Марте Ульсбю-Ройселанн завоевала 17-ю медаль чемпионатов мира. Она сравнялась с Нойнер по общему числу наград и опередила ее по золоту

Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн победила в сингл-миксте на чемпионате мира в Оберхофе.

Это 17-я награда ЧМ в карьере Ульсбю-Ройселанн. На ее счету 13 золотых медалей и 4 бронзы.

По общему числу наград норвежка сравнялась с Магдаленой Нойнер, у которой 17 наград ЧМ (12-4-1).

У Ульсбю-Ройселанн 2 личных золота, у Нойнер – 6.

«Я рада, что была среди самых слабых». Путь лучшей биатлонистки мира – ей повезло не потеряться в юниорах (да-да, в Норвегии это тоже проблема)

«Разочаруюсь, если муж подбодрит меня в гонке». Она – лучшая биатлонистка мира, а он тренирует ее соперниц