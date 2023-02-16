Отец Месси: «Не думаю, что Лео вернется в «Барсу». Нет предложения и условий»

Отец Лионеля Месси считает, что его сын не вернется в «Барселону».

«Не думаю, что Лео вернется в «Барселону». Условий нет.

Нет никакого предложения, мы не общались с Лапортой», – сказал .

Ранее сообщалось, что отец Месси прилетел в Барселону на фоне неудачных переговоров с « » о новом контракте.