Власти Великобритании попросили спонсоров Олимпиад оказать давление на МОК с целью недопуска России на Игры

Теги МОК Олимпийская сборная России Coca-Cola Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Власти Великобритании обратились к спонсорам Олимпиады с целью недопуска россиян к турниру.

Как сообщает The Guardian, правительство Великобритании обратилось к крупнейшим спонсорам Олимпийских игр с призывом оказать давление на Международный олимпийский комитет из-за предложения МОК рассмотреть допуск российских и белорусских спортсменов до международных стартов и Олимпиады-2024 в Париже.

Министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер обратилась к британским руководителям международных партнеров МОК, включая Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa.

«Мы знаем, что спорт и политика в России и Беларуси тесно связаны, и мы полны решимости не допустить, чтобы власти России и Беларуси использовали спорт в пропагандистских целях.

До тех пор, пока наши опасения и отсутствие предельной ясности и конкретных деталей в отношении работоспособной модели нейтралитета не будут рассмотрены, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешить вернуться к соревнованиям», – говорится в письме.

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39 комментариев

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Pasa Muromcev
Если житель села сжёг соседу сарай и обещает всем недовольным сжечь дома и при этом,как не в чём не бывало,пытается организовать футбольный матч,должны ли селяне участвовать?
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Viks
Эти скользкие Бахи из МОК замутили большую непонятку, не согласовав с основными игроками. Ничем хорошим это не закончится.
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dimitrii36
Ответ VDX00
Так и будет. Разделят просто её и все.
уже разделили, только народ не в курсе
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VDX00
Ответ Кирковский Александр
Действительно парятся по поводу какой-то Украины. Нет, чтобы как Трамп предлагает, просто отдать Австрию Германии, ой, в смысле Украину России и продолжать business as usual. Ничего святого у людей нет.
Так и будет. Разделят просто её и все.
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dimitrii36
Ответ Gepard_GRIN
Типичная Британия.
колонизаторы
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Gepard_GRIN
Типичная Британия.
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Alex Muratov
Ответ Кирковский Александр
Она именно продала их, и сейчас там кто-то другой барыжит. Coca-Cola публичная компания с публичной отчетностью перед акционерами, там серые схемы не организуешь, миноритарии по судам затаскают.
Какие серые схемы?
Есть источник, что Кока-кола продала бизнес в России?

