Возмущенный Абаскаль пошел к судье после игры с «Факелом», но игроки его остановили. В 1-м тайме Безбородов отменил гол «Спартака» и назначил пенальти в его ворота

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Факел Владислав Безбородов Данил Пруцев Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль остался недоволен работой судьи на матче «Спартак» – «Факел».

Главный тренер красно-белых после финального свистка в игре 19-го тура Мир РПЛ быстро пошел в сторону главного судьи Владислава Безбородова.

Помощник уговаривал его остановиться, но испанец отмахивался и вскидывал левую руку вверх. Сдержать его помогли Шамар Николсон и другие футболисты московской команды.

В первом тайме Безбородов отменил гол «Спартака» после штрафного из-за фола Руслана Литвинова, а спустя несколько минут за нарушение Данила Пруцева назначил в ворота команды пенальти, ознакомившись с видеоповтором.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Спартака».

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»

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83 комментария

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Ответ Честный контроль
И все таки рыжий оказался обыкновенным быдлом.
Ну не то что Федотов. Тот то джентльмен и настоящий аристократ.)))
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Посторонним В
Ответ Юрий Кечко
Видимо в Европе тоже из-за руки газпрома Спартак позорился постоянно в квалификации лиги Европы , даже не доходя до группы...
в европе и твой зенит позорится не меньше. а больше всего там позорятся наши судьи - в последнее время не на один приличный турнир не звали. Вот так - если любишь по Европе сравнивать.
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Алекс Я
Ответ murzzzzzilka
Вот судили бы его, как сейчас Спартак - Зенит бы традиционно в cas побежал жаловаться:)))
Я вам напомню,что пару лет назад в матче с армейцами не засчитали гол ,который Акинфеев выгреб из за линии ворот.Зенит на это лпже протест не подавал.Зенит сильнее по игре всех своих конкурентов ,и он не плачется после поражений.
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Gremlin
Ответ murzzzzzilka
Только вот в конце матча откровенно локтем заехали в лицо Литвинову, и судья даже не свистнул:) этого вы не заметили за 800 км?
А у него тут вижу, а тут не вижу. Избирательная близорукость она такая. Просто тролль низкосортный.
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murzzzzzilka
Ответ Посторонним В
если понял, то мог с вар не согласиться. конечное решение вроде как за судьей в поле? Просто поделили ответственность. ВАР судей и не помнит никто, они почти всегда "безымянные"
Мог. Но не стал🤷🏻‍♀️
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Жесткий Костас
Не бейте сегодня беспородова, он и так сегодня на возврате, плачет.
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z.e.r.o
Ответ murzzzzzilka
Он увидел то, что очень хотел увидеть. Хотя, надо признать, гол отменил вар, а не Безбородов. Он сразу понял, что ничего там не было.
Не так Именно Безбородов изначально гол не засчитал, а ВАР подтвердил решение. Поэтому Безбородова никто не звал к монитору.
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murzzzzzilka
Ответ Алекс Я
Ну это врёте.во первых не локтем ,а во вторых -удара не было.таких ситуций в каждой игре с десяток бывает.
😂😂😂😂
Кто бы сомневался😂😂😂
Идите и пересмотрите момент. Его, в отличие от «фола» Пруцева, показали крупным планом.
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murzzzzzilka
Ответ mnogokotin-
согласен. литвинова бьют в лицо прямо перед бородой и он не свистит. это как?
Это д р у г о е:)

