НБА. «Клипперс» примут «Нью-Йорк», «Голден Стэйт» встретится дома с «Милуоки» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 10 матчей.
«Клипперс» попытаются продлить победную серию в домашней встрече с «Нью-Йорком». Начало – в полночь по московскому времени.
Проигравший три матча подряд «Голден Стэйт» встретится дома с лидером Восточной конференции «Милуоки».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 марта, 00.00, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 12 марта, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 12 марта, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 12 марта, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 12 марта, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 12 марта, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 12 марта, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 12 марта, 04.30, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 12 марта, 04.30, «Chase Center»
- Дата проведения
- 12 марта, 05.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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