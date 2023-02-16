Марте Ульсбю-Ройселанн завоевала 17-ю медаль чемпионатов мира. Она сравнялась с Нойнер по общему числу наград и опередила ее по золоту

Теги Магдалена Нойнер Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии жен Марте Ульсбю-Ройселанн Биатлон

Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн победила в сингл-миксте на чемпионате мира в Оберхофе.

Это 17-я награда ЧМ в карьере Ульсбю-Ройселанн. На ее счету 13 золотых медалей и 4 бронзы. 

По общему числу наград норвежка сравнялась с Магдаленой Нойнер, у которой 17 наград ЧМ (12-4-1).

У Ульсбю-Ройселанн 2 личных золота, у Нойнер – 6. 

«Я рада, что была среди самых слабых». Путь лучшей биатлонистки мира – ей повезло не потеряться в юниорах (да-да, в Норвегии это тоже проблема)

«Разочаруюсь, если муж подбодрит меня в гонке». Она – лучшая биатлонистка мира, а он тренирует ее соперниц

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12 комментариев

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СТАТИСТИКА 100
Все по делу 🥇, почти все женские эстафеты спасла Олсбю Рейселанн сама, помню еще эстафету в Эстерсунде , ну просто триллер😍удачи в Эстафете и в масс старте✨
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Элси Ринген
Ответ Viks
Лина-Лоцик не хочет правильно писать две фамилии Ульсбю Ройселанн.
Вопрос правильного написания фамилий философский.
Ибо существует два подхода: транскрипция (передача звучания) и транслитерация (передача написания).
Спор тут о правильности реально бессмыслен.
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Элси Ринген
Ответ Валентин и ыч
Только Анфиса!
Анфиса Зайцева? А это еще кто?
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sergei71
Забыли написать, что по золоту сравнялась с Мартеном Фуркадом.)
А вообще забавно получается... Кайса- 1-кратная, Домрачева - 2-кратная, Форсберг - 6-кратная, а Ройселанн - 13-кратная ( и это явно не предел).
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Голос Губерниева
Ответ Viks
... но мы-то знаем, что королева биатлона Лена Нойнер, а не Ульсбю Ройселанн
Надо так..... Бё- великий, Бё-великий, Бё-великий, не менее 300 раз в сутки.
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Валентин и ыч
Ответ M P
Зайцева же.
Только Анфиса!
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or.om
Из них 3 в сингл миксте, 4 в смешанке. Вообще эти две гонки не нужны на чм
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Xell
Еще с Йосей пару раз побегает. И вообще станет первой))))
+2
-1
+1
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Hardy
🤣🤣🤣
+1
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+1
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M P
Ответ Viks
... но мы-то знаем, что королева биатлона Лена Нойнер, а не Ульсбю Ройселанн
Зайцева же.
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-2
-2
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Viks
... но мы-то знаем, что королева биатлона Лена Нойнер, а не Ульсбю Ройселанн
+4
-3
+1
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Viks
Лина-Лоцик не хочет правильно писать две фамилии Ульсбю Ройселанн.
0
-2
-2
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