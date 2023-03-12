На турнире 221 прошел бой в легчайшем весе между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

Ян проиграл единогласным решением судей (все судьи – 45-50).

За пять прошлых боев Ян проиграл четырежды. Двалишвили идет на серии из девяти побед.

Петр Ян – переоценен?

Сколько Петр Ян заработает за бой против Мераба Двалишвили