Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей

Теги UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили UFC Fight Night Петр Ян – Двалишвили Бокс/MMA/UFC

На турнире UFC Fight Night 221 прошел бой в легчайшем весе между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

Ян проиграл единогласным решением судей (все судьи – 45-50).

За пять прошлых боев Ян проиграл четырежды. Двалишвили идет на серии из девяти побед.

Петр Ян – переоценен?

Сколько Петр Ян заработает за бой против Мераба Двалишвили

Материалы по теме

127 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Петров
Сейчас можно сказать что Пётр Ян переоценен. Он не умеет готовиться к конкретному сопернику, у него нет геймплана, слабый, точнее отсутвующий полностью грэпплинг. А теперь даже слабая стойка. Лучшего боксера перебил борец, О Мэлли и даже Стерлинг. Остаётся либо быть середнячком, либо уходить. С Сехудо там вообще ловить нечего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vvasia Ppupkin
Сало уронили после боя обязательно орать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мишаня Кашников
Ответ Liquid Snake
Потому что не до ударов было, постоянно была опасность перевода и соперник сам интенсивно атаковал!
дак он вообще не бил, что до проходов что на выходе из клинча
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Timofey Prokhorov
Лучший удар у Петра получился перед боем,на битве взглядов...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bambus
Когда Петя перед боем перекрестился и помолился сразу неладное почуялось
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Buba Buba
Разгром,увы,что есть то есть.Мераб очень убедительно победил Петра,без вопросов.Что ж,пора Петру посетить Дагестан,очень ему нужна борцовская школа,необходима.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liquid Snake
Ответ Мишаня Кашников
Почему-то перестал совсем бить, а в смешанных единоборствах как бы бить не помешало
Потому что не до ударов было, постоянно была опасность перевода и соперник сам интенсивно атаковал!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мишаня Кашников
Почему-то перестал совсем бить, а в смешанных единоборствах как бы бить не помешало
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liquid Snake
Ответ koshaus
Яну, после того удара коленом, дисквала и потери титула, негр за год выгрыз мозг. И во втором бое и во всех последующих прежнего уверенного в себе Яна, который всех выносил, уже не было. Ян надломился психологически. Шлеменко после быстрого поражения от Хэлси концентрировал силу воли, злость и энергию, которые выплеснул в один удар в реванше и всё моментально закончил. А Ян просто сдулся, с силой духа у парня не задалось... Будет чудо, если Ян сможет выйти на свой прежний, или хотя бы близкий к прежнему, уровень...
Чушь, Ян действовал в обычном стиле, ему и в прошлых боях не хватало активности, а в этом когда столкнулся с таким прессингом со стороны оппонента просто выпал в осадок!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maks 5c23
Ответ Said Saidov
5-0 по раундам. Полный разгром Петьки. Сорян Петро, но я ради тебя больше ночью просыпаться не буду! «Разносторонний ты наш боец»((((
Скажет что ОБОКРАЛИ его
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergey Kafk
Ответ Ramin Aliev
У Яна топовая ударка, просто когда очень боишься тейкдаунов, то начинаешь зажиматься и сильно реагировать на каждый финт. Поэтому неуклюжие борцы вроде Мераба, могут и Конора отправлять в нокдауны.
к сожалению это не вопрос страха борьбы а просто потеря уверенности . он и с сахарком был не активен . хотя там борьбы точно не было ! он изначально отдает инициативу типа выцеливает, но по факту просто не бьёт , проблема в психологии в голове . это тупик. ему бы сейчас какого нибудь ноунейма чтобы или обрести уверенность либо завершать с боями .
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
koshaus
Яну, после того удара коленом, дисквала и потери титула, негр за год выгрыз мозг. И во втором бое и во всех последующих прежнего уверенного в себе Яна, который всех выносил, уже не было. Ян надломился психологически. Шлеменко после быстрого поражения от Хэлси концентрировал силу воли, злость и энергию, которые выплеснул в один удар в реванше и всё моментально закончил. А Ян просто сдулся, с силой духа у парня не задалось... Будет чудо, если Ян сможет выйти на свой прежний, или хотя бы близкий к прежнему, уровень...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobachkin
Ответ Maks 5c23
Стиль ГОПНИКА хорош только в РФ фрик-ММА, со Штырями, Члеменками и Минеевыми... В UFC нельзя правила нарушать и нужно готовится, а не пиарится 👎🤦‍♂️
Если ты не Конор )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maks 5c23
Ответ Sobachkin
Мераб мужик. Пожал руку Яну. И ответил за свои слова. А Ян никакой вообще, как и его менеджер
Стиль ГОПНИКА хорош только в РФ фрик-ММА, со Штырями, Члеменками и Минеевыми... В UFC нельзя правила нарушать и нужно готовится, а не пиарится 👎🤦‍♂️
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bambus
Опять засудили,нечего по американским правилам драться
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RashNomadKazakh
Ответ Жест Доброй Воли
Главный вопрос для меня в том, это Петр так регрессирует или Мераб реально настолько "машина".
Мераб прогрессерует и Петя регрессирует.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liquid Snake
Если грузину ещё подтянуть джиу-джитсу, что бы уверенее развивать преимущество после перевода, будет топарь с таким то кардио!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RashNomadKazakh
Ответ Ростислав Романенко
К сожалению это был не чемпионат по защите от тейкдаунов, но видимо Пете не сказали. Как он собирался досрочно побеждать, если выходил на бой без нормального геймплана? Почему угол Яна ничего ему нормального посоветовать не в состоянии? Когда уже Ян перестанет с Тайландом время просаживать? Вопросов много, ответов мало, печаль- тоска...
Он там кайфует. Денежки есть. А ехать на полгода в Дагестан где каждый парень в схватке хочет оторвать тебе голову совсем не хочется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liquid Snake
Мераб реально машина!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RashNomadKazakh
Ответ Философ Востока
Если Петя не дурак - уволит свой штаб, включая менеджера
Нужно прост принять что мощного борца с таким кардио Петя никогда не сможет победить. И это не трагедия. А с ударниками еще закатит красивые бои.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
graciano
Обратил внимание, что когда его грузин поймал в фойе и спрашивал про интервью совместное перед боем, то Петя выглядел так потеряно, как-будто Хабиб поймал своего хейтера со спортса и спрашивает за комменты, а грузин был раскован и уверен. Пете удачи и привести голову в порядок. И еще команду и менеджера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростислав Романенко
К сожалению это был не чемпионат по защите от тейкдаунов, но видимо Пете не сказали.
Как он собирался досрочно побеждать, если выходил на бой без нормального геймплана? Почему угол Яна ничего ему нормального посоветовать не в состоянии? Когда уже Ян перестанет с Тайландом время просаживать?
Вопросов много, ответов мало, печаль- тоска...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oykcwithlove
Ребзя, выигрывает тот, кто стоя в позе зю чаще до канваса рукой дотронется?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobachkin
И получается, Ян максимум достал Мераба тычком на взвешивании :) В остальном ничего не аргументировал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RashNomadKazakh
Ответ AlisherD
Пусть дальше тренируется со своим горе-менеджером нефтяником. Когда анонсировали бой и в ютуб-канале Ушатайка сказочник-менеджер лепил чепуху сразу было понятно грузин возьмёт
У них похоже и выбора не было. Или с Мерабом или до свидания чемп амбиции. Победил бы то был следующим для Сехудо. ЮФС умеют убеждать. Плюс пацанская тема Петра.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий