Возмущенный Абаскаль пошел к судье после игры с «Факелом», но игроки его остановили. В 1-м тайме Безбородов отменил гол «Спартака» и назначил пенальти в его ворота
Гильермо Абаскаль остался недоволен работой судьи на матче «Спартак» – «Факел».
Главный тренер красно-белых после финального свистка в игре 19-го тура Мир РПЛ быстро пошел в сторону главного судьи Владислава Безбородова.
Помощник уговаривал его остановиться, но испанец отмахивался и вскидывал левую руку вверх. Сдержать его помогли Шамар Николсон и другие футболисты московской команды.
В первом тайме Безбородов отменил гол «Спартака» после штрафного из-за фола Руслана Литвинова, а спустя несколько минут за нарушение Данила Пруцева назначил в ворота команды пенальти, ознакомившись с видеоповтором.
Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Спартака».
Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»
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Кто бы сомневался😂😂😂
Идите и пересмотрите момент. Его, в отличие от «фола» Пруцева, показали крупным планом.
Но сам Безбородов и пенки не увидел.
Это вар испугался, что могут профукать единственный шанс на пенку
И это все лига Европы даже не лига чемпионов
Ну конечно Наполи ведь обыграли , пофиг что стране рейтинг обрушивали больше всех на пару с локомотивом за десятилетке ))) вёдь победа над Наполи все должна перекрыть))) аж в группе лиги Европы
Бревно в глазу не мешает?:)))))