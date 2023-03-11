«Торпедо» – «Урал». Бикфалви и Караев играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:00
«Торпедо» принимает «Урал» в 19-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 14:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 11 марта, 14.00, «Арена Химки»
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Торпедо –
Довбня, Шляков, Журавлев, Кожемякин, Юзепчук, Кухарчук, Нетфуллин, Савич, Караев, Рейна, Стефанович.
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