Польша готова шантажировать МОК бойкотом Олимпийских игр в случае допуска российских и белорусских спортсменов

Польша готова шантажировать Международный олимпийский комитет (МОК) бойкотом Олимпийских игр-2024 в Париже в случае допуска спортсменов из России и Беларуси, заявил министр спорта и туризма страны Камиль Бортничук.

«Бойкот, конечно, является самой сильной картой, которую мы имеем. Мы как поляки говорим, что мы должны быть потенциально готовы к применению этого аргумента, на рассмотрение такого сценария.

Мы сейчас уже не можем его исключить, но только в ситуации, когда все другие движения, попытки переговоров, компромиссные предложения не встретят понимания МОК. У нас еще есть время до Олимпийских игр в Париже.

В этом году состоятся Европейские игры в Польше – в Кракове. На этих Европейских играх, это 100% подтверждено, спортсменов ни из России, ни из Беларуси ни под нейтральным флагом, ни под каким-либо другим не будет», – сказал Бортничук.

Министр спорта Польши предложил создать «сборную беженцев», в составе которой на Олимпиаде смогут выступить атлеты из России и Беларуси