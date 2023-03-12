В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC Vegas 71, в главном событии которого прошел бой в легчайшем весе между и .

Двалишвили победил единогласным решением судей, нанеся сопернику пятое поражение в профессиональной карьере.

Ян идет на серии из четырех поражений в пяти последних боях: Петр дважды проиграл (дисквалификация и раздельное решение) и один раз уступил Шону О’Мэлли (раздельное решение).

Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей