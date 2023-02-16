Юрий Семин: «Сборные России и Ирана – команды одного уровня. Хорошая вывеска»

прокомментировал возможный товарищеский матч между Ираном и Россией.

«Сборные России и – команды одного уровня. Для наших игроков это серьезная проверка. За последний год у сборной не было команд уровня чемпионата мира. Хорошая вывеска.

Стоит ли Карпину вызывать игроков из Европы? Думаю, Головин и Миранчук уже заскучали по игре за сборную. Но только главный тренер знает, кого надо приглашать в команду», – сказал бывший тренер сборной России.