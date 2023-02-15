PARI Кубок России. Спринт. Казакевич стартует 13-й, Миронова – 15-й, Сливко – 28-й, Гореева – 30-й, Гербулова – 37-й, Куклина – 41-й

Теги результаты Кубок России Лариса Куклина спринт (жен) Наталья Гербулова Светлана Миронова Тамара Дербушева (Воронина) Анастасия Егорова Ирина Казакевич Елизавета Каплина Полина Шевнина Екатерина Носкова (Мошкова) Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Шевченко Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

16 февраля в финале Кубка России по биатлону в Чайковском женщины пробегут спринтерскую гонку. 

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

Финал

Чайковский

Женщины

Спринт

Начало – 9:00 по московскому времени, трансляции – «Матч ТВ», «Матч! Арена». 

Старт-лист

4. Анастасия Шевченко 

6. Тамара Дербушева

10. Валерия Каюмова

11. Наталия Шевченко

13. Ирина Казакевич

15. Светлана Миронова

16. Анастасия Егорова

22. Ксения Довгая

28. Виктория Сливко

30. Анастасия Гореева

34. Екатерина Носкова

36. Полина Шевнина

37. Наталья Гербулова

38. Елизавета Каплина

41. Лариса Куклина

Полный старт-лист – на сайте СБР.

Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Чайковском

8 комментариев

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starichok77
то есть без конкурентов из Беларуси..., "ижевка" в общем))
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<vella>
когда совершенно все равно, кто выиграет.
Была бы Ульяна - за нее поболела...
и очень неудобное время для болельщиков,
если ты работаешь...
+1
0
+1
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paul83
Ответ тоторо
прикольно шашиловки все в начале заявлены, а истоминские в конце. интересно это намеренно или случайно?
чет нигматулинок ни одной
0
-1
-1
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LoRa
Да на всех девушек хочется посмотреть!! Удачи в гонке!! 😊
+1
0
+1
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Афанасия
Очень интересно на Васнецову (Каюмову) посмотреть. Вернее, послушать её интервью. Почему решила так быстро вернуться, в каком регионе будет тренироваться и с кем вообще.
+1
-1
0
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тоторо
прикольно шашиловки все в начале заявлены, а истоминские в конце. интересно это намеренно или случайно?
+2
0
+2
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тоторо
Ответ ivan 07
Наш дворовой биатлон возвращается. По сравнению с КМ и ЧМ скорости от топ -50 и до бесконечности .стрельба медленнее некуда. И несмотря на это пожелаем хорошей гонки Виктории.
да причем у твоей любимицы виктории стрельба самая медленная😂
+3
-2
+1
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ivan 07
Наш дворовой биатлон возвращается. По сравнению с КМ и ЧМ скорости от топ -50 и до бесконечности .стрельба медленнее некуда. И несмотря на это пожелаем хорошей гонки Виктории.
+1
-8
-7
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