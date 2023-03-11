«Барселона» выплатила Негрейре 7,3 млн евро c 2001 по 2018 год – это подсчеты прокуратуры

Теги Барселона Ла Лига судьи Федерация футбола Испании деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Прокуратура оценила сумму выплат «Барселоны» Хосе Марии Энрикесу Негрейре в 7,3 млн евро.

Размер переводов бывшему вице-президенту судейского комитета Испании был указан представителями надзорно-следственного органа в материалах, переданных в суд.

7,3 млн евро – общая сумма за период с 2001 по 2018 год. В период с 2016 по 2018 год Негрейра получил 1 685 142,83 евро, с января 2014 года по декабря 2015 года – 1 286 530,19 евро, с января 2011-го по январь 2014-го – свыше 2 млн евро.

За период, исследуемый в рамках разбирательства, выплаты равны 2 971 673,01 евро.

Налоговая заподозрила «Барсу» в махинациях в 2019-м из-за снижения налоговой базы на сумму выплат Негрейре. Клуб не смог обосновать вычет в 877 тысяч евро – с этого началось расследование

Прокуратура обвинила «Барсу» в подкупе судей. Насколько все серьезно и грозит ли бан?

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77 комментариев

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зак
да секте плевать на барсу, они боятся что их короля лишат наград за эти периоды)))
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Дмитрий Калашников
Ответ donatodonatore
Около 18 лет в судья работал по коррупционной схеме. Получал откаты. Скорее всего покупал на эти бабки недвижимость, автомобили. При этом система внутреннего контроля в этом органе не работала. Никто ничего не видел не слышал не знал. А всё потому что часть денег расходилась по руководящему составу судейского комитета. Короче Барсу в Сегунду лет на 5. Судейский комитет в тюрьму на этот же срок.
Их вообще не накажут, иначе это будет удар по ЧИ, штраф миллиона 3 евриков выпишут, и отпустят! Не верю я в их наказание!
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kos.vohrt
Ответ Dexter Dallas
Ну rw дорого. Так что скорее всего на флоппи. И переносили в алюминиевых чемоданах
«Ну так поэтому и сумма такая набежала!» - ответил адвокат.
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Советский Комиссар
Ответ BoGaL
«Да ну нееееет, нет никаких доказательств, вИ все вретИ Перес все купил, Мадрид виноват, Моуриньо все придумал»
Оценивает доказательства суд, а не биомасса со спортса
Слава богу кстати, что ни 1 потешный спортсовский завсегдатай не является кем-то значимым в жизни
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Рафик ниучом ниувиноуват!
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зак
Ответ Konvicted
да в смысле небольшие? 7,3 млн евро это зарплата чиновника такого уровня примерно за две его жизни. Это огромные бабки.
плюс инфляция, но откуда этим школьникам знать)
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Dexter Dallas
Ответ Виктор Никитин
а какой по-факту был беспредел против Челси? когда удалили Абидаля? когда рукой в штрафной сыграл сам Баллак? или когда он не удалился сам срубив Анри? или когда Дрогба бил ногой в грудь Пике?
Там считали, что барса минимум 4 раза рукой сыграла в своей штрафной. А вы все сказки про абидаля рассказываете. Даже Пике соскакивать стал, когда его Касилиас на этот счет стал подкалывать. А вы все про абидаля чешете
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Максат Жумагулов
Ответ donatodonatore
Около 18 лет в судья работал по коррупционной схеме. Получал откаты. Скорее всего покупал на эти бабки недвижимость, автомобили. При этом система внутреннего контроля в этом органе не работала. Никто ничего не видел не слышал не знал. А всё потому что часть денег расходилась по руководящему составу судейского комитета. Короче Барсу в Сегунду лет на 5. Судейский комитет в тюрьму на этот же срок.
С двумя руками за🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
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Denis242424
Ответ bensuperman
Спортс, что с матч-центр?
Не работают. Так каждое воскресенье, или в праздник.
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Dexter Dallas
Ответ kos.vohrt
На CD-RW, не меньше.
