207 зрителей посетили матч «Торпедо» – «Урал»

На матч «Торпедо» и «Урала» пришли две сотни зрителей.

Команды встретились на стадионе « » в матче 19-го тура Мир . Игра завершилась победой клуба из Екатеринбурга со счетом 1:0.

Как пишет журналист Сергей Егоров, матч посетили 207 зрителей.

Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства

8 общих планов наших стадионов в эпоху Fan ID. Как это развидеть?

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас