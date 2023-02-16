«Иран – достойный соперник для России. Получится интересный спарринг». Петржела о матче

высказался о возможном матче России с Ираном.

«Конечно же, сборной нужны матчи. В противном случае они забудут, как играть друг с другом. Любой команде нужна игровая практика на постоянной основе. И сборы тоже необходимы. Это послужит мотивацией для футболистов.

Иран – достойный соперник. У них отличная сборная, есть много качественных игроков. Получится интересный спарринг», – сказал бывший тренер «Зенита».

Ранее стало известно, что сборная России проведет товарищеский матч с в марте 2023 года в Тегеране.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!