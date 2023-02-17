Бодрая ничья «МЮ» и «Барсы», Плющенко пригрозил отъездом учеников, 5-е золото Йоханнеса Бо, Россия сыграет с Ираном в марте и другие новости

1. Шикарную зарубу выдали на «Камп Ноу» в Лиге Европы «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» – 2:2, которые легко могли превратиться в 5:5 (35 ударов на двоих!). Рэшфорд продлил результативную серию, «МЮ» не проигрывает уже 7 матчей кряду. У «Барсы» беспроигрышная серия повнушительнее, однако в еврокубках у Хави пока не все удачно.

Не обошлось без вопросов к арбитрам. Причем судейством недовольны и Эрик тен Хаг, и Хави.

2. «Ювентус» на своем поле не смог обыграть «Нант» – 1:1. В концовке арбитр ограбил туринцев, не поставив очевидный пенальти. Все результаты ЛЕ можно изучить здесь, а Лиги конференций – здесь.

3. Евгений Плющенко остался без победы на первенстве России среди юниоров: его ученицы Вероника Жилина и Софья Титова заняли 2-е и 4-е места соответственно. Тренер не выдержал и разгромил судейство на турнире, пригрозив «переходом в другие страны» его воспитанников. Титова тоже не согласилась с оценками, которые действительно были странными.

4. Норвежцы Йоханнес Бо и Марте Ульсбю-Ройселанн выиграли сингл-микст на чемпионате мира по биатлону. Для Бо это уже 5-е золото на турнире в Оберхофе, а всего по числу наград он уступает только Бьорндалену. Ульсбю-Ройселанн завоевала 17-ю медаль ЧМ и сравнялась с Нойнер по общему числу наград, опередив ее по золоту.

5. Россия и Иран договорились о товарищеском матче, который пройдет в Тегеране весной. Петржела считает, что команда Карпина подобрала достойного соперника, по мнению Семина, Россия и Иран – команды одного уровня.

6. НХЛ. «Флорида» обыграла «Вашингтон», Кузнецов забросил 9-ю шайбу в сезоне. «Каролина» справилась с «Монреалем», Свечников сделал ассистентский хет-трик, но продлил безголевую серию до 18 игр. Все результаты дня – здесь.

7. Месси планирует отказаться от нового контракта с «ПСЖ» и хочет перебраться в США. Лео не понимает, почему клуб строит проект вокруг Мбаппе и игнорирует их с Неймаром. Парижане, в свою очередь, тоже не готовы бросать все силы, чтобы удержать нападающего. Впрочем, возвращения Месси в «Барсу» ждать в любом случае не стоит.

8. Судейский скандал вокруг «Барселоны» не стихает: с 2003 года клуб выплатил вице-президенту испанского судейского комитета 4,7 млн евро. «Реал» видит в этой истории подтверждение пристрастности арбитров к «Барсе». Вице-президент судейского комитета, работавший с каталонским клубом, заявлял, что консультации были устными, однако выяснилось, что существуют видео и документы. По словам главы Ла Лиги Тебаса, со спортивной точки зрения «Барсе» не грозят санкции из-за истечения срока давности.

9. НБА. «Милуоки» обыграл «Чикаго», несмотря на травму Янниса. Все результаты дня – здесь.

10. Польша готова шантажировать МОК бойкотом Олимпийских игр в случае допуска российских и белорусских спортсменов.

11. В КХЛ «Ак Барс» выиграл 5-й матч подряд, одержав победу над «Адмиралом», СКА нанес «Сибири» 4-е поражение кряду. «Сочи» установил антирекорд КХЛ по числу пропущенных шайб за сезон. Все результаты дня – здесь.

12. Адвокат Алвеса заявил, что у Дани с жертвой был секс с проникновением, но по согласию – иначе у девушки были бы повреждения.

13. «Альпин» представила болид на сезон-2023, амбассадором команды стал легендарный Зинедин Зидан.

14. Наталья Гербулова выиграла спринтерскую гонку в финале Кубка России по биатлону в Чайковском.

Цитаты дня

Худрук «Песняров» о пении Загитовой: «Отлично выглядит, у нее приятный тембр голоса. Хотел даже, чтобы она больше спела»

Мамаев о том, что открывает академию в Дубае, а не в России: «Не понимаю, в чем упрек. Я имею право решать, где лучше мне и моей семье»

Зарема о Матюнине: «Он с ностальгией рассказывал, как «Зенит» занес в судейскую футболку Халка. Так вообще можно?»

Рудковская о пении Загитовой: «Не знаю, кто придумал эту идею, но я бы этому человеку поставила двойку! Полнейший непрофессионализм – так подставлять спортсменку»