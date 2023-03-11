СКА вышел во 2-й раунд Кубка Гагарина, обыграв минское «Динамо» (4-2 в серии)

оформил выход во второй раунд Кубка Гагарина.

Команда под руководством одержала победу над минским « » (4:2) в шестом матче серии Кубка Гагарина.

Таким образом, петербургский клуб выиграл серию со счетом 4-2.

При счете 2-2 СКА одержал две победы подряд (6:3 и 4:2) и завершил серию в свою пользу.

СКА занял первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, команда из Беларуси – восьмое.