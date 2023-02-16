Первенство России среди юниоров. Горбачева, Садкова, Петрова, Рубцова, Жилина, Титова представят произвольные программы

16 февраля на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию девушки представят произвольные программы. После короткой лидирует Алина Горбачева.

Первенство России среди юниоров

Пермь

Девушки

Произвольная программа

Начало – 16:15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Анастасия Марасанова

2. Лидия Плескачева

3. Софья Титова

4. Дина Хуснутдинова

5. Мария Агаева

6. Елизавета Лабутина

Вторая разминка

7. Виктория Морозова

8. Таисия Щербинина

9. Милана Лебедева

10.

11. Надежда Понтелеенко

12. Алиса Юрова

Третья разминка

13. Любовь Рубцова

14.

15. Мария Гордеева

16. Агата Петрова

17. Дарья Садкова

18. Алина Горбачева

Положение после короткой программы

1. – 74,51

2. – 71,46

3. Агата Петрова – 68,81

4. – 68,27

5. Елизавета Куликова – 67,88

6. Любовь Рубцова – 67,48

7. Алиса Юрова – 67,22

8. Надежда Понтелеенко – 66,94

9. Вероника Жилина – 66,94

10. Милана Лебедева – 66,14

11. Таисия Щербинина – 65,25

12. Виктория Морозова – 64,94

13. Елизавета Лабутина – 64,65

14. Мария Агаева – 61,64

15. Дина Хуснутдинова – 60,92

16. Софья Титова – 60,01

17. Лидия Плескачева – 54,91

18. Анастасия Марасанова – 54,75

Похоже, впервые за 10 лет ученица Тутберидзе не выиграет юниорский ЧР. А вот Плющенко идет к титулу с «главным проектом»

Расписание первенства России среди юниоров по фигурному катанию. Там выступят Жилина, Титова, Федотов, Лазарев, Чикмарева и Янченков