Юрий Семин: «Сборные России и Ирана – команды одного уровня. Хорошая вывеска»

Теги Юрий Семин Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Юрий Семин прокомментировал возможный товарищеский матч между Ираном и Россией. 

«Сборные России и Ирана – команды одного уровня. Для наших игроков это серьезная проверка. За последний год у сборной не было команд уровня чемпионата мира. Хорошая вывеска.

Стоит ли Карпину вызывать игроков из Европы? Думаю, Головин и Миранчук уже заскучали по игре за сборную. Но только главный тренер знает, кого надо приглашать в команду», – сказал бывший тренер сборной России.

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5 комментариев

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Dexter Dallas
вам там с петржеллой одну методичку дали?
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R Kukhov
Дерби людоедов?
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Nickolay Lyskov
Наравне с Ираном - теперь уже выглядит как комплимент для нашей сборной, сумевшей не проиграть ни Таджикистану, ни Узбекистану.
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Джиза
Палыч, ну хорош, берега-то видь)) то, что Иран не слабее нас - факт. Но! Если нашей сборной тяжело играть против почти любой команды мира, не делает эти матчи интересными для болельщиков. Вывеска Россия-Иран это 90 минут вялой перепасовки в центре поля. При всём уважении ко всем:)))
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hulk&boloto
Стёб от Палыча?
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