Квинси Промес: «Я уже россиянин – с паспортом или без»
Хавбек «Спартака» Квинси Промес заявил, что считает себя россиянином.
Кроме того, Промес рассказал, как складывается ситуация с получением российского гражданства.
– Как складывается ситуация с гражданством?
– Трудно сказать, без комментариев. Все знают, что я гражданин Нидерландов. На сегодня ситуация такая.
Есть ли желание? Я уже россиянин, неважно с паспортом или без.
– Когда будешь готов высказаться о суде?
– Возможно, когда-нибудь. Пока без комментариев. Это не особо интересно. Сейчас мы все сфокусированны на футболе, – сказал Промес.
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Уголовное преследование в других странах является основанием для отказа в предоставлении гражданства РФ (см. п. з) ч.1 ст. 16 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации").
С задачей найти сам закон справитесь?