наскребли по лиге.
Но так плюсиков не насобирать.