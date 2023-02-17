Андрей Свечников сделал 3 передачи в матче с «Монреалем». Безголевая серия – 18 игр

сделал 3 передачи с « », продлив безголевую серию до 18 игр.

« » обыграла «Канадиенс» (6:2) в матче регулярного чемпионата (6:2).

В 54 матчах сезона в активе россиянина 46 (19+27) очков. В этом календарном году россиянин еще не забивал.

Сегодня Свечников (18:43, 3:36 – в большинстве, «+3») нанес 4 броска в створ, применил 2 силовых приема и получил малый штраф. Статистика потерь и перехватов – 2:2.