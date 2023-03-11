207 зрителей посетили матч «Торпедо» – «Урал»

Теги премьер-лига Россия болельщики Торпедо Урал Арена Химки Fan ID Футбол

На матч «Торпедо» и «Урала» пришли две сотни зрителей. 

Команды встретились на стадионе «Арена Химки» в матче 19-го тура Мир РПЛ. Игра завершилась победой клуба из Екатеринбурга со счетом 1:0.

Как пишет журналист Сергей Егоров, матч посетили 207 зрителей. 

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237 комментариев

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Skywalkker
С Журавелем 208, а это уже серьёзная цифра!
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Alan Besolov
Ответ Даня Чебыкин
если б не фануйди, я бы может и сгонял на игру. как кузьмич урала ответственно могу заявить, что для нас снег - не помеха.
Ну посчитаем тебя и будет 208) таких кузьмичев набирается если 1500, то будет вас вместе 1708) я думаю, что в данном матче fan ID ничего не решает 😌
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pechenjchka
Ответ sonna
кто они
Работники стадиона
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Вячеслав Пустохин
вот, когда будет 0 человек - тогда и поговорим о неэффективности фан уйди (c) какой-то Терюшков
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Stas Nadtochy
Так может дело не в фан айди?)
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Вячеслав Пустохин
Ответ goshforever
Торпедо - Ростов, 5 сентября 2022 года. Арена Химки. 1093 зрителя. FanID отвадил все 800 болел Торпедо.
-80% между прочим
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Павел Александрович
это эмигрировшие из Екатеренбурга в Химки люди!
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Sarumian
Ответ Frank Mir
Вскоре теперь можно и всех болельщиков представлять кто присутствует на матче помимо составов команд)).
В перерыве.
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Alex Kroni
Вся РПЛ позорники.
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Sarumian
Ответ Evgeny Trifonov
Убираем друзей, родственников. И получаем 7 неадекватных людей
Пять. Минус - Талалаев и Журавель.
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jexon
Хорошо что Лужу закрыли из-за поля.
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Sarumian
Играл у школы, в местном турнире. На нас столько же пришло..
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JURAVLI
прекрасная новость
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Sarumian
Вообще это не безопасно !
207 человек могут потеряться на стадионе.
+2
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sawa.666
Зато, ни один из болельщиков не пострадал
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Антон Горохов
зато безопасно))
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L.A.S_Vegas_777_
Это наверное, потому, что погода плохая?)))
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сам ГазПром
Ответ sonna
кто они
Дык дачей у них нету
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efremovms@gmail.com
Кого смотреть то ?
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Nevpont
Ответ bettini
207 человек, из них 22 игрока в поле, 3 судьи в поле, 12 человек тренерские штабы команд, 20 человек - запасные игроки команд, резервный арбитр,диктор, диджей, повара, официанты в вип ложах, 2 чувака с носилками, 4 контролера по билетам, 2 водителя клубных автобусов, 3 продавца чуберечных, 4 агента и 120 полицейских. Никого не забыл?
Водителя автобуса? Какого водителя автобуса? :)
https://youtu.be/x96V2mv_4F0?t=198
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Pol Belov
да, прикольно... надеюсь скамейки запасных в это число не вошли? хотя не удивлюсь, если это работники стадиона и члены клубов ждали окончания матча...
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DavidRobertJosephBeckham
Бесконечность - не предел!
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Олег М
Ответ sonna
кто они
Россия содрогнулась когда узнала их имена. Ими оказались...
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Мерседес-Бендзь
Это значит хулиганы, вандалы и ультрас не смогли получить фанайди. Отлично, система работает!
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TC@ER18
Ответ Уэмбли Стедиум
Не до футбола народу.Хоть сделайте вхо́д свободным ,ничего не изменится
"Хоть сделайте вхо́д свободным"

И с пивасиком
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