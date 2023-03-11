Промес забил 100-й и 101-й голы за «Спартак»

Теги Спартак премьер-лига Россия Факел Квинси Промес Футбол

Квинси Промес забил 100-й и 101-й голы за «Спартак». 

Полузащитник московской команды открыл счет в матче с «Факелом» в рамках 19-го тура Мир РПЛ. Этот гол стал для нидерландского футболиста юбилейным в составе красно-белых.

На 42-й минуте Квинси оформил дубль.

Промес выступает за «Спартак» с сезона-2020/21. Ранее он представлял московский клуб с 2014 по 2018 год. 

С подробной статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Остап Задунайский
Комментатор Шнякин сказал с ухмылкой 😏, что Спартаку начали забивать лимитчики,… эти комментаторы которых Конделаки набирала по принципу кто лучше лижет, по моему барзеют,…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Binnipux
То чувство когда Промес капитанит у тебя в фентези
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростислав Романенко
Ну Титова с Гавриловым вероятнее всего обойдет.
Без комментариев - Антоха мощь!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Замаруев
Ответ Андрей Арсентьев
Азмун, Нобоа, Халк, Веллитон, Алекс, Малком, Марио Фернандес…
Малкому пока рано в этот список попадать. Из Зенита сюда можно добавить Кришито, Ломберста, Ивановича, Барриоса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан З.
Ответ Андрей Арсентьев
Азмун, Нобоа, Халк, Веллитон, Алекс, Малком, Марио Фернандес…
Ну Азмун в этой кампании явно лишний, я бы Макбета Сибайа из Рубина вспомнил...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Питекантроп
Как же не хочется в тюрьму..
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Арсентьев
Ответ no_one_perfect
В одном ряду с Вагнером, Караденизом, Данни… золотой фонд легионеров российского футбола
Азмун, Нобоа, Халк, Веллитон, Алекс, Малком, Марио Фернандес…
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Подлый Интригант
Ответ S.S.S.R.
Правильно что 2 -2. Неруй пешком ходить. Вот за это и поплатились. Позорище от таких команд два раза по два получили. ЗАБУДЬТЕ ПРО ЧЕМПИОНСТВО, А ТО И ПРО ВТОРОЕ МЕСТО. ПИЖОНЫ. ПЕШЕХОДЫ.
ну заплачь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Ответ bengalsckyzh
Его з/п 3,5 млн. евро в год, что категорически выводит из себя А. Червиченко, который его люто ненавидит. А он 101 мяч за Спартак и это не предел... Червень дерьмом изойдёт.
3,5 было на момент ухода в Севилью. Сейчас должно быть меньше
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Диниев
Легенда
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Поляков
Ответ Александр Быкович
Наши конечно не умеют играть вообще,как можно за 15 минут упустить преимущтво в 2 мяча?!((((
Так один не засчитали, а пенальти непонятный. Так и пропустили
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Арсентьев
1.Симонян - 162
2.Родионов - 155
3.Хусаинов - 129
4.Черенков - 129
5.Гаврилов - 115
6.Титов - 106
7.Промес - 101
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Цыганов 123
хорош, Антошка
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antibiotics
нет сил смотреть этот судейский беспредел
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МТБ
Ну, что, один из лучших легионеров в истории РПЛ. Мои поздравления
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bengalsckyzh
Его з/п 3,5 млн. евро в год, что категорически выводит из себя А. Червиченко, который его люто ненавидит. А он 101 мяч за Спартак и это не предел... Червень дерьмом изойдёт.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Быкович
Наши конечно не умеют играть вообще,как можно за 15 минут упустить преимущтво в 2 мяча?!((((
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Поляков
Как же меня б#сит вся эта гн#лая система! 😡
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.S.S.R.
Правильно что 2 -2. Неруй пешком ходить. Вот за это и поплатились. Позорище от таких команд два раза по два получили. ЗАБУДЬТЕ ПРО ЧЕМПИОНСТВО, А ТО И ПРО ВТОРОЕ МЕСТО. ПИЖОНЫ. ПЕШЕХОДЫ.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Баскаков
11 й русский 😂 и оба на халтуру , впрочем ничего нового ,как обычно))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Не уезжал бы, может и на вечный рекорд Симоняна замахнулся бы в 160 голов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий 1960
Прекращайте этот судейский цирк! Снимайте команду с чемпионата!!!
Пусть зенит сам с собой играет в чемпиона!!!!!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mahurat
Похоже, будет 101-й.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kit Belleu
А Маслов как всегда насрал.Спасибо тренеру за то что его поставил.Бездарность.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Darkhan Darkhan
Лучший после Вагнера Лава легионер РФПЛ
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий