Власти Великобритании попросили спонсоров Олимпиад оказать давление на МОК с целью недопуска России на Игры
Власти Великобритании обратились к спонсорам Олимпиады с целью недопуска россиян к турниру.
Как сообщает The Guardian, правительство Великобритании обратилось к крупнейшим спонсорам Олимпийских игр с призывом оказать давление на Международный олимпийский комитет из-за предложения МОК рассмотреть допуск российских и белорусских спортсменов до международных стартов и Олимпиады-2024 в Париже.
Министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер обратилась к британским руководителям международных партнеров МОК, включая Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa.
«Мы знаем, что спорт и политика в России и Беларуси тесно связаны, и мы полны решимости не допустить, чтобы власти России и Беларуси использовали спорт в пропагандистских целях.
До тех пор, пока наши опасения и отсутствие предельной ясности и конкретных деталей в отношении работоспособной модели нейтралитета не будут рассмотрены, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешить вернуться к соревнованиям», – говорится в письме.
Есть источник, что Кока-кола продала бизнес в России?
"26 августа 2022 года российский филиал Coca-Cola HBC был переименован в Multon Partners, он находится в собственности нидерландской Coca-Cola HBC Holdings B.V.
Coca-Cola будет продавать в РФ напиток под брендом "Добрый кола"" - как сообщается в обращении генерального директора Coca-Cola HBC Зорана Богдановича.
Тем более они то на спонсоров давление оказывают, для которых все это спонсорство чистый PR, то есть политика.
Coca-Cola публичная компания с публичной отчетностью перед акционерами, там серые схемы не организуешь, миноритарии по судам затаскают.