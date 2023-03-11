«Брест» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«ПСЖ» сыграет с «Брестом» в 27-м туре Лиги 1.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
- Дата проведения
- 11 марта, 23.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
И это говорит юзер,который радуется голам своего кумира в верблюдшипе:)
Из ЛЧ уже вылетели, Кубок Франции слит, остаётся только на Брестах отыгрываться
И была бы это Брестская Крепость, так может быть и выстояли, так ведь и Брест то не настоящий!!!