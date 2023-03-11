Квинси Промес: «Я уже россиянин – с паспортом или без»

Хавбек « » заявил, что считает себя россиянином.

Кроме того, Промес рассказал, как складывается ситуация с получением российского гражданства.

– Как складывается ситуация с гражданством?

– Трудно сказать, без комментариев. Все знают, что я гражданин Нидерландов. На сегодня ситуация такая.

Есть ли желание? Я уже россиянин, неважно с паспортом или без.

– Когда будешь готов высказаться о суде?

– Возможно, когда-нибудь. Пока без комментариев. Это не особо интересно. Сейчас мы все сфокусированны на футболе, – сказал Промес.

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