Марте Ульсбю-Ройселанн завоевала 17-ю медаль чемпионатов мира. Она сравнялась с Нойнер по общему числу наград и опередила ее по золоту
Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн победила в сингл-миксте на чемпионате мира в Оберхофе.
Это 17-я награда ЧМ в карьере Ульсбю-Ройселанн. На ее счету 13 золотых медалей и 4 бронзы.
По общему числу наград норвежка сравнялась с Магдаленой Нойнер, у которой 17 наград ЧМ (12-4-1).
У Ульсбю-Ройселанн 2 личных золота, у Нойнер – 6.
«Я рада, что была среди самых слабых». Путь