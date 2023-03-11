Прокуратура оценила сумму выплат «Барселоны» Хосе Марии Энрикесу Негрейре в 7,3 млн евро.

Размер переводов бывшему вице-президенту судейского комитета Испании был указан представителями надзорно-следственного органа в материалах, переданных в суд.

7,3 млн евро – общая сумма за период с 2001 по 2018 год. В период с 2016 по 2018 год Негрейра получил 1 685 142,83 евро, с января 2014 года по декабря 2015 года – 1 286 530,19 евро, с января 2011-го по январь 2014-го – свыше 2 млн евро.

За период, исследуемый в рамках разбирательства, выплаты равны 2 971 673,01 евро.

Налоговая заподозрила «Барсу» в махинациях в 2019-м из-за снижения налоговой базы на сумму выплат Негрейре. Клуб не смог обосновать вычет в 877 тысяч евро – с этого началось расследование

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