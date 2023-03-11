Промес забил 100-й и 101-й голы за «Спартак»

забил 100-й и 101-й голы за «Спартак».

Полузащитник московской команды открыл счет в матче с « » в рамках 19-го тура Мир . Этот гол стал для нидерландского футболиста юбилейным в составе красно-белых.

На 42-й минуте Квинси оформил дубль.

Промес выступает за « » с сезона-2020/21. Ранее он представлял московский клуб с 2014 по 2018 год.

С подробной статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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