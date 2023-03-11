Сейм Литвы обратился к другим странам с предложением не допускать россиян к соревнованиям.

Об этом стало известно по итогам заседания Сейма в пятницу. Аналогичная инициатива предлагается в отношении белорусских спортсменов.

«Сейм <...> принял резолюцию, в которой обращается к парламентам всех стран мира и предлагает выразить свое четкое и решительное несогласие с любыми предложениями, инициативами, проектами и любыми другими действиями, направленными на допуск российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к участию в Олимпийских играх или любых других международные соревнования, в том числе с нейтральным флагом», – говорится в заявлении на сайте Сейма.