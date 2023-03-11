207 зрителей посетили матч «Торпедо» – «Урал»
На матч «Торпедо» и «Урала» пришли две сотни зрителей.
Команды встретились на стадионе «Арена Химки» в матче 19-го тура Мир РПЛ. Игра завершилась победой клуба из Екатеринбурга со счетом 1:0.
Как пишет журналист Сергей Егоров, матч посетили 207 зрителей.
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