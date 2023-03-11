«Брест» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

« » сыграет с « » в 27-м туре Лиги 1.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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