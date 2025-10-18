ЧМ-2025 (U20). Франция сыграет с Колумбией в матче за 3-е место
На молодежном чемпионате мира в Чили пройдет матч за 3-е место.
Сборная Франции встретится с Колумбией.
ЧМ-2025 (U20)
Матч за 3-е место
U20 Кубок Мира. Матч за 3 место
18 октября 19:00, Эстадио Насьональ
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кто победит в главном матче Бундеслиги?2649 голосов
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости