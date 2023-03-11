«Угрозы судом от Заремы смешны. Я процитировала ее же слова про эскортницу. Не хочу комментировать бред». Смородская о Салиховой

ответила на претензии .

Напомним, ранее экс-президент « » сказала о Салиховой: «Она эскортница, сама в интервью признала. Никакой должности никогда в жизни не занимала, ее должность – рожать детей». Супруга бывшего владельца « » отреагировала так: «Это Мостовой в юбке, женщина-огонь, вернее, спиртовая горелка. Ответит за брехунство».

«За что она меня хочет притянуть? Я процитировала ее же слова про эскортницу (телеграм-канал «Инсайдер» утверждал, что до знакомства с Леонидом Федуном Зарема работала в эскорте, сама девушка опровергла это в интервью Ксении Собчак – Sports.ru).

Даже не хочу комментировать весь этот бред, который она наговорила. Угрозы судом от Заремы просто смешны», – сказала Смородская.

Зарема – Смородской про слова об эскортнице: «Бабка поплыла и приплыла. Она таяла от Карпина, а он сгружал ей неликвид за приличные деньги»

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