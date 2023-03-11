«Брест» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Теги ПСЖ лига 1 Франция Брест онлайны Футбол

«ПСЖ» сыграет с «Брестом» в 27-м туре Лиги 1.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени. 

Брест – ПСЖ
Дата проведения
11 марта, 23.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Лиги 1 

Статистика Лиги 1 

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6 комментариев

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Барсик Юрана
Мбапераз хоть этому дну забьет?
+2
0
+2
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Joel Campbell
Ответ Artem Piatkov
Так а смысл этой статистики? Из ЛЧ уже вылетели, Кубок Франции слит, остаётся только на Брестах отыгрываться
ахаххаах
И это говорит юзер,который радуется голам своего кумира в верблюдшипе:)
+2
0
+2
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Artem Piatkov
Ответ Joel Campbell
Ждём 800-ый гол величайшего
Так а смысл этой статистики?
Из ЛЧ уже вылетели, Кубок Франции слит, остаётся только на Брестах отыгрываться
0
-5
-5
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Sevuska
Ответ Artem Piatkov
Ну тут точно Месси отыграется, минимум 2+1 по гол+пас за матч И была бы это Брестская Крепость, так может быть и выстояли, так ведь и Брест то не настоящий!!!
Да , против белорусов он мастак 💪😆
+1
-3
-2
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Joel Campbell
Ждём 800-ый гол величайшего
+3
-2
+1
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Artem Piatkov
Ну тут точно Месси отыграется, минимум 2+1 по гол+пас за матч

И была бы это Брестская Крепость, так может быть и выстояли, так ведь и Брест то не настоящий!!!
+1
-4
-3
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