Ну rw дорого. Так что скорее всего на флоппи. И переносили в алюминиевых чемоданах
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vova123456
Ответ janitor
Стали платить судьям и пошли победы. Совпадение? Не думаю.
Победы не могли не приходить когда появляются такие игроки как Иньеста, Хави Месси, Бускетс, Пике, Пуйоль, Альба и др. или по твоему сборная Испании тоже платила судьям? Она же тоже самые большие победы одержала в этот период.
Пора повзрослеть и признать самому себе что Барса по игре тогда добивалась результата, как бы больно тебе от этого не было...
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donatodonatore
Около 18 лет в судья работал по коррупционной схеме. Получал откаты. Скорее всего покупал на эти бабки недвижимость, автомобили. При этом система внутреннего контроля в этом органе не работала. Никто ничего не видел не слышал не знал. А всё потому что часть денег расходилась по руководящему составу судейского комитета. Короче Барсу в Сегунду лет на 5. Судейский комитет в тюрьму на этот же срок.
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Konvicted
Ответ Виктор Никитин
а какой по-факту был беспредел против Челси? когда удалили Абидаля? когда рукой в штрафной сыграл сам Баллак? или когда он не удалился сам срубив Анри? или когда Дрогба бил ногой в грудь Пике?
Ахахаха. еще че придумаешь?
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Spiker1606
Ответ Mortimer1
Тут даже фанатом Барсы быть не обязательно. Слишком смешная сумма, которую к тому же переводили в открытую, никак не шифруясь
Смешная сумма? Судьи чуть больше берут, но тут Барса решила сэкономить.
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зак
вы какие-то странные честно слово, барса платила чтобы судили честно, а не для того чтобы подсуживали))
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Konvicted
Ответ Syndycate
Смешные аргументы у фанов БЧК: "Это же маленькие деньги! Кого им можно купить?!" То есть взятки давать нельзя, но если взятки небольшие то можно?😂
да в смысле небольшие? 7,3 млн евро это зарплата чиновника такого уровня примерно за две его жизни. Это огромные бабки.
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Asanov
Это около 35000€ в месяц. Нормальный бонус к зарплате)
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Scorpion
Ответ janitor
Стали платить судьям и пошли победы. Совпадение? Не думаю.
в лиге чемпионов тоже наверное
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Максат Жумагулов
Скоро опять увидим "эль классико" барса -Депортиво бггг🤣🤣
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Максат Жумагулов
это был не подкуп, это был донат на прокачку судейского корпуса😂😂😂
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гель кристины
может президенты сами выводили деньги для себя?
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Максат Жумагулов
Ответ Alexlagodny
Мадрид на поле победить не может, Барса приближается уверенно к победе в Ла Лиге, так решили другими методами побороться )))
Реал за 3 года два раз брал ла лигу, не и жалко провинций отдать в этом году🤣🤣
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Тайосич
Ответ L.A.S_Vegas_777_
Это всё фигня, там федун снова бормочет о заговоре против наркоманды. Там посерьезнее вещи, чем какая то Барселона со своми серными схемами ухода от налогов 😆😆😆
Вот будет забавно, когда в итоге подобное разбирательство произойдёт в России и выяснится, что Зенит платил судьям. Сейчас-то болельщики Зенита уверены, что их клуб играет честно, как и болельщики Барсы всё это время думали. Но реальность совершенно иная
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MrWillSee
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Все мы помним, что на 2001-й год Барселона была середняком с одной случайной ЛЧ. Будет справедливо вернуть ее в то же место. Выходит даже золотой мяч Роналдиньо (кстати тоже уголовника) тоже левый.
Не неси пургу, Рони 2005-2006 лучше самых пиковых Месси и Роналду был
+7
-3
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Макс Кидалов
Будет справедливо лишить всех лч барсу и ла лиг и присвоить Реалу. Тогда у Реала будет 19 лч и 60-70 побед в ла лиге
+3
-6
-3
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