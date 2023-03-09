UFC Fight Night 221: Ян против Двалишвили, Волков – Романов и другие бои

В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Fight Night 221.

В главном бою встретятся бойцы легчайшего дивизиона (16-4) и (14-4).

В соглавном поединке подерутся (35-10) и (16-1).

Другие бои:

(28-9) – Райан Спэнн (21-7);

Рикардо Рамос (16-4) – Остин Линго (9-1);

Саид Нурмагомедов (18-2) – Джонатан Мартинез (16-4);

Витор Петрино Сальво (10-0) – Антон Туркаль (18-4).

UFC Fight Night 221 начнется в 23:00 по московскому времени. Основной кард стартует не раньше 02:00. Посмотреть турнир можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.

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