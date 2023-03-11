«Угрозы судом от Заремы смешны. Я процитировала ее же слова про эскортницу. Не хочу комментировать бред». Смородская о Салиховой

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Ольга Смородская Зарема Салихова Футбол

Ольга Смородская ответила на претензии Заремы Салиховой

Напомним, ранее экс-президент «Локомотива» сказала о Салиховой: «Она эскортница, сама в интервью признала. Никакой должности никогда в жизни не занимала, ее должность – рожать детей». Супруга бывшего владельца «Спартака» отреагировала так: «Это Мостовой в юбке, женщина-огонь, вернее, спиртовая горелка. Ответит за брехунство». 

«За что она меня хочет притянуть? Я процитировала ее же слова про эскортницу (телеграм-канал «Инсайдер» утверждал, что до знакомства с Леонидом Федуном Зарема работала в эскорте, сама девушка опровергла это в интервью Ксении Собчак – Sports.ru).

Даже не хочу комментировать весь этот бред, который она наговорила. Угрозы судом от Заремы просто смешны», – сказала Смородская. 

Зарема – Смородской про слова об эскортнице: «Бабка поплыла и приплыла. Она таяла от Карпина, а он сгружал ей неликвид за приличные деньги»

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44 комментария

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Slavnov
ну она такого не говорила,это во первых,во вторых легко подаст в суд и выиграет,в третьих сомневаюсь,что она реально была в экскорте,она уже в 18 вышла за леонида,а потом рожала,рожала,рожала
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Hong Kil
Хабалкэ-батл
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Павел Мельников
Ответ Бартоломью
Острую речь в она оплачивает своим "спичрайтерам" )...
Ольга и до этого не додумалась. И получается в едином стиле, даже если это так.
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БВО
Если сейчас ещё и Мостовой подключится, будет вообще огонь.
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Александр Калачев
Ответ В Питере Пять
Обе дамы мерзотны, но Смородская Зарему прожуёт и не заметит. Здесь и возраст, и опыт, и должности, и банальная образованность.
А в чем в них разница, обе известны из-за своих мужчин, обе крайне токсичные, обе не образованные, у Заремы, конечно в футболе достижения получше чем у Смородской, ну и моложе она
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Fatty Toni
Ответ В Питере Пять
Обе дамы мерзотны, но Смородская Зарему прожуёт и не заметит. Здесь и возраст, и опыт, и должности, и банальная образованность.
Плюсую к образованности, но в плане опыта позволь не согласиться) Работать языком привычнее как раз эскортнице - иначе так высоко она бы не забралась xD
Каждая четвертая новость про РПЛ - Зарема сказала/ Зареме ответили - это ли не популярность xD
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RomvB
Ну, здравствуй, задорная курятня ... )
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Pok_Toholo
Ответ Павел Мельников
Это кого она консультирует, например?
А тебе прям всё расскажи за бесплатно 🤣
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Fatty Toni
Ответ Сергей Круглов
За себя говори. Заремка порвёт и унизит эту не умную тётку, до суда конечно не дойдет, но на словах Оля огребёт
Они пока только сами себя скорее унижают, чем друг друга xD Доставай пивко, чипсы, усаживался поудобнее, этот сериал может быть долгим xD
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Катя СПб
Ответ Born is the King
2 :1. Смородская начала играть в атаке пошире в защите поуже и повела в счёте
Интересно, Зарема включит высокий прессинг и будет играть на контратаках или встанет автобусом?
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Бартоломью
Ответ Павел Мельников
Как бы не наоборот. У Заремы - молодость и энергия, острая речь, у Смородской - провальный опыт в Локо, у которого уже борода (никто и не вспомнит, чем она сейчас занимается).
Острую речь в она оплачивает своим "спичрайтерам" )...
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Spartakovec navsegda
Ответ Fatty Toni
napolshishechki xD
Свои привычки зачем людям советуешь?
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Павел Мельников
Ответ Pok_Toholo
Смородская таких серьезных людей и компании консультирует, что ей угрозы любовницы олд кука, прожует и выплюнет в урну
Это кого она консультирует, например?
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Злобный Конь
https://m.youtube.com/watch?v=Bj_fOYXtrDM
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Ярик01
А зря надуваешь щеки.
У Лёни деньги есть, юристы разденут за мать его детей.
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Сергей Круглов
Ответ Fatty Toni
Не не, Ольга батьковна, не сдавайте назад! Давите эту дамочку, у вас отлично получается! Второй день от эскортницы ни слова на букву З. Мы за вас болеем!! *Достал попкорн*
За себя говори. Заремка порвёт и унизит эту не умную тётку, до суда конечно не дойдет, но на словах Оля огребёт
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Злобный Конь
Так то это предназначение женщины - рожать детей.
А должности,профессии,социальные статусы - это всё сор.
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Pok_Toholo
Смородская таких серьезных людей и компании консультирует, что ей угрозы любовницы олд кука, прожует и выплюнет в урну
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Alex Peshkov
Ответ Михаил1970
А на Зарему, Мостовой в суд подаст.
Федуны его закопают, кто такой Мостовой? По сравнению с алегорхией? Он итак еле концы сводит, на работу не берут, на матч не зовут. Как бы зеленый змей не одолел. Еще и ставкоман
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Kolch
🐸 vs. 🐍
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Владимир Молявин
Достали обе.
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Astin
Ответ В Питере Пять
Обе дамы мерзотны, но Смородская Зарему прожуёт и не заметит. Здесь и возраст, и опыт, и должности, и банальная образованность.
где ты образованность в хамстве увидел)))
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Kapitelman Abram
У швайнов полыхает. Цитаты блудницы Заремы удоляют...)))
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Павел Мельников
Ответ В Питере Пять
Обе дамы мерзотны, но Смородская Зарему прожуёт и не заметит. Здесь и возраст, и опыт, и должности, и банальная образованность.
Как бы не наоборот. У Заремы - молодость и энергия, острая речь, у Смородской - провальный опыт в Локо, у которого уже борода (никто и не вспомнит, чем она сейчас занимается).
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Bakhytzhan Babashev
Эскортница против тёти Оли. Очень интересно. Ждём развития событий.
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