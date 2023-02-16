«Иран – достойный соперник для России. Получится интересный спарринг». Петржела о матче

Теги Сборная России по футболу Властимил Петржела Сборная Ирана по футболу товарищеские матчи (сборные) Чемпионат.com Футбол

Властимил Петржела высказался о возможном матче России с Ираном.

«Конечно же, сборной нужны матчи. В противном случае они забудут, как играть друг с другом. Любой команде нужна игровая практика на постоянной основе. И сборы тоже необходимы. Это послужит мотивацией для футболистов.

Иран – достойный соперник. У них отличная сборная, есть много качественных игроков. Получится интересный спарринг», – сказал бывший тренер «Зенита».

Ранее стало известно, что сборная России проведет товарищеский матч с Ираном в марте 2023 года в Тегеране.

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13 комментариев

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LLiriKK
Если сборная Карпина, как всегда безыдейно и беспросветно, гоняла унылые ничейки с Таджикистаном и Узбекистаном, которые ни по каким критериям не являются серьезной силой в Азии, то страшно представить, что ожидает в матче против Ирана.
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инок
В нынешних реалиях и условиях для нашей сборной это неплохо сыграть матч с одной из сильнейших сборных Азии
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RusLoko
Если без сарказма и подколов:Иран в рейтинге Уефа на 24 месте, Россия на 37,а Узбекистан на 77,так что уж как минимум сильнее в разы чем Узбекистан, я думаю все знают как минимум Тареми и Азмуна, у нас таких нападающих нет...
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Совесть Черданцева
Я вот одного не пойму: Таджики были, Узбеки были, Иранцы будут..
Где Белоруссия? Где Эритрея? Где КНДР?
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Сергей Галынский
Заткните уже Петржелу
Хуже Зарема,тока
Достали
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SAF22
а все остальные нам завидуют
+1
-1
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Олег Устименко
Ответ Адепт Суперлиги
Иран, Узбекистан, Белоруссия, Россия - группа смерти на Чемпионате Угнетенных
угнетать устанешь😏
+2
-1
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Дядя ТУРА
шоу программа перед матчем
- казнь оппозиции
- религиозные обряды
- конкурс на лучшее оскорбление США
+7
-5
+2
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Ростовский
Ответ TeLLer
Иран - не просто достойный, а самый сильный соперник из ныне возможных для России
Бразилия достойнее
+1
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Sobachkin
Ну да, там и тут режимность, всегда все враги.... верхушка в шоколаде, а низы в бедности... Цивилизованным странам мы не нужны
+7
-2
+5
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Ллб
Встретятся два безоговорочных мировых лидера-гегемона, причем с огромным отрывом........
....,...........
................
.....правда не по футболу, а по санкциям
+9
-2
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TeLLer
Иран - не просто достойный, а самый сильный соперник из ныне возможных для России
+6
-3
+3
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Адепт Суперлиги
Иран, Узбекистан, Белоруссия, Россия - группа смерти на Чемпионате Угнетенных
+1
-8
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