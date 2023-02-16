Вице-президент судейского комитета предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами. Он заявлял, что консультации были устными, но есть видео и документы

Теги Барселона Ла Лига судьи Федерация футбола Испании Жозеп Бартомеу деньги Футбол

Стало известно, за что «Барселона» платила вице-президенту судейского комитета Испании.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатила Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро с 2016 по 2018 год. Он заявил, что оказывал консультационные услуги. Клуб уточнил, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й.

Каталонцам грозит исключение из Ла Лиги, снятие очков и штрафы, если это сочтут коррупцией.

По данным El País, компания бывшего вице-президента комитета судей предоставляла клубу письменные отчеты и видео, в которых содержались профайлы судей и анализ их поведения во время игр.

Такое происходило перед каждым матчем Ла Лиги и Кубка Испании, а также перед играми «Барселоны Б». Сообщается, что все отчеты хранятся в архивах компании Dasnil 95 и могут быть в любое время предоставлены суду.

Примечателньо, что Энрикес Негрейра заявил прокуратуре Каталонии, что его консультации для «Барселоны» были исключительно устными. Однако это опроверг сын Энрикеса Хавьер, а также два члена команды экс-президента «блауграны» Жозепа Бартомеу. Сын Энрикеса заявил, что эта работа была законной.

В случае, если действия «Барселоны» признают коррупционными, клубу грозят штрафы, снятие очков и исключение из Ла Лиги.

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92 комментария

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Barca
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Тебас - марионетка Барсы
Ага. Тебе самому не смешно?)
А то я аж телефон уранил 🤣
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Parce
Ответ Born is the King
Да в первую очередь надо отнимать трофеи, которые были получены с помощью предательства футбола в кабинетах судейского комитета. У Барселоны просто нет чести
Как там в Мадриде, говорят -8 🥶
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ FCB1991
Там Тебасик уже заднюю врубил. Дедуля понял, что предъявить ничего не смогут, а если начнут копать, то Реалу со всеми его скандалами грозит расформирование. =)
Тебас - марионетка Барсы
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Barca
Ответ FCB1991
Там Тебасик уже заднюю врубил. Дедуля понял, что предъявить ничего не смогут, а если начнут копать, то Реалу со всеми его скандалами грозит расформирование. =)
Нельзя дать " Экспертам " догадаться, иначе нам будет не над кем смеяться
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Александр Гончаров
Ответ Роман
Пришло время выбирать более достойный клуб и начать болеть за Реал например. С Барсой всё ясно: Сегунда, Лига Конференций, очередные скандальные новости.
Реал тоже нужно дисквалифицировать, за то, что с Баварией (дважды) и Атлетико было в ЛЧ, таких ошибок не бывает.
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barca1899messi
Ответ Roja
От этого позора уже не отмыться
А ты попробуй возьми хотя бы Fairy
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Он саМый
Опачки, так вот, кто судей покупает в Испании. Про Евребе и Айтекина и так все знают. Не пора ли вычеркнуть этих мошенников из футбола
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бек саидов
Ответ Роман
Пришло время выбирать более достойный клуб и начать болеть за Реал например. С Барсой всё ясно: Сегунда, Лига Конференций, очередные скандальные новости.
Можно болеть за Барсу даже в сегунде , но болеть за реал, это диагноз
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Александр Гончаров
Всё, мы наблюдаем с вами конец Барселоны. С учётом её долга и т.д. она уже не выплывет никогда.
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FCB1991
Там Тебасик уже заднюю врубил. Дедуля понял, что предъявить ничего не смогут, а если начнут копать, то Реалу со всеми его скандалами грозит расформирование. =)
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Barca
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Бан не за горами
Ты читать умеешь?
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ARIGAMI ARIGAMI
Бан не за горами
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Barca
Ответ rej1sta
Мне вот интересно, как новости о "покупке" судей сочетаются с этими эпизодами: https://ibb.co/TPvZkJx https://ibb.co/ZmVZpvL https://ibb.co/g7RWypc https://ibb.co/vBSZ2ZB https://ibb.co/Q7gTsSX Подобные ошибки стоили чемпионства в сезоне 16/17
А ну тихо ты!
Сейчас они всё поймут, и нам не будет над кем смеяться)
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Afinogenov
Барса, Сити, Юве - все заморались. Судить и наказывать есть за что.

Но хотелось бы продолжение банкета.
Если взялись за этих, то не надо останавливаться - шманайте всех! Не должно быть "неугодных" и "своих".

Футбол должен очиститься: и клубы, и ФИФА. Все.
Иначе не надо было и начинать и прикрываться благими намерениями.
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sintenced
Вообще если окажется правдой, то по идее это серьезнее, чем нарушения Ювентуса.
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Parce
Ответ grek087
Ну конечно! Тут такое дело, как мы пропустим! Позорники🤡
Не говоря об этом деле, местные тут годами живут, тот же глорик челси должен
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rej1sta
Мне вот интересно, как новости о "покупке" судей сочетаются с этими эпизодами:
https://ibb.co/TPvZkJx
https://ibb.co/ZmVZpvL
https://ibb.co/g7RWypc
https://ibb.co/vBSZ2ZB
https://ibb.co/Q7gTsSX
Подобные ошибки стоили чемпионства в сезоне 16/17
+1
-2
-1
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бек саидов
Ответ Afinogenov
С каждой новостью Барса всё ближе к Лиге1, а Ла Лига - к уровню чемпионата Германии. И неизвестно, что ещё будет с Реалом. Клуб такой же пушистый, как и Барселона.
Барсе пора послать ла лигу куда дальше и начать переговоры с французами. Лига 1 займёт место ла лиги , а ла лига превращается фермерской конторе, где правит мадрид.
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Parce
Ответ Konvicted
Поклонник регулярного участника баталий в ЛЕ вещает об унижении действующего чемпиона Испании и ЛЧ. Даже забавно
Какое забавно, ты прям полыхаешь, больно в одно месте, когда мадрид на заслуженном втором месте, а в лч вы надолго не задержитесь, это я могу лично обещать
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Barca
Ответ Роман
Пришло время выбирать более достойный клуб и начать болеть за Реал например. С Барсой всё ясно: Сегунда, Лига Конференций, очередные скандальные новости.
Когда реалишко сдал достойным клубом?)
Все отлично помнят про Виктора Кашшаи, Марка Клаттенбурга, Чакыра, Дани Маккели, Майкла Оливера, Бьорна Кьёмперса, Матео Лаоса, Гонсалеса Гонсалеса, Эстрада Фернандес, Дель Керро Гранде, Хосе Хиль Монсано
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Boni Jek
На днях все уладят,этот воздух
0
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Konvicted
Ответ donatodonatore
По Барсе расследование как по Ювентусу. По итогам минус 20очков и перевод в низшую лигу.
Плевать на сегунду и на минус очки. У Барсы должны быть отобраны национальные трофеи за 2016-2018 год. А это плюс по одному чемпионству Атлетико и Реалу соответственно.
+4
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Роман
Пришло время выбирать более достойный клуб и начать болеть за Реал например.
С Барсой всё ясно: Сегунда, Лига Конференций, очередные скандальные новости.
+6
-2
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Barca
И снова Барса поимела своих хейтеров)
В который раз?)
+1
-3
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grek087
Ответ Parce
Глорье Мадрида и Челси как всегда на ветках Барсы, не зря один из великих и популярных клубов Европы, а если судить по активности , то самый популярный в мире
Ну конечно! Тут такое дело, как мы пропустим! Позорники🤡
+4
-2
+2
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