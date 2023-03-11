Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Гульберг, Холунн, Крюгер, Тенсет, Масгрэйв, Бурман выступят в классическом масс-старте на 50 км

11 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Холменколлене пройдет мужской масс-старт на 50 км классическим стилем.

Лыжные гонки

мира

Холменколлен, Норвегия

Мужчины

Масс-старт, 50 км, классический стиль

Начало – 12:30 по московскому времени.

Старт-лист

1. (Норвегия)

2. (Норвегия)

3. Холунн (Норвегия)

4. Дидрик Тенсет (Норвегия)

5. Симен Хегстад (Норвегия)

6. Фридрих Мох (Германия)

7. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

9. Жюль Лапьер (Франция)

10. Клеман Парисс (Франция)

11. Харальд Амундсен (Норвегия)

12. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия)

13. Йенс Бурман (Швеция)

Полный старт-лист – на сайте FIS.

Расписание восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Холменколлене