Зарема о Матюнине: «Он с ностальгией рассказывал, как «Зенит» занес в судейскую футболку Халка. Так вообще можно?»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Доменико Кришито Халк Алексей Матюнин Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась о бывшем футбольном судье Алексее Матюнине.

Сегодня стало известно, что экс-судья отказался от иска к «РБ Спорт» и журналисту Сергею Егорову. Он подавал в суд из-за новости о непройденном детекторе лжи.

«Этот судья мне запомнился тем, что с романтизмом и ностальгией рассказывал, как получил в подарок капитанскую повязку от Кришито в день его прощального матча и тем, что «Зенит» занес в судейскую футболку Халка после игры.

А так вообще можно?» – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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45 комментариев

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.ru
А так вообще можно?..
если поюзанные футболка и повязка Глушакова клубу не нужны... почему не отдать их хотя бы судьям
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dimitrii36
Ответ tolstiy
она уже не смешная....
так она не Маша, да и ты не Дубровский
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okkervil
Ответ В Питере Пять
Об икре.
Которую начинает метать при упоминании Зенита?
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tolstiy
она уже не смешная....
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слесарь Гавриленко
Ответ Serzhique
Она думает о чем-либо кроме Зенита?
О Матюнине
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Иван1984
Он просто фетишь любит!!
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Сергей Нилов
Ответ Serzhique
Она думает о чем-либо кроме Зенита?
по моему это уже перебор.Ваш муж больше не хозяин спартака,и Ваше сраное мнение,лично мне ниентересно.
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Michael_Monza
Ответ redbalance
Молодец деваха, жги болото.
На этой "девахи" пробу негде ставить.
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Алексей Никитин
Ответ Typucm1
Зарема раздвинула ноги, чтобы заиметь деньги Федуна - а так вообще, можно?
а ты своими жалкими пальчонками строчишь бред, а так вообще можно?
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Vanek1411
А что ж Заремба не скажет, при каких обстоятельствах футболку заносили? Что это было знаком примирения после того, как слова Халка о расизме со стороны Матюнина не нашли подтверждения. Ах да, эти уточнения не позволят КБ-братьям написать в комментах: "ЫЫЫ, ЗЕНИТ РАБОТАЕТ С СУДЬЯМИ!!!"
Что же он от иска отказался тогда?
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Владимир Молявин
Пофиг на эту новость.
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Кирилл.С-Пб
Ответ Artyr Dydkin
Как ни странно, Зарема говорит нормальные вещи, когда дело не касается Зенита. Даже не так. Когда Зарема не приплетает Зенит. Далеко не глупая. Но что со всем рассудком происходит, когда упоминается Зенит? Не особо понятно
На самом деле у нее татуха есть со стрелкой, а это всё так, показуха )))
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el ruso guapo
Барса за двушку нанимала судейский корпус, а тут футболка) зарема, конечно, не готова к футболу)
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Фантом
Ответ Константин Эсперов
Она может быть свидетелем в суде
Кстати, не может.

Могла бы, если бы лично видела, как Матюнину что-либо дарили. А вот пересказ со слов Матюнина свидетельским показанием являться не может.

Иначе любого человека можно было бы легко посадить за что угодно: собраться вдвоем-втроем и рассказать, как жертва им призналась в чем-то незаконном.
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dimitrii36
Ответ Ильназ Гимаев
Отправить в пердив Зенит. Но в России это не работает. Тут коррупция на коррупции. И это не победить.
оного весь мир уже отправил, а через год - другой и не вспомнит никто
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Ильназ Гимаев
Отправить в пердив Зенит. Но в России это не работает. Тут коррупция на коррупции. И это не победить.
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-6
-5
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dimitrii36
Ответ Zenith forever
Зарема у вас еще в девахах ходит?
конечно, как и наличие прибора в портках не доказывает, что ты мужчина
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goshforever
Ответ Apol
СЭ продолжает пробивать дно и звонить Зареме. Она уже никто, зачем нам ее мнение?
Лидер общественного мнения)) Ну или как минимум лицо, рождающее кликбейт, судя по количеству комментариев под каждой новостью с Заремой.
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Михаил1970
Легенда Спартака в отставке раздает интервью.
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gustavo1097
Кришито и Халк одни из самых ярких легионеров в истории нашего чемпионата. Будь я судьей, я бы тоже хотел получить их футболку или повязку. Но у федунихи сплошные заговоры и договорняки везде. Не удивлюсь, если она посреди ночи просыпается в холодном поту с криками «ЗЕНИТ»
+11
-3
+8
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Artyr Dydkin
Как ни странно, Зарема говорит нормальные вещи, когда дело не касается Зенита. Даже не так. Когда Зарема не приплетает Зенит. Далеко не глупая. Но что со всем рассудком происходит, когда упоминается Зенит? Не особо понятно
+5
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Бородин
Ответ Apol
СЭ продолжает пробивать дно и звонить Зареме. Она уже никто, зачем нам ее мнение?
Она и так была никто собственно
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Typucm1
Зарема раздвинула ноги, чтобы заиметь деньги Федуна - а так вообще, можно?
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Vanek1411
А что ж Заремба не скажет, при каких обстоятельствах футболку заносили? Что это было знаком примирения после того, как слова Халка о расизме со стороны Матюнина не нашли подтверждения. Ах да, эти уточнения не позволят КБ-братьям написать в комментах: "ЫЫЫ, ЗЕНИТ РАБОТАЕТ С СУДЬЯМИ!!!"
+22
-6
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BaltikaSPb
Ответ Serzhique
Она думает о чем-либо кроме Зенита?
Еще о Газпроме и Миллере
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