Юрий Семин: «Сборные России и Ирана – команды одного уровня. Хорошая вывеска»
Юрий Семин прокомментировал возможный товарищеский матч между Ираном и Россией.
«Сборные России и Ирана – команды одного уровня. Для наших игроков это серьезная проверка. За последний год у сборной не было команд уровня чемпионата мира. Хорошая вывеска.
Стоит ли Карпину вызывать игроков из Европы? Думаю, Головин и Миранчук уже заскучали по игре за сборную. Но только главный тренер знает, кого надо приглашать в команду», – сказал бывший тренер сборной России.
5 комментариев