Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Гульберг, Холунн, Крюгер, Тенсет, Масгрэйв, Бурман выступят в классическом масс-старте на 50 км

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11 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Холменколлене пройдет мужской масс-старт на 50 км классическим стилем. 

Лыжные гонки

Кубок мира

Холменколлен, Норвегия

Мужчины

Масс-старт, 50 км, классический стиль

Начало – 12:30 по московскому времени.

Старт-лист

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Пол Гульберг (Норвегия)

3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

4. Дидрик Тенсет (Норвегия)

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

6. Фридрих Мох (Германия)

7. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

9. Жюль Лапьер (Франция)

10. Клеман Парисс (Франция)

11. Харальд Амундсен (Норвегия)

12. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия)

13. Йенс Бурман (Швеция)

Полный старт-лист – на сайте FIS. 

Расписание восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Холменколлене

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3 комментария

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gerr_max
Всего лишь второй в карьере внука марафон коньком будет. Первый был здесь же в Холме в 2018 году. И тогда он занял вроде 36 место.
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gerr_max
Спортс тупит. Марафон коньком.
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Iuasamotu
А в расписании написано, что стиль будет свободным. Между тем, состав участников гонки роскошный
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