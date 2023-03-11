Сейм Литвы обратился к другим странам с предложением не допускать россиян к соревнованиям

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Сейм Литвы обратился к другим странам с предложением не допускать россиян к соревнованиям.

Об этом стало известно по итогам заседания Сейма в пятницу. Аналогичная инициатива предлагается в отношении белорусских спортсменов.

«Сейм <...> принял резолюцию, в которой обращается к парламентам всех стран мира и предлагает выразить свое четкое и решительное несогласие с любыми предложениями, инициативами, проектами и любыми другими действиями, направленными на допуск российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к участию в Олимпийских играх или любых других международные соревнования, в том числе с нейтральным флагом», – говорится в заявлении на сайте Сейма.

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27 комментариев

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Dmitry__HiLL
Не успокоятся никак нацисты прибалтийские.
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frontman5
Обыкновенный фашизм
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GLW
Ответ Алекс Я
Не только население ,но и территория
Думаю, надо в конституцию РФ вписать,что вся планета планета земля РФ принадлежит. Чтобы окончательно расшириться.
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Андрей Балабаев
Ответ MironSM84
Отстраните себя всё равно никто не заметит)
Ну как не заметят. Там же такие звёзды. Ну эти, ну как их, ну в общем есть)
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Павел Мельников
"Мал клоп, да вонюч", "вымираты", "гиены европы", "убoгиe чуxoнцы" и прочие остроумные шутки от главных мировых противников нацизмУ - под каждой такой новостью.
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PolarBear
До сих пор удивляюсь, как во времена Хрущева и Брежнева, пока не появился Горбатый, так ловко удавалось , чтобы все эти проебалты сидели , жили тихо и мирно у себя и не рыпались
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Алекс Я
Ответ GLW
в РФ то знатно растёт население
Не только население ,но и территория
+4
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PolarBear
Чем занимается и на черта нужен этот сейм, если экономики никакой нет в Литве, население три человека, деньги с пенсиями Евросоюз башляет им.
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Маргарита В Сафронова
Чем дальше,, тем смешнее.
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GLW
Ответ Youzhny23
в чем прикол кидаться этой типо эпичной фразой? если после нее они выползали на коленях , и умоляли сохранить им жизнь ?
почему то после этой фразы в ответ получаю 4 коммента, значит всё таки есть какой-то "прикол"
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Alex1893
По-моему, единственный смысл существования сейма Литвы - выпускать безмозглые русофобские резолюции
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evgen nickulin
ну про е балты всегда на подсосе были у кого то
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Youzhny23
Ответ GLW
там место занято военным кораблем
в чем прикол кидаться этой типо эпичной фразой? если после нее они выползали на коленях , и умоляли сохранить им жизнь ?
+10
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GLW
Ответ Russ Ivan
Вымираты напомнили о своём существовании...
в РФ то знатно растёт население
+8
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Назар Игорь
Очевидно ещё не все тарелки вылизали с американскими объедками, добавку клянчат.
+9
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ottomann
Ответ Lestyv
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У них вынимать не принято, нужно терпеть до конца. Европа
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Russ Ivan
Вымираты напомнили о своём существовании...
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King_X
Такие шакалы)) будто им что-то светит без рос и белорусских спортсменов)) будут 37, а не 39 или какие обычно. Эт даже не норги в зимних видах, где главных конкурентов боятся допустить и потерять медали, здесь абсолютный спортивный карлик, лол

А так, не дай Бог, конечно
Но интересно, при следующих конфликтах, развязанных США или прочими странами(с алиби, мол, ой, мы ошиблись, ядерки там не было, ну ладно) , мировое сообщество будет таким же последовательным и начнёт отстранять/кэнселлить эти крупные державы(или даже нейтральных спортсменов этмх стран)?
Или там будут ракеты демократии, как у Израиля по Сирии/гражданским, когда люди еще от землетрясения не отошли?
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Ру7евоЙ
Мал клоп, да вонюч. Русская пословица.
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DpeMa111
Это уже политика или еще нет?
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Lestyv
Ответ GLW
там место занято военным кораблем
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GLW
Ответ Lestyv
Готов в ответ лично обратиться к сейму Латвии с указанием направления движения!
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GLW
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dimitrii36
ждём Латвию и Эстонию
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imaxim
Какой важный шпротина))
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