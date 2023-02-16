«Иран – достойный соперник для России. Получится интересный спарринг». Петржела о матче
Властимил Петржела высказался о возможном матче России с Ираном.
«Конечно же, сборной нужны матчи. В противном случае они забудут, как играть друг с другом. Любой команде нужна игровая практика на постоянной основе. И сборы тоже необходимы. Это послужит мотивацией для футболистов.
Иран – достойный соперник. У них отличная сборная, есть много качественных игроков. Получится интересный спарринг», – сказал бывший тренер «Зенита».
Ранее стало известно, что сборная России проведет товарищеский матч с Ираном в марте 2023 года в Тегеране.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Где Белоруссия? Где Эритрея? Где КНДР?
Хуже Зарема,тока
Достали
- казнь оппозиции
- религиозные обряды
- конкурс на лучшее оскорбление США
....,...........
................
.....правда не по футболу, а по санкциям