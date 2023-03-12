Ян проиграл четыре из пяти последних боев в UFC

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC Vegas 71, в главном событии которого прошел бой в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Петром Яном.

Двалишвили победил единогласным решением судей, нанеся сопернику пятое поражение в профессиональной карьере.

Ян идет на серии из четырех поражений в пяти последних боях: Петр дважды проиграл Алджамейну Стерлингу (дисквалификация и раздельное решение) и один раз уступил Шону О’Мэлли (раздельное решение).

Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MAKS$$
Он отбил ему ногу и он еле-еле стоял, потом ещё и глаз ему закрыл, поэтому он был сам не свой, я считал его номером один и не толко в своём весе, крутой был боец, а сейчас и судей не обвинишь, он проиграл все пять раундов, он может вернуться, если не будет так думать… «Двалишвили лёгкий соперник « говорили они…смешно… команда у него просто 0 , и сам он как то ведёт себя странно, мог и 🤜🥊 ..Мераб протянул руку а он убрал…обиделся треш-токам чтоли…?? он же про Мераба говорил что Двалишвили Ноль… кто сейчас ноль..всё таки хочется чтобы он взял себя в руки и вернулся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
chivoridan
СОБАКИ ЛАЮТ КАРАВАН ИДЁТ! ПЕТР НАШ БОЕЦ! КТО НЕ ПАДАЛ, ТОТ НЕ ПОДНИМАЛСЯ! 🤜🏻
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
azimosius@mail.ru
Видимо опять засудили 😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадина Уйгурова
Ответ O8ECHKIN
Перестал химозить
да не, просто отсутствие бойцовского интеллекта и нежелание развиваться. Лучше в Тайланде мохито пить и на пляже в бой с тенью играть.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гугл Шмугл
Засудили Петю, надо было в Москве драться
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobachkin
Ответ Костя Кот
после первого боя со Стерлингом сложно было представить такое развитие карьеры. в такой сложный момент надо же было подсунуть неудобного грузина. менять менеджера, менять тренера, менять подход.
После боя с Стерлингом надо было меньше ныть, до этого читать правила промоушена, да и разбирать бои, а в итоге.... ничего. С О*мейли так же понты преобладали, а не сам бой. Надо выносить сейчас соперников, набирать очки пиара, а не постоянно ныть про судей, решение их не изменить
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Логан
А Саят получается и менеджер, и переводчик, и тренер теперь у Пети? Так активно в углу подсказывал. Ну тогда всё ясно, команды нет, а зачем она нужна, есть Саят, да и вообще Петю засуживают только, он не проигрывает...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobachkin
Показательно. Угол Эвдардса после 4-слитых рауендов, как орал на него, с кучей мата.... и он стал чемпом с знаменитой ногой в голову Усману. А в углу Яна, после 4-слитых рауда, дружеское общение, как на скамейке, даже не зарядили. Хотя б сказали при на него KO, так KO, а вдруг лаки-панч. А тут сам штаб уже импотенты, в том числе по тактике и накачке
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большое сердце Неймара
что случилось с Петром. кардио на 0, боксерские навыки пропали. да жалкое зрелище. либо тренера менять ,либо завязывать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
StarsAndArrows
У Яна непростой выбор-либо разгонять своих "братков " дормоедов из команды,и получить от них дизреспеткы,или попытаться вернутся на правильный путь.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
O8ECHKIN
Ответ Мадина Уйгурова
Ян совершенно не растет как боец, стойка и закрывание лица ладошками до 4 раунда и потом включение работало, но сейчас он даже не бьёт, и не включается как раньше. Что-то с ним не то
Перестал химозить
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
после первого боя со Стерлингом сложно было представить такое развитие карьеры. в такой сложный момент надо же было подсунуть неудобного грузина. менять менеджера, менять тренера, менять подход.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Макаров
Оказывается дело то не в судействе было
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slike
План Петрухи был вымотать соперника. Но во втором раунде что то с ногой стопудово у него случилось и план рухнул. Давить самбиста ударник по факту не может. Я думаю проблема с ногой зарешала(
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
Теперь в ночном клубе только охранником возьмут в Омске

Выкидывать из ufc таких надо. Это дно
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bosniec
Петру нужно менять тренерский штаб и поработать с психологом. В ближайшее время титульных боев ему не видать, поэтому стоит вернуть уверенность, поработав на свое имя, подравшись с кем то вроде Круза
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobachkin
Ответ Сергей Храпаль
Теперь дорога в поп мма. Вот там поле непаханое с таким подходом.
Bellator )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Шевцов
когда 6 раунд?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gaja
Ну что наследия Фергюсона что ли
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадина Уйгурова
Ян совершенно не растет как боец, стойка и закрывание лица ладошками до 4 раунда и потом включение работало, но сейчас он даже не бьёт, и не включается как раньше. Что-то с ним не то
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рашпель793
Вообще сам не свой Петя. В этом бою стремления победить в принципе видно не было. В последних боях будто и не он дерётся. Хз в чём причина, в излишней самоуверенности, в плохой подготовке или ещё что-то, но надеюсь, что вот такое поражение его как-то встряхнёт и вернётся тем самым Яном.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лучезарный
Петру надо заканчивать. Заниматься сыном. Кончился огонь для боев
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крыс Пол
Пора домой, в АСА!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramin Aliev
Один из пяти, справедливости ради. Но нужно что-то менять в подготовке и перестать недооценивать соперников.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hasan_072
Ему по моему команду надо менять пока не поздно. Никакого плана на бой как будто и не было. Сдох уже во втором раунде. Как будто молодой голодный, съел старого и наевшегося.

0-5 по раундам.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий