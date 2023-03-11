УЕФА может отстранить «Барсу» от еврокубков из-за репутационного ущерба, если коррупцию в деле Негрейры докажут

«Барселону» могут лишить права выступать в еврокубках из-за коррупционного скандала.

Напомним, вчера прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» будет признана виновной только в том случае, если будет доказано, что выплаты Негрейре предназначались для того, чтобы обеспечить нужное клубу судейство.

Если вина клуба будет доказана, то сможет отстранить его от участия в еврокубках, чтобы избежать репутационного ущерба турнирам. Регламенты Лиги чемпионов, и Лиги конференций в пункте G статьи 4 оговаривают критерии допуска клубов и подчеркивают, что клубы не должны использовать никаких незаконных методов для оказания влияния на результаты матчей как на национальном, так и на международном уровне.

УЕФА оставляет за собой право не допускать клубы, которые, заслужив право участвовать в еврокубках, не соответствуют всем условиям, изложенным в регламентах этих соревнований.

В статье 4 говорится, что репутация турниров не может быть поставлена под сомнение.

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