Норвежские лыжники заняли первые 10 мест в коньковом марафоне на этапе Кубка мира в Холменколлене

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Пол Гульберг марафон Дидрик Тенсет Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Ханс Кристер Холунн Мартин Левстрем Ниенге Харальд Амундсен Ховард Мусебю Томас Букер-Йоханнессен Ивер Тильхейм Андерсен Лыжи

Норвежцы заняли первые 10 мест в коньковом марафоне Холменколлена.

Сегодня на этапе Кубка мира в Холменколлене прошел мужской масс-старт на 50 км свободным стилем. В десятке финишировали только норвежские лыжники.

Победу одержал Симен Хегстад Крюгер, серебряным призером стал Ханс Кристер Холунн, бронзовым – Мартин Левстрем Ниенге.

Четвертое место занял Ивер Тильхейм Андерсен, пятое – Дидрик Тенсет, шестое – Харальд Амундсен.

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо стал седьмым.

Также в топ-10 вошли Ховард Мусебю, Пол Гульберг и Томас Букер-Йоханнессен.

Почему Норвегия доминирует в зимнем спорте и не только? Исследование Sports.ru

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили

Материалы по теме

72 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Балабаев
Ответ *MVP*
намекаешь на проверки на допинг? как в женской фигурке, где стоило копнуть, и произошла Валиева?
Когда японская таможня не дала добро, все увидели истинную симону байлс без наркоты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tori Krug
Вообще очень благолепная картина, прямо так радостно за дальнейшие перспективы развития мировых лыж.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Балабаев
Ответ ProLL
Не совсем так, конечно, но, в принципе, у норвежцев реально же лыжи - вид спорта №1, чего нет в других странах. У федерации куча денег и лучшие условиях для тренировок. У второй нации в этом виде спорта - России лишь относительно недавно появился первый тредбан, тогда как у норвежцев этих тредбанов и других девайсов навалом. О чем тут говорить вообще? Норвежцам явно лыжи нужны больше, чем всем остальным странам участвующим на КМ вместе взятым. И то, что наши их иногда все равно обыгрывали, а в Пекине и вовсе доминировали, огромное достижение. Но не благодаря, а вопреки.
Вы всё по делу изложили, но всё равно странно такое преимущество. Слишком аномальный перекос. Во многих странах популярны какие-то дисциплины, но это вовсе не означает такого преимущества
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Ответ Александр Пашков
может, напомнить кто пролоббировал сокращение дистанции и ради кого это было сделано?
Триумфатор Малиновки, это давно известно. Против свежего Крюгера на полном полтиннике он не потянул бы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Ответ ДМ-1чемпион
"Торжество" норвежской фармы! Запад спорт превратил в фарс! Допингисты Серена Уильямс, Фэлпс, Армстронг, норвежские лыжники-"астматики"! Позорище!
Байлз, биатлонисты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Пашков
Ответ Джавид Гасанов
настолько сильная по лыжным гонкам страна, что отправляет больных астмой спортсменов соревноваться со здоровыми соперниками и всё равно 10 первых мест. Что было бы если здоровые норвежцы приехали ? 😊
А в Норвегии вообще есть лыжники, не страдающие астмой? 😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Ответ Rrromario
не болеют, а лечатся от астмы ))
Принимают препараты для профилактики астмы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Пашков
Ответ Йенс Мустерманн
В Малиновке бежали победитель и серебряный призёр недомарафона, протяжённостью 28,4 километра ))
может, напомнить кто пролоббировал сокращение дистанции и ради кого это было сделано?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VintDV
Чемпионат Норвегии блин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Ответ Pomoshnik
А кто эти сильные гонцы, которые снялись???
Мох и Поромаа. Могли бы за десятку побороться.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рома Чобану
Ответ expertmer2020
А кто Первый после Красных?
тоже практически норвежец, британец Масгрейв
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ola BP
Ответ ProLL
Не совсем так, конечно, но, в принципе, у норвежцев реально же лыжи - вид спорта №1, чего нет в других странах. У федерации куча денег и лучшие условиях для тренировок. У второй нации в этом виде спорта - России лишь относительно недавно появился первый тредбан, тогда как у норвежцев этих тредбанов и других девайсов навалом. О чем тут говорить вообще? Норвежцам явно лыжи нужны больше, чем всем остальным странам участвующим на КМ вместе взятым. И то, что наши их иногда все равно обыгрывали, а в Пекине и вовсе доминировали, огромное достижение. Но не благодаря, а вопреки.
У нас в стране все успехи вопреки, а все неудачи благодаря.
Самим на надоело в такой риторике жить?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вовщик
Спортс, исправьте, не на этапе Кубка Мира, а на этапе открытого Кубка Норвегии
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Советский Комиссар
Государственная допинговых программа по отбору больных детей и накачиванием их препараратами работает отлично
Норвеги скоро и в легко атлетике доминировать будут
+2
-9
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pomoshnik
Ответ Йенс Мустерманн
В былые годы частенько было ненамного лучше, а тут перед стартом несколько сильных гонцов заболели или снялись.
А кто эти сильные гонцы, которые снялись???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Ответ Rrromario
только в Малиновке действующие олимпийский чемпион и серебряный призер олимпиады в марафоне бежали, а в Холменколлене логично одержал победу бронзовый призер олимпиады, в отсутствие сильнейших лыжников
В Малиновке бежали победитель и серебряный призёр недомарафона, протяжённостью 28,4 километра ))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bessonoff
Ответ Андрей Балабаев
Вам ответят, что это здоровая нация и с детства на лыжах. Остальные же так себе тренируются под пивко с сигареткой)
Вообще-то там здоровых нет. Все с астмой :)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gerr_max
Прикол, что второе место среди норгов занял японец Баба)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Спорт превратили в фарс!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Силантьев
Астма и отсутствие конкуренции чудеса творят.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Этап кубка мира среди "астматиков" ! Или этап кубка мира среди "спортсменов", которым разрешено принимать допинг! А ХА ХА
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arty K.
Этап кубка МИРА? o rly?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Trickster
Ахааха. Так держать🤣🤣🤣
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Ответ Джавид Гасанов
сколько из первых 10 болеют астмой?
А "здоровых" норвегов просто не допускают до сборной. В Норвегии запрещено не принимать допинг!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*MVP*
Ответ Adeen
Я хрен знает, что ещё должно случиться, чтобы другие федерации и WADA стали задавать хоть какие-то вопросы.
намекаешь на проверки на допинг? как в женской фигурке, где стоило копнуть, и произошла Валиева?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий