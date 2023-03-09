UFC Fight Night 221: Ян против Двалишвили, Волков – Романов и другие бои

Теги легчайший вес UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Никита Крылов Петр Ян Мераб Двалишвили Саид Нурмагомедов UFC Fight Night Александр Романов Петр Ян - Двалишвили Райан Спэнн Бокс/MMA/UFC

В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Fight Night 221.

В главном бою встретятся бойцы легчайшего дивизиона Петр Ян (16-4) и Мераб Двалишвили (14-4).

В соглавном поединке подерутся Александр Волков (35-10) и Александр Романов (16-1).

Другие бои:

Никита Крылов (28-9) – Райан Спэнн (21-7);

Рикардо Рамос (16-4) – Остин Линго (9-1);

Саид Нурмагомедов (18-2) – Джонатан Мартинез (16-4);

Витор Петрино Сальво (10-0) – Антон Туркаль (18-4).

UFC Fight Night 221 начнется в 23:00 по московскому времени. Основной кард стартует не раньше 02:00. Посмотреть турнир можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.

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3 комментария

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trasion17
Крылов 28-0?
+1
0
+1
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Бауржан Тазабеков
Ответ We are Arsenal
Рекорд Никиты Крылова поражает! Еще 1 победа и повторит достижение Хабиба 👏🏻
хотел поставить тебе плюс , не смог .
+1
0
+1
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We are Arsenal
Рекорд Никиты Крылова поражает! Еще 1 победа и повторит достижение Хабиба 👏🏻
+1
0
+1
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