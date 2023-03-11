Сейм Литвы обратился к другим странам с предложением не допускать россиян к соревнованиям
Сейм Литвы обратился к другим странам с предложением не допускать россиян к соревнованиям.
Об этом стало известно по итогам заседания Сейма в пятницу. Аналогичная инициатива предлагается в отношении белорусских спортсменов.
«Сейм <...> принял резолюцию, в которой обращается к парламентам всех стран мира и предлагает выразить свое четкое и решительное несогласие с любыми предложениями, инициативами, проектами и любыми другими действиями, направленными на допуск российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к участию в Олимпийских играх или любых других международные соревнования, в том числе с нейтральным флагом», – говорится в заявлении на сайте Сейма.
А так, не дай Бог, конечно
Но интересно, при следующих конфликтах, развязанных США или прочими странами(с алиби, мол, ой, мы ошиблись, ядерки там не было, ну ладно) , мировое сообщество будет таким же последовательным и начнёт отстранять/кэнселлить эти крупные державы(или даже нейтральных спортсменов этмх стран)?
Или там будут ракеты демократии, как у Израиля по Сирии/гражданским, когда люди еще от землетрясения не отошли?