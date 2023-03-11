Винисиус Жуниор: «Стоит мне впервые сфолить – сразу карточка. Соперникам показывают желтую на 89-й минуте после 15 фолов на мне»

Теги Реал Мадрид Эспаньол Ла Лига судьи Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор недоволен отношением к нему со стороны судей.

Бразилец получил желтую карточку в матче 25-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Эспаньолом» (3:1).

«Когда фолят на мне, судьи не свистят, не дают карточки другим игрокам. Стоит мне впервые сфолить, меня сразу предупреждают. Не может такого быть, что на мне больше всех фолят, но в то же время у меня больше всего карточек.

Подобное постоянно происходит с «Реалом» и со мной. Судьи показывают игроку карточку на 89-й минуте после 15 фолов на мне. Лучше тогда вообще не показывайте, будет больше времени на игру.

Я не хочу, чтобы меня защищали, я хочу, чтобы все было справедливо, чтобы рефери фиксировали фолы и показывали карточки, когда это необходимо», – сказал вингер «Реала».

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78 комментариев

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mr kovalsky
Ответ Barca_mania
самый мерзкий игрок Ла Лиги. даже Диего Коста был приятнее
Ты куда пропал?😂 все ищу тебя после вылета в 1/64 ле
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Сикарио
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Потрясающий нытик
Хаве? Это да
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Chosen one
Ответ иц а мэн
ты удивлен? риал самый судейский клуб в мире, просто они еще не попались из-за сильного лобби в структурах уефа всяких
ну да особенно когда барсу прокуратура судит за дела минувших 20 лет
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Владислав Романов
да когда уже его сломают за его провокации
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БЕКБЕРГАН
Ответ иц а мэн
ты удивлен? риал самый судейский клуб в мире, просто они еще не попались из-за сильного лобби в структурах уефа всяких
Реал самый судейский клуб в мире. Но почему то за взятки судью скандал вокруг Барсе. Может будешь объективне и признаешь что Реал это самый сильный и лучший клуб в истории футбола.
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ответ Сикарио
классно он Днуль на Энфилде поимел, правда?
А по факту сказать есть что?
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Владислав Романов
я не хочу чтобы меня защищали, но защищайте меня и не давайте мне карточки
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Сергей Барсуков
Ответ King_X
Абсолютно прав Барсоглоры, стоит коснуться их игрока - орут об удалении А Вини лупят весь матч и только на 89 ЖК дают - им норм, лол
Абсолютно согласен. Даже за фол, что тянет на красную - максимум сопернику желтую. А то и вообще без карточки, просто фол. А чуть Вини коснется соперника, так все... Вы пересмотрите фолы на Вини и сколько карточек дали и какого цвета, а потом делаете выводы. Я про барсоглоров сейчас. Вообще, мне кажеться, судьи тоже относятся своеобразно к Вини (из за того, что черный) и он никогда не молчит в "тряпочку". А кто высказывает правду в лицо - ого ненавидят.
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Омар Омаров
Ответ Адилет Апасбеков
и чем он неприатен?
Тем что обводит полкоманды соперников как стоячих)))
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Alexandr Donskoy
Ответ Адилет Апасбеков
и чем он неприатен?
Тобойприкинь
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Alexandr Donskoy
Ответ Barca_mania
самый мерзкий игрок Ла Лиги. даже Диего Коста был приятнее
Диего Коста по сравнению с унисиусом сама нежность!
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Ruscello
Ответ Омар Омаров
У Неймара была индульгенция,он был в команде балерин с купленными судьями
Именно поэтому у него было столько травм...У команды 321, которые должны были бы охранять здоровье игроков, как всегда были другие задачи...
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Омар Омаров
Ответ Неби Бабаханов
Дело в том что защитники знают как сфолить и не заработать карточку. В основном они это делают мелким фолом
Ну да. Когда ещё с бровки тренер соперников орёт во всю глотку :"сломайте ему ноги".
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Рустам Атаев
феноменальная плакса бразилии
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Омар Омаров
Ответ Ruscello
Неймару нашлась замена...
У Неймара была индульгенция,он был в команде балерин с купленными судьями
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Berekella 999
До чего же мерзкий!!!!
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Berekella 999
Ответ Buharoid
Быстрее бы его сломали на пару лет, надоел.
100000%!!
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Buharoid
Быстрее бы его сломали на пару лет, надоел.
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Alexandr Donskoy
Смуглая девочка 👧 плачет
+5
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Alexandr Donskoy
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Блэкпопый все ноет и ноет.
Он худший из всех игроков!
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А я ясные дни оставляю себе
Потрясающий нытик
+8
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Alexandr Donskoy
Ответ Vitali Freeman
Ох, иногда лучше молчать, бедный, несчастный. За его поведение в каждом матче по желтой, и не по одной должно быть
Точно 😁
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Alexandr Donskoy
Винисиуса ненавидят свои же реаловские болельщики
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Tristan...
Ответ Iuasanotu
Очень смешной сарказм Особенно на фоне коррупционных дел Барселоны бгг
Пусть докажут и накажут, если всё так.
Мы видим, что происходит на поле.
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Чистый лист
Ответ Zidan GOAT
В комментариях обиженные глоры судейского проекта, хозяином которых является Вини )
Приятно ли быть Винисиусу хозяином, когда он каждый матч не вылезает с кармана Араухо?!
+1
-1
0
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