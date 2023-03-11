Власти Великобритании попросили спонсоров Олимпиад оказать давление на МОК с целью недопуска России на Игры

Власти Великобритании обратились к спонсорам Олимпиады с целью недопуска россиян к турниру.

Как сообщает The Guardian, правительство Великобритании обратилось к крупнейшим спонсорам Олимпийских игр с призывом оказать давление на Международный олимпийский комитет из-за предложения МОК рассмотреть допуск российских и белорусских спортсменов до международных стартов и Олимпиады-2024 в .

Министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер обратилась к британским руководителям международных партнеров , включая , Intel, Samsung и Visa.

«Мы знаем, что спорт и политика в России и Беларуси тесно связаны, и мы полны решимости не допустить, чтобы власти России и Беларуси использовали спорт в пропагандистских целях.

До тех пор, пока наши опасения и отсутствие предельной ясности и конкретных деталей в отношении работоспособной модели нейтралитета не будут рассмотрены, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешить вернуться к соревнованиям», – говорится в письме.