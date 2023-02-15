PARI Кубок России. Спринт. Казакевич стартует 13-й, Миронова – 15-й, Сливко – 28-й, Гореева – 30-й, Гербулова – 37-й, Куклина – 41-й

16 февраля в финале Кубка России по биатлону в Чайковском женщины пробегут спринтерскую гонку.

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

Финал

Чайковский

Женщины

Спринт

Начало – 9:00 по московскому времени, трансляции – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

4.

6.

10.

11. Наталия Шевченко

13.

15.

16. Анастасия Егорова

22. Ксения Довгая

28. Виктория Сливко

30. Анастасия Гореева

34. Екатерина Носкова

36. Полина Шевнина

37. Наталья Гербулова

38. Елизавета Каплина

41. Лариса Куклина

Полный старт-лист – на сайте СБР.

Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Чайковском