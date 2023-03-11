УЕФА может отстранить «Барсу» от еврокубков из-за репутационного ущерба, если коррупцию в деле Негрейры докажут

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Лига Конференций УЕФА Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Барселону» могут лишить права выступать в еврокубках из-за коррупционного скандала.

Напомним, вчера прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» будет признана виновной только в том случае, если будет доказано, что выплаты Негрейре предназначались для того, чтобы обеспечить нужное клубу судейство. 

Если вина клуба будет доказана, то УЕФА сможет отстранить его от участия в еврокубках, чтобы избежать репутационного ущерба турнирам. Регламенты Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в пункте G статьи 4 оговаривают критерии допуска клубов и подчеркивают, что клубы не должны использовать никаких незаконных методов для оказания влияния на результаты матчей как на национальном, так и на международном уровне. 

УЕФА оставляет за собой право не допускать клубы, которые, заслужив право участвовать в еврокубках, не соответствуют всем условиям, изложенным в регламентах этих соревнований.

В статье 4 говорится, что репутация турниров не может быть поставлена под сомнение.

«Барсу» могут понизить в классе или ликвидировать, если вину по делу о судьях докажут. Наиболее вероятен штраф

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей-ДК
Барса, вэлком ту зе фонбет раша футбол кап! 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сэмвел Тарли
Да поняли мы, поняли. Теперь каждый день новости такого плана будем видеть? Может это, может то.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karl0709
Если, если ,если лишь бы #### постить всякую .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adilet
Ответ DonaldBrashear 2.0
Не может, а обязано, я бы сказал. Офигеть вообще, покупали судей и хотят отделаться штрафом. Нет, миллиарды штрафа это раз, сослать в самый низший дивизион, это два, лишить всех титулов за тот период, это три, дисквалифицировать с турниров под эгидой УЕФА на 5 лет минимум, это четыре, ответственных людей в тюрьму, это пять. И только тогда, справедливость будет восстановлена. Самый мерзкий клуб в истории футбола.
Иди поплачь фанатик реала, почему уефа не дисквалифицируют реал или ла лига? По вашей логики у реала галактикос было море коррупции и их не наказали и в периоде 2014-2018 судьи в каждом матче судили за реал, нет тебас же фан реала он и такую фигню простит
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
El Fenomeno 9️⃣
Бчка уже какой год самоустраняется из еврокубков😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Makarikomarik
Ответ DonaldBrashear 2.0
Не может, а обязано, я бы сказал. Офигеть вообще, покупали судей и хотят отделаться штрафом. Нет, миллиарды штрафа это раз, сослать в самый низший дивизион, это два, лишить всех титулов за тот период, это три, дисквалифицировать с турниров под эгидой УЕФА на 5 лет минимум, это четыре, ответственных людей в тюрьму, это пять. И только тогда, справедливость будет восстановлена. Самый мерзкий клуб в истории футбола.
📸🤡
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Makarikomarik
Ответ DonaldBrashear 2.0
Не может, а обязано, я бы сказал. Офигеть вообще, покупали судей и хотят отделаться штрафом. Нет, миллиарды штрафа это раз, сослать в самый низший дивизион, это два, лишить всех титулов за тот период, это три, дисквалифицировать с турниров под эгидой УЕФА на 5 лет минимум, это четыре, ответственных людей в тюрьму, это пять. И только тогда, справедливость будет восстановлена. Самый мерзкий клуб в истории футбола.
Зенит самый мерзкий клуб, а ты орешь уже во всю хоть ни че не доказано еще или ты обижен за то что барса в этот период была лучшим клубом мира ? Получше Срела точно… и даже если барса покупала судей то кроме матча с Челси не было скандалов
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ VERBLYUD
Не понимаю о чем ты
А, точно, тебя же не было. Ну ладно, гурудубиду не видел?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
evil
ждём такую же новость про наш зенит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шлёма Презерман
Вот лицемеры испанские! Раскрутили шубное дело, выкинули киевлян из ЕК, а у самих рыльце в пушку. Воистину, на воре шапка горит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2RIN
Мафиозные разборки)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adilet
Ответ Виталий Поварещенков
А Юве - это норм. ПСЖ, Сити ???
Насчет сити передумали, хоть у сити это практически доказано
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Семин
А если вина не будет доказана, то не отстранят. Вот это новость.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дворец культуры Центральный
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ты где пропадал после вылета ПСЖ?
ору, два минуса тебе поставили - очевидно верблюд и его содержанец - гуруФутбола либо Барсик
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
да какая разница? фк мем все равно в еврокубках просто генерирует рофлы))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Вамбанов
репутационные риски ✅
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ты где пропадал после вылета ПСЖ?
Не понимаю о чем ты
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дворец культуры Центральный
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Перес - все купил вообще-то. Все барсоглорики земли - так говорят
До чего же сильный стратег: встречаться каждый раз с Лапортой, чтобы обсудить Суперлигу, но при этом заказывать обвинения против Барсы. Многоходовочка не иначе.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оливер Кан удаляет Роберту
Так они же и так обычно самоустраняются из еврокубков. Баварию например эта новость лишь огорчит))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Бессмысленное наказание. Барселона сама устраняется из любого еврокубка. 😀
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Qarasik
Чего там Лапорта кукарекал? Ну да, заявили о себе, вернулись! А то весь мир уже соскучился по вашему шапито, полгода концертов не давали.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сикарио
Ахахахахахахахаха, получайте барсучье позорное))))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Поварещенков
А Юве - это норм. ПСЖ, Сити ???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zlatan Ibra
Да там всё и так на поверхности, все понимают, что это коррупция. Дело в другом, смогут ли юристы Барсы переюристить юристов со стороны обвинения.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Дворец культуры Центральный
это все проделки Госдепа
Перес - все купил вообще-то. Все барсоглорики земли - так говорят
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий