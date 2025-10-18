«Черчесову захочется доказать: я круче, чем Карпин». Яхимович о матче «Динамо» – «Ахмат»

Эрик Яхимович поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ «Динамо» – «Ахмат».

Игра пройдет в Москве в воскресенье.

«По составу «Динамо», конечно же, лучше «Ахмата », плюс мы играем на своем поле, так что жду только победу. И Карпин, и Черчесов — большие тренеры по российским меркам. Черчесов — бывший тренер сборной и «Динамо», плюс они оба бывшие игроки «Спартака».

Естественно, Черчесов будет по полной настраивать своих игроков, ему будет очень важен этот матч в плане самоутверждения, захочется доказать, что «я — тренер круче, чем Карпин».

С мотивацией точно все будет в порядке, так что, думаю, будет рубка. «Ахмат» станет играть вторым номером, а «Динамо» — больше атаковать. Главное — не пропускать быстрые атаки «Ахмата». В общем, интересно будет посмотреть на этот матч.

С турнирной точки зрения «Динамо» победа важнее, плюс влияет атмосфера домашней игры, турнирная таблица и все остальное. Моя ставка — на «Динамо», — сказал экс-игрок «Динамо».