Отец Месси: «Не думаю, что Лео вернется в «Барсу». Нет предложения и условий»
Отец Лионеля Месси считает, что его сын не вернется в «Барселону».
«Не думаю, что Лео вернется в «Барселону». Условий нет.
Нет никакого предложения, мы не общались с Лапортой», – сказал Хорхе Месси.
Ранее сообщалось, что отец Месси прилетел в Барселону на фоне неудачных переговоров с «ПСЖ» о новом контракте.
Надо бы подписать на 1 сезон легенду клуба
Родного отца Лео никто никогда не знал. Мать Лео работала прислугой, платили мало, денег не хватало и она вынуждена была подрабатывать в сами знаете каких услугах.
Потом появился Лео, но точно сказать, когда и от кого , это затруднительно.
Вполне возмодно что был жесткач, одна женщина - полтора десятка пьяных матросов. А потом поди разбери, кто от кого.