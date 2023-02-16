Зарема о Матюнине: «Он с ностальгией рассказывал, как «Зенит» занес в судейскую футболку Халка. Так вообще можно?»

высказалась о бывшем футбольном судье .

Сегодня стало известно, что экс-судья отказался от иска к «РБ Спорт» и журналисту Сергею Егорову. Он подавал в суд из-за новости о непройденном детекторе лжи.

«Этот судья мне запомнился тем, что с романтизмом и ностальгией рассказывал, как получил в подарок капитанскую повязку от Кришито в день его прощального матча и тем, что « » занес в судейскую футболку после игры.

А так вообще можно?» – сказала жена бывшего владельца « » Леонида Федуна.

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