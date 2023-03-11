СКА вышел во 2-й раунд Кубка Гагарина, обыграв минское «Динамо» (4-2 в серии)

Теги СКА Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

СКА оформил выход во второй раунд Кубка Гагарина.

Команда под руководством Романа Ротенберга одержала победу над минским «Динамо» (4:2) в шестом матче серии Кубка Гагарина.

Таким образом, петербургский клуб выиграл серию со счетом 4-2.

При счете 2-2 СКА одержал две победы подряд (6:3 и 4:2) и завершил серию в свою пользу.

СКА занял первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, команда из Беларуси – восьмое.

27 комментариев

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badr
Питер с победой, нас с лучшим сезоном!
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AndreyEN
Ответ сосед царя
Ты это писал пьяный или у тебя по жизни так?
да бухарь, понятно же сразу) локо выиграл, оскочили от вылета, накидался типок, бывает)
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Даня Чебыкин
Ответ KaizerSoze
Ну если Вайсфельд не разбирается в хоккее, то не представляю ваш уровень тогда ))
не представляйте дальше. если это был вайсфельд, то он видимо под дулом пистолета приставленного к голове комментил.
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AndreyEN
Вперёд, наш СКА 💙 ❤️ Спасибо Минску за зрелище!!!
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Igor Ananicev
Интересная серия, я думал будет 4:0 СКА, а Минчане молодчики уперлись, не хватило силенок .
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сосед царя
Ответ filippa
жаль... не поотив ска но этото ...ротеьерл... тотко рвотные рефлексы вызывает
Ты это писал пьяный или у тебя по жизни так?
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Russ Ivan
Мерзкая контора для птиц бакланов, Минску спасибо за игры!
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Дмитрий9779
Не ожидал от Динамо такой игры,молодцы и наших наказывали за малейшую расслабленность,очень минчане понравились.
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Дмитрий9779
Ответ Матрос Кот
Комментарий удален модератором
Это считать как камминг-аут от карася.
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Матрос Кот
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KaizerSoze
Ответ Даня Чебыкин
смотрел игру на кхл тв. комментаторы просто дно! в правилах не разбираются, составы не знают. самое эпичное было "роман борисович за работой". такой комментарий нам не нужен. минску спасибо, ска с победой.
Ну если Вайсфельд не разбирается в хоккее, то не представляю ваш уровень тогда ))
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За наш футбол!
Североамериканский хоккей Минчан неплохо помутузил Питерцев.
Спасибо! Хорошая,интересная серия💪
СКА - ВПЕРЕД!!!
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-1
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Водяра
Как и говорил, договорняк. У Минска было ноль шансов с таким ресурсом.
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-6
-6
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Олег
С таким составом не мудрено.
Минск спасибо за игру.
МОЛОДЧИКИ...
+3
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+3
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dimon 2.0
Ответ Lanzar
СКА не впечатлил. Команда так себе.
думаю просто затмение нашло. так бывает когда планировали малой кровью. надеюсь пришли в себя и покажут кач какей в след раунде
+2
-5
-3
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Kiril78
Ответ Анатолий Magicbrain
Ничего не имею против питерцев, но как же хотелось, чтобы этого блатаря индюка поставили на место и заставили снова материться и плакать. Жаль, что не сейчас, но будем верить и надеяться
В следующем раунде...
+11
-5
+6
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Анатолий Magicbrain
Ничего не имею против питерцев, но как же хотелось, чтобы этого блатаря индюка поставили на место и заставили снова материться и плакать. Жаль, что не сейчас, но будем верить и надеяться
+13
-7
+6
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filippa
жаль... не поотив ска но этото ...ротеьерл... тотко рвотные рефлексы вызывает
+2
-5
-3
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Destar
хочу отметить динамо - был уверен в 3:0, 3:1. А они смогли навязать хорошую борьбу, неожиданно
+3
-1
+2
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dimon 2.0
сенсация ! скромный ленинградский клуп вышел в следующий раунд плей-офф ?
+6
-8
-2
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Lanzar
СКА не впечатлил. Команда так себе.
+13
-4
+9
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Даня Чебыкин
смотрел игру на кхл тв. комментаторы просто дно! в правилах не разбираются, составы не знают. самое эпичное было "роман борисович за работой". такой комментарий нам не нужен. минску спасибо, ска с победой.
+27
-3
+24
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Руслан Х
Минск — молодчики!✊🏻
+9
0
+9
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1905vb
Спасибо Минску за самоотверженную борьбу!
+10
0
+10
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Serg Mur
Ну вот, несмотря на многообещающее начало, неожиданный результат только один в первом круге.
+1
0
+1
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