Но сам Безбородов и пенки не увидел.
Это вар испугался, что могут профукать единственный шанс на пенку
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Dima91Caps
Ответ Юрий Кечко
Видимо в Европе тоже из-за руки газпрома Спартак позорился постоянно в квалификации лиги Европы , даже не доходя до группы...
то ли дело чемпион по 4 местам, покоритель брюги хихимон из населенного пункта под поребриками, вот эти показывают регулярно свою силу
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Bizzz
Ответ Посторонним В
Сегодня я буду плюсовать все самые грязные коменты про наших судей. ...... позорные!! Я через них чуть криз не словил, пришлось таблетки пить)). Снова чистый гол отменен, пенальти спорный, косили наших весь матч, одному локтем в шею на черточке... Это как!!!!! Сейчас уже отпускает, а если бы Мартинс не забил?
в прошлом матче Факела, не дали два 100 % пенальти в ворота Химок. В итоге Факел не получил свои три очка. Беспредел судьи был.
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Николай Повалюхин
Чем сплочённее Спартак, тем беспардоннее судьи. Но это просто их работа, за которую они получают деньги...Ну, вы поняли)
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Юрий Кечко
Ответ даниил московский
дада, с наполи позорились, помню
И сразу после Наполи забываются 4 вылета в квалификации за 10 лет , и помлелеее место в группу ле с рапидом и рейнджерсом)))
И это все лига Европы даже не лига чемпионов
Ну конечно Наполи ведь обыграли , пофиг что стране рейтинг обрушивали больше всех на пару с локомотивом за десятилетке ))) вёдь победа над Наполи все должна перекрыть))) аж в группе лиги Европы
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murzzzzzilka
Ответ AminO2
Недоказуемо, он может бежал обнять крепко арбитра на радостях, поблагодарить за его нелегкий труд.
😂
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EuhenioV
Ответ AminO2
Недоказуемо, он может бежал обнять крепко арбитра на радостях, поблагодарить за его нелегкий труд.
В отношении Спартака любой бред прокатывает и абсурдно обосновывается,разве не так?Я конечно пошутил,но кто его знает?
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Посторонним В
Ответ murzzzzzilka
Он увидел то, что очень хотел увидеть. Хотя, надо признать, гол отменил вар, а не Безбородов. Он сразу понял, что ничего там не было.
если понял, то мог с вар не согласиться. конечное решение вроде как за судьей в поле? Просто поделили ответственность. ВАР судей и не помнит никто, они почти всегда "безымянные"
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murzzzzzilka
Ответ Вован Азаров
твои бы слова да богу в уши
Я надеюсь. Что еще остаётся?
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Алекс Я
Ответ murzzzzzilka
Только вот в конце матча откровенно локтем заехали в лицо Литвинову, и судья даже не свистнул:) этого вы не заметили за 800 км?
Ну это врёте.во первых не локтем ,а во вторых -удара не было.таких ситуций в каждой игре с десяток бывает.
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murzzzzzilka
Ответ Алекс Я
Комментарий удален модератором
Вот судили бы его, как сейчас Спартак - Зенит бы традиционно в cas побежал жаловаться:)))
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mnogokotin-
Ответ DeniSM
А еще не увидел удара локтем Литвинову, наступ в нашей штрафной кэпу, а Зобу так вообще весь матч с его подачи пинали. Не говорю про момент с Мартинсом и Зиньковским.. Даже Абаскаль не вытерпел..
согласен. литвинова бьют в лицо прямо перед бородой и он не свистит. это как?
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Сестрица не Алёнушка
Ответ Аркадий Аркадич
Долго держался мужик, но все таки довели судьи болотные.
До каких пор болотные будут "судить" СПАРТАК?
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AminO2
Ответ EuhenioV
Теперь Абаскалю могут и дискву выписать матча на 3,скажут "за намерение".Совершенно не удивлюсь.
Недоказуемо, он может бежал обнять крепко арбитра на радостях, поблагодарить за его нелегкий труд.
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murzzzzzilka
Ответ Честный контроль
И все таки рыжий оказался обыкновенным быдлом.
Сказал болельщик клуба, который тренирует Федотов?:)))))))
Бревно в глазу не мешает?:)))))
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Вован Азаров
Ответ murzzzzzilka
У него контракт до 25-го года. Надеюсь, что доработает
твои бы слова да богу в уши
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Nikita Nikitin
Молодцы парни.
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