"26 августа 2022 года российский филиал Coca-Cola HBC был переименован в Multon Partners, он находится в собственности нидерландской Coca-Cola HBC Holdings B.V.
Coca-Cola будет продавать в РФ напиток под брендом "Добрый кола"" - как сообщается в обращении генерального директора Coca-Cola HBC Зорана Богдановича.
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dimitrii36
Ответ Rundatgame
Про "добровольно ушли" хорошая шутка.
скорее забавная, почему Турция только с 1 марта перекрыла параллельный импорт в Россию и так далее
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Алексей Ильин
Говорят о нейтралитете, а сами используют шантаж. Двойные стандарты правят миром
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GeroyamSala
Ну да, спонсоры то из-за этих ограничений стали только богаче
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Rundatgame
Ответ Кирковский Александр
Ну вот и самое интересное начинается. Напомню что и ИИХФ ЧМ мира по хоккею собиралось в Минске провести. Пока первые 2 спонсора не заявили выбирайте или мы или ЧМ в другом месте. У Усманова столько денег нет, как у Coca-Cola с Visa (которые напомню добровольно ушли из России), чтобы забашлять МОК, как он это сделал федерации фехтования.
Про "добровольно ушли" хорошая шутка.
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kikalisters1488
Ответ oleg414
А не вмешательство ли это государства в дела спорта, или это другое?
это другое)
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dimitrii36
Ответ Кирковский Александр
Ну так о том и речь, что в ином люде гибнут. Поэтому непонятно зачем России вообще эта Олимпиада. СВО же идет, всех спортсменов туда, они как раз сильные и выносливые.
Олимпиада уже год как вУкраине идёт, весь мир участвует, лучшие люди
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Кирковский Александр
Ответ dimitrii36
у людей, кто за ентим стоит, уже давным - давно нет ничего святого
Ну так я и говорю. Нет чтобы отдать Украину России и перестать переплачивать за газ и нефть. То есть идиоты получается? Раз святого ничего у них нет.
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Кирковский Александр
Ответ dimitrii36
идет игра, в данном случае "мышиная возня", в ином люди гибнут
Ну так о том и речь, что в ином люде гибнут. Поэтому непонятно зачем России вообще эта Олимпиада. СВО же идет, всех спортсменов туда, они как раз сильные и выносливые.
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Алекс Я
Ответ Кирковский Александр
Ну Visa и Coca-Cola было выгодно не уходить из России. Особенно Visa. И? Ушли из репутационных соображений. Точно также сейчас могут объявить бойкот из тех же соображений.
Не логично.они ушли конкретно именно из России.а здесь они будут бойкотировать соревнования ,где участвуют сильнейшие атлеты со всего мира.по простому обьясню-чемпионат России и Чемпионат мира или ОИ это разный уровень.
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dimitrii36
Ответ Кирковский Александр
Действительно парятся по поводу какой-то Украины. Нет, чтобы как Трамп предлагает, просто отдать Австрию Германии, ой, в смысле Украину России и продолжать business as usual. Ничего святого у людей нет.
у людей, кто за ентим стоит, уже давным - давно нет ничего святого
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Silent2006
Ответ Кирковский Александр
Ну Visa и Coca-Cola было выгодно не уходить из России. Особенно Visa. И? Ушли из репутационных соображений. Точно также сейчас могут объявить бойкот из тех же соображений.
Давайте точнее. Не из "репутационных соображений". А из-за совершенно конкретных санкций, которыми им неформально пригрозили. Поэтому в данном случае главный вопрос - ограничится ли дело общим письмом или это будут снова угрозы санкций. И насколько для этих компаний серьезна угроза британских санкций, к которым явно не присоединятся США.
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Кирковский Александр
Ответ Нефтяник001
Какие же шакалы. Независимо от всего
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dimitrii36
Ответ Кирковский Александр
Ну тогда, раз они сами себе не принадлежат, всем официальным спонсорам просто скажут объявить бойкот, после чего МОК никуда не сможет деться? Я правильно все понял? Тогда к чему эта мышиная возня с федерациями фехтования и бокса?
идет игра, в данном случае "мышиная возня", в ином люди гибнут
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Кирковский Александр
Ответ Savardus
Мы знаем, что спорт и политика в России тесно связаны. Поэтому мы, британские политики, оказываем тесное давление на спорт. Но это другое
Ну они же не на свой спорт давление оказывают :) . А на чужой. Так что все норм по их мнению.

Тем более они то на спонсоров давление оказывают, для которых все это спонсорство чистый PR, то есть политика.
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Олег Ковальчук
Ответ oleg414
А не вмешательство ли это государства в дела спорта, или это другое?
вмешательство. А что?
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Олег Ковальчук
Ответ dimitrii36
кинжала на них нет
есть, но сcыкотно
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Кирковский Александр
Ответ Alex Muratov
Coca-Cola так ушла из России, что продолжает работу всех десяти своих заводов под другим брендом.
Она именно продала их, и сейчас там кто-то другой барыжит.

Coca-Cola публичная компания с публичной отчетностью перед акционерами, там серые схемы не организуешь, миноритарии по судам затаскают.
+2
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Кирковский Александр
Ответ dimitrii36
это означает, что сами себе не принадлежат, все под кем-то ходят
Ну тогда, раз они сами себе не принадлежат, всем официальным спонсорам просто скажут объявить бойкот, после чего МОК никуда не сможет деться? Я правильно все понял? Тогда к чему эта мышиная возня с федерациями фехтования и бокса?
+2
-3
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