Вице-президент судейского комитета предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами. Он заявлял, что консультации были устными, но есть видео и документы
Стало известно, за что «Барселона» платила вице-президенту судейского комитета Испании.
Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатила Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро с 2016 по 2018 год. Он заявил, что оказывал консультационные услуги. Клуб уточнил, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.
Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й.
Каталонцам грозит исключение из Ла Лиги, снятие очков и штрафы, если это сочтут коррупцией.
По данным El País, компания бывшего вице-президента комитета судей предоставляла клубу письменные отчеты и видео, в которых содержались профайлы судей и анализ их поведения во время игр.
Такое происходило перед каждым матчем Ла Лиги и Кубка Испании, а также перед играми «Барселоны Б». Сообщается, что все отчеты хранятся в архивах компании Dasnil 95 и могут быть в любое время предоставлены суду.
Примечателньо, что Энрикес Негрейра заявил прокуратуре Каталонии, что его консультации для «Барселоны» были исключительно устными. Однако это опроверг сын Энрикеса Хавьер, а также два члена команды экс-президента «блауграны» Жозепа Бартомеу. Сын Энрикеса заявил, что эта работа была законной.
В случае, если действия «Барселоны» признают коррупционными, клубу грозят штрафы, снятие очков и исключение из Ла Лиги.
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А то я аж телефон уранил 🤣
Сейчас они всё поймут, и нам не будет над кем смеяться)
Но хотелось бы продолжение банкета.
Если взялись за этих, то не надо останавливаться - шманайте всех! Не должно быть "неугодных" и "своих".
Футбол должен очиститься: и клубы, и ФИФА. Все.
Иначе не надо было и начинать и прикрываться благими намерениями.
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Все отлично помнят про Виктора Кашшаи, Марка Клаттенбурга, Чакыра, Дани Маккели, Майкла Оливера, Бьорна Кьёмперса, Матео Лаоса, Гонсалеса Гонсалеса, Эстрада Фернандес, Дель Керро Гранде, Хосе Хиль Монсано
С Барсой всё ясно: Сегунда, Лига Конференций, очередные скандальные новости.
В который раз?)