«Торпедо» – «Урал». Бикфалви и Караев играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:00

Теги премьер-лига Россия Торпедо Урал онлайны Футбол

«Торпедо» принимает «Урал» в 19-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 14:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Торпедо – Урал
Дата проведения
11 марта, 14.00, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ТорпедоДовбня, Шляков, Журавлев, Кожемякин, Юзепчук, Кухарчук, Нетфуллин, Савич, Караев, Рейна, Стефанович.
УралПомазун, Кулаков, Филипенко, Иллой-Айет, Бевеев, Бикфалви, Мишкич, Влут, Егорычев, Ранджелович, Каштанов.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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1 комментарий

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Олег Сагайдачный
Урал лучше чем Зил.
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