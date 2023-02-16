Польша готова шантажировать МОК бойкотом Олимпийских игр в случае допуска российских и белорусских спортсменов

Теги МОК Париж-2024 Политика Камиль Бортничук Легкая атлетика

Польша готова шантажировать Международный олимпийский комитет (МОК) бойкотом Олимпийских игр-2024 в Париже в случае допуска спортсменов из России и Беларуси, заявил министр спорта и туризма страны Камиль Бортничук.

«Бойкот, конечно, является самой сильной картой, которую мы имеем. Мы как поляки говорим, что мы должны быть потенциально готовы к применению этого аргумента, на рассмотрение такого сценария.

Мы сейчас уже не можем его исключить, но только в ситуации, когда все другие движения, попытки переговоров, компромиссные предложения не встретят понимания МОК. У нас еще есть время до Олимпийских игр в Париже. 

В этом году состоятся Европейские игры в Польше – в Кракове. На этих Европейских играх, это 100% подтверждено, спортсменов ни из России, ни из Беларуси ни под нейтральным флагом, ни под каким-либо другим не будет», – сказал Бортничук. 

Министр спорта Польши предложил создать «сборную беженцев», в составе которой на Олимпиаде смогут выступить атлеты из России и Беларуси

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Владимирович
Тогда пока
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bayern-fan
Ответ Сэйлор Мун
чтобы кого то чем то шантажировать, нужно иметь какое то влияние в спорте, а на Польше разве есть хоть 1 нормальный спортсмен способный завоевать медаль? )))
а в лахта центре интернет не работает, погуглить нельзя стату Польши на олимпиадах?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ритка
с 1924 года у Польше 72 золотые Олимпийские медали, прям супер держава в спррте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FortMinor
хотелось бы чтобы в Европе не объединяли в скопом Беларусь и рф, все таки я сомневаюсь что путен спрашивал у луки разрешения проехать по территории Беларуси. рф пускай сама несет ответственность за свои злодеяния
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Выбор между Польшей и Россией на ОИ очевиден
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
allcash000
Так стоп! Кто только что банку газировки открыл?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Afinogenov
Ответ rizhik
Поляки часто мешали России и у них это прекрасно получалось. Например в 1919-1921. И шикарно с этим справились
Лучше всего у них получается - исчезать с карты мира 🙂 Вот это они действительно умеют и регулярно практикуют.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Ильин
Значит пропускайте 2 Олимпиады, раз такие принципиальные.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus Varro
С Ингой Швентек пан Бортинчук обсуждал уже будущий бойкот Олимпиады?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сэйлор Мун
чтобы кого то чем то шантажировать, нужно иметь какое то влияние в спорте, а на Польше разве есть хоть 1 нормальный спортсмен способный завоевать медаль? )))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arty K.
Нажимаем кнопку "выпуск шавок". Нажали
(с) США
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Victor Klimanoff
Ахахаха, ок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Кузнецов
А что польша великая спортивная нация?? Без нее ои провалятся??
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Кривоногов
Знаю одного поляка лично, в теннис играли, не с ним.
Говорит, все поляки хотят что бы от них отстали, и те и эти, зззаколебали говорит.😁
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rizhik
Поляки часто мешали России и у них это прекрасно получалось. Например в 1919-1921. И шикарно с этим справились
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Классный руководитель
по баробану как то их тухляк
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Java Anarkulov
Обиженки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений - 79
Всяк тушканчик в поле агроном.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий