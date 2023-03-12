Ян проиграл четыре из пяти последних боев в UFC
В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC Vegas 71, в главном событии которого прошел бой в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Петром Яном.
Двалишвили победил единогласным решением судей, нанеся сопернику пятое поражение в профессиональной карьере.
Ян идет на серии из четырех поражений в пяти последних боях: Петр дважды проиграл Алджамейну Стерлингу (дисквалификация и раздельное решение) и один раз уступил Шону О’Мэлли (раздельное решение).
Выкидывать из ufc таких надо. Это дно
0-5 по раундам.