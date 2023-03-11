Квинси Промес: «Я уже россиянин – с паспортом или без»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес натурализация Спорт-Экспресс Футбол

Хавбек «Спартака» Квинси Промес заявил, что считает себя россиянином. 

Кроме того, Промес рассказал, как складывается ситуация с получением российского гражданства.

– Как складывается ситуация с гражданством?

– Трудно сказать, без комментариев. Все знают, что я гражданин Нидерландов. На сегодня ситуация такая.

Есть ли желание? Я уже россиянин, неважно с паспортом или без.

– Когда будешь готов высказаться о суде?

– Возможно, когда-нибудь. Пока без комментариев. Это не особо интересно. Сейчас мы все сфокусированны на футболе, – сказал Промес.

Промес не получил паспорт РФ. Минспорт отказал «Спартаку» из-за уголовного дела в Нидерландах

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113 комментариев

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Alexander Prokofyev
Кокорин же считает, что настоящий русский мужик должен отсидеть. Квинси, что думаешь?
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nmnackjbxkasbk
да без двух минут вагнеровец
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Ivan Petrov
Ответ Колбаскер тут
Чего только не скажешь, чтобы не сидеть за наркоту и покушение
Ну не все же являются любовниками Миллера как ваша сладкая парочка латиносов
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Valentin Kompaneytsev
Не отчаивайся Антоха. Успеха тебе.
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Celsius
Ответ savik-A.M.
приговор где ?
У голландских судебных исполнителей, ждет Промеса.
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krupin82
Ты россиянин? Тогда выговори слово:наркодиллер
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Konstantin Zorin
Ответ Честный контроль
Да ##### ты нам россиянам, не нужен.
Вам лошадям, точно нет.
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Ольга Байкова
классика знает все.
Спартак в погоне за короной. Совещание заремы и главного
https://www.youtube.com/watch?v=OY-kGQeOP10
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Dan Kennedy
Ответ Krem236
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В Турции, как Вагнер Лав не так давно?
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AllenatoreFirenze
Косвенное признание обвинений. Если не согласится на суд, то они останутся единственными. Видимо, дела имеют по собой основу. Просто барыга, ещё и применяющий оружие в разговоре
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Krem236
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Konstantin Zorin
Ответ Сироткин Александр
Язык не знает, прожил мало в России. Не имеет права. Но Газпрому закон не писан.
Знает.
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schwein
Ответ Сироткин Александр
Язык не знает, прожил мало в России. Не имеет права. Но Газпрому закон не писан.
Чем докажете?
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Ilya1611
Ответ Колбаскер тут
Там Бериша в игре Бавария - Аугсбург в текстовой трансляции за минуту 17 голов забил. Монстр
32 гола так-то 🤣🤣
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Честный контроль
Да ##### ты нам россиянам, не нужен.
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Петр Васильев
А Спартак чемпион, ага
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schwein
Ответ Сироткин Александр
что ж ты с врëшь
Прошу ознакомиться:
Уголовное преследование в других странах является основанием для отказа в предоставлении гражданства РФ (см. п. з) ч.1 ст. 16 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации").
С задачей найти сам закон справитесь?
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Konstantin Zorin
Ответ Дмитрий Федосеев
9 лет в стране, ни бе, ме, по русски
Не правда. Он говорит на русском, но плохо.
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Sashabolshoy
Ты уклонист от уголовной ответственности !!!
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Konstantin Zorin
Мы любим тебя Антон!
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Serg Mur
Ответ Streetbor
И по возрасту под призыв не попадает в отличие от двух новороссиян))
Зато под мобилизацию вполне
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Сироткин Александр
Питерское нытьë и кляузы, достигли предела, даже CAS их послал, узнав об этом.
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Дмитрий Федосеев
Ответ PhilAN
Это ты про себя? А Промес так то неплохо на русском шпарит
Кто ты филин? Не пойму чо за член мне пишет?
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eRo
Ответ Iuasanotu
Нам то не гони
, 🍆 ))
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Дмитрий Федосеев
Ответ PhilAN
Это ты про себя? А Промес так то неплохо на русском шпарит
Сегодня видел🤭🤭🤭
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