СКА вышел во 2-й раунд Кубка Гагарина, обыграв минское «Динамо» (4-2 в серии)
СКА оформил выход во второй раунд Кубка Гагарина.
Команда под руководством Романа Ротенберга одержала победу над минским «Динамо» (4:2) в шестом матче серии Кубка Гагарина.
Таким образом, петербургский клуб выиграл серию со счетом 4-2.
При счете 2-2 СКА одержал две победы подряд (6:3 и 4:2) и завершил серию в свою пользу.
СКА занял первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, команда из Беларуси – восьмое.
Спасибо! Хорошая,интересная серия💪
СКА - ВПЕРЕД!!!
Минск спасибо за игру.
МОЛОДЧИКИ...