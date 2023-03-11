Возмущенный Абаскаль пошел к судье после игры с «Факелом», но игроки его остановили. В 1-м тайме Безбородов отменил гол «Спартака» и назначил пенальти в его ворота

остался недоволен работой судьи на матче «Спартак» – « ».

Главный тренер красно-белых после финального свистка в игре 19-го тура Мир быстро пошел в сторону главного судьи Владислава Безбородова.

Помощник уговаривал его остановиться, но испанец отмахивался и вскидывал левую руку вверх. Сдержать его помогли Шамар Николсон и другие футболисты московской команды.

В первом тайме Безбородов отменил гол «Спартака» после штрафного из-за фола , а спустя несколько минут за нарушение Данила Пруцева назначил в ворота команды пенальти, ознакомившись с видеоповтором.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу « ».

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»

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