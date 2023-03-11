Винисиус Жуниор: «Стоит мне впервые сфолить – сразу карточка. Соперникам показывают желтую на 89-й минуте после 15 фолов на мне»

недоволен отношением к нему со стороны судей.

Бразилец получил желтую карточку в матче 25-го тура между «Реалом» и « » (3:1).

«Когда фолят на мне, судьи не свистят, не дают карточки другим игрокам. Стоит мне впервые сфолить, меня сразу предупреждают. Не может такого быть, что на мне больше всех фолят, но в то же время у меня больше всего карточек.

Подобное постоянно происходит с «Реалом» и со мной. Судьи показывают игроку карточку на 89-й минуте после 15 фолов на мне. Лучше тогда вообще не показывайте, будет больше времени на игру.

Я не хочу, чтобы меня защищали, я хочу, чтобы все было справедливо, чтобы рефери фиксировали фолы и показывали карточки, когда это необходимо», – сказал вингер « ».

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