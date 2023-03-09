UFC Fight Night 221: Ян против Двалишвили, Волков – Романов и другие бои
В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Fight Night 221.
В главном бою встретятся бойцы легчайшего дивизиона Петр Ян (16-4) и Мераб Двалишвили (14-4).
В соглавном поединке подерутся Александр Волков (35-10) и Александр Романов (16-1).
Другие бои:
Никита Крылов (28-9) – Райан Спэнн (21-7);
Рикардо Рамос (16-4) – Остин Линго (9-1);
Саид Нурмагомедов (18-2) – Джонатан Мартинез (16-4);
Витор Петрино Сальво (10-0) – Антон Туркаль (18-4).
UFC Fight Night 221 начнется в 23:00 по московскому времени. Основной кард стартует не раньше 02:00. Посмотреть турнир можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.
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