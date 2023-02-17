Андрей Свечников сделал 3 передачи в матче с «Монреалем». Безголевая серия – 18 игр
Андрей Свечников сделал 3 передачи с «Монреалем», продлив безголевую серию до 18 игр.
«Каролина» обыграла «Канадиенс» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2).
В 54 матчах сезона в активе россиянина 46 (19+27) очков. В этом календарном году россиянин еще не забивал.
Сегодня Свечников (18:43, 3:36 – в большинстве, «+3») нанес 4 броска в створ, применил 2 силовых приема и получил малый штраф. Статистика потерь и перехватов – 2:2.
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