Промес забил 100-й и 101-й голы за «Спартак»
Квинси Промес забил 100-й и 101-й голы за «Спартак».
Полузащитник московской команды открыл счет в матче с «Факелом» в рамках 19-го тура Мир РПЛ. Этот гол стал для нидерландского футболиста юбилейным в составе красно-белых.
На 42-й минуте Квинси оформил дубль.
Промес выступает за «Спартак» с сезона-2020/21. Ранее он представлял московский клуб с 2014 по 2018 год.
С подробной статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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2.Родионов - 155
3.Хусаинов - 129
4.Черенков - 129
5.Гаврилов - 115
6.Титов - 106
7.Промес - 101
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