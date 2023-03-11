Норвежские лыжники заняли первые 10 мест в коньковом марафоне на этапе Кубка мира в Холменколлене
Норвежцы заняли первые 10 мест в коньковом марафоне Холменколлена.
Сегодня на этапе Кубка мира в Холменколлене прошел мужской масс-старт на 50 км свободным стилем. В десятке финишировали только норвежские лыжники.
Победу одержал Симен Хегстад Крюгер, серебряным призером стал Ханс Кристер Холунн, бронзовым – Мартин Левстрем Ниенге.
Четвертое место занял Ивер Тильхейм Андерсен, пятое – Дидрик Тенсет, шестое – Харальд Амундсен.
Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо стал седьмым.
Также в топ-10 вошли Ховард Мусебю, Пол Гульберг и Томас Букер-Йоханнессен.
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