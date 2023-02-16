Зарема о Матюнине: «Он с ностальгией рассказывал, как «Зенит» занес в судейскую футболку Халка. Так вообще можно?»
Зарема Салихова высказалась о бывшем футбольном судье Алексее Матюнине.
Сегодня стало известно, что экс-судья отказался от иска к «РБ Спорт» и журналисту Сергею Егорову. Он подавал в суд из-за новости о непройденном детекторе лжи.
«Этот судья мне запомнился тем, что с романтизмом и ностальгией рассказывал, как получил в подарок капитанскую повязку от Кришито в день его прощального матча и тем, что «Зенит» занес в судейскую футболку Халка после игры.
А так вообще можно?» – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Могла бы, если бы лично видела, как Матюнину что-либо дарили. А вот пересказ со слов Матюнина свидетельским показанием являться не может.
Иначе любого человека можно было бы легко посадить за что угодно: собраться вдвоем-втроем и рассказать, как жертва им призналась в чем-то незаконном.