Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей
На турнире UFC Fight Night 221 прошел бой в легчайшем весе между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.
Ян проиграл единогласным решением судей (все судьи – 45-50).
За пять прошлых боев Ян проиграл четырежды. Двалишвили идет на серии из девяти побед.
Как он собирался досрочно побеждать, если выходил на бой без нормального геймплана? Почему угол Яна ничего ему нормального посоветовать не в состоянии? Когда уже Ян перестанет с Тайландом время просаживать?
Вопросов много, ответов мало, печаль- тоска...