НБА. «Клипперс» примут «Нью-Йорк», «Голден Стэйт» встретится дома с «Милуоки» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 10 матчей.

«Клипперс» попытаются продлить победную серию в домашней встрече с «Нью-Йорком». Начало – в полночь по московскому времени.

Проигравший три матча подряд «Голден Стэйт» встретится дома с лидером Восточной конференции «Милуоки».

НБА

Регулярный чемпионат

Клипперс – Нью-Йорк
Дата проведения
12 марта, 00.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Шарлотт – Юта
Дата проведения
12 марта, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Орландо – Майами
Дата проведения
12 марта, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Детройт – Индиана
Дата проведения
12 марта, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Атланта – Бостон
Дата проведения
12 марта, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Мемфис – Даллас
Дата проведения
12 марта, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Хьюстон – Чикаго
Дата проведения
12 марта, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Оклахома-Сити
Дата проведения
12 марта, 04.30, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Милуоки
Дата проведения
12 марта, 04.30, «Chase Center»
Онлайн матча

Финикс – Сакраменто
Дата проведения
12 марта, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Александр -
Очень странно что у буков гсв и милл равно дают. Янис играть не будет?
+1
0
+1
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