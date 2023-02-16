Отец Месси: «Не думаю, что Лео вернется в «Барсу». Нет предложения и условий»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Хорхе Месси Футбол

Отец Лионеля Месси считает, что его сын не вернется в «Барселону».

«Не думаю, что Лео вернется в «Барселону». Условий нет.

Нет никакого предложения, мы не общались с Лапортой», – сказал Хорхе Месси.

Ранее сообщалось, что отец Месси прилетел в Барселону на фоне неудачных переговоров с «ПСЖ» о новом контракте.

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tazemyrat Kemalow
Для Месси не нужен никакой предложении его цель был выиграть ЧМ и он это выиграл и стал величайшим футболистам всех времен ☝️🇦🇷🏆👑👍 пускай кринж7 играет до сорока в надежде что 2026 году выиграть ЧМ и стать солтаншей всех восточных земель и народов всех времен🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Syndycate
"Нет предложения и условий" - имеется ввиду мало предложили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
кто-то
Ответ Aleksandr Danilov
Роналдиньо вроде сыграл
🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Donald J. Trump
Ответ Goofts
Более жирного намека для действий барселоны сложно представить Надо бы подписать на 1 сезон легенду клуба
Согласен. Барселона должна избавится от пол состава, что бы вписать заплату Месси и дать ему годик походить пешком.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Goofts
Более жирного намека для действий барселоны сложно представить
Надо бы подписать на 1 сезон легенду клуба
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Donald J. Trump
Нищая барса не найдет для каталонского сердца Месси лишних 100 млн в год
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДЖИН
Источник - твиттер проплаченного француза)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
F|||R
Ответ Барсик Юрана
Ну хоть не верблюд-Лига
Он уже играет в такой
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksandr Danilov
Ответ Homelender_666
Жаль, что лучший игрок в истории клуба не провёл прощальный матч на переполненном Камп Ноу😥
Роналдиньо вроде сыграл
+7
-8
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tommy Merlin
Ответ Барсик Юрана
Ну хоть не верблюд-Лига
Иронично, учитывая что ты подписан только "Верблюд-Лиге"))) Вот такое случается когда единственная яркая события в твоей жизни это уход на пенсию 38 летнего великого футболиста))
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
denisques
Сейчас пешком ходящий футболист любому клубу помешает, но креативно раздающий пасы конечно нужно
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eikei
Ответ Born is the King
МЛС или Аргентина . И так засиделся в Европе
Посмотри топ гол+пас этого сезона, ты из топа его хочешь выгнать? Может лучше тебя отсюда метлой? А то засиделся )))
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ubAA
Ответ Alex Zet
Это не родной отец. Родного отца Лео никто никогда не знал. Мать Лео работала прислугой, платили мало, денег не хватало и она вынуждена была подрабатывать в сами знаете каких услугах. Потом появился Лео, но точно сказать, когда и от кого , это затруднительно. Вполне возмодно что был жесткач, одна женщина - полтора десятка пьяных матросов. А потом поди разбери, кто от кого.
😆
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ubAA
Ответ Барсик Юрана
Ну хоть не верблюд-Лига
Ну так то да, уж лучше в МЛС…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Zet
Это не родной отец.
Родного отца Лео никто никогда не знал. Мать Лео работала прислугой, платили мало, денег не хватало и она вынуждена была подрабатывать в сами знаете каких услугах.
Потом появился Лео, но точно сказать, когда и от кого , это затруднительно.
Вполне возмодно что был жесткач, одна женщина - полтора десятка пьяных матросов. А потом поди разбери, кто от кого.
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rej1sta
Ответ Silent Mode
Там ещё про предложение сказано ну это так к слову
Читать слишком сложно, не усложняй людям жизнь)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Silent Mode
Ответ S100 Winner
Каких ещё условий? А как же готовность Месси помогать родной команде за минимальный оклад? Разве Барса - не семья, где выручают друг друга бескорыстно? Обязательно играть в родной команде только за гигантское бабло?
Там ещё про предложение сказано ну это так к слову
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S100 Winner
Ответ DolJun
я хз кто вообще всерьез думал что месси вернется в фк мем, у них же денег нет даже френки выплатить по долгам, не говоря уже подписать чемпиона мира
А что, за родную Барсу обязательно играть только за гигантское бабло?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZamoRano
Мдааа, никогда и не мог представить, что такого нехаризматичного аута будут тащить на роль гоата...
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Комментарий скрыт
+2
-11
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tazemyrat Kemalow
Ответ Барсик Юрана
Ну хоть не верблюд-Лига
😂👍➕
+7
-8
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S100 Winner
Каких ещё условий? А как же готовность Месси помогать родной команде за минимальный оклад? Разве Барса - не семья, где выручают друг друга бескорыстно? Обязательно играть в родной команде только за гигантское бабло?
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spaten
Плющенко: ну вот видите?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Капитонов
Ответ dr. cage
Барсе бы сейчас репутацию отмыть от подкупов судей.. Месси даже даром не нужен при этих обстоятельствах.
🤡🤡🤡
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Ответ Born is the King
МЛС или Аргентина . И так засиделся в Европе
Ну хоть не верблюд-Лига
+21
-17
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий