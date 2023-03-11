Норвежские лыжники заняли первые 10 мест в коньковом марафоне на этапе Кубка мира в Холменколлене

Норвежцы заняли первые 10 мест в коньковом марафоне Холменколлена.

Сегодня на этапе Кубка мира в Холменколлене прошел мужской масс-старт на 50 км свободным стилем. В десятке финишировали только норвежские лыжники.

Победу одержал , серебряным призером стал , бронзовым – .

Четвертое место занял Ивер Тильхейм Андерсен, пятое – Дидрик Тенсет, шестое – .

Пятикратный олимпийский чемпион стал седьмым.

Также в топ-10 вошли Ховард Мусебю, Пол Гульберг и Томас Букер-Йоханнессен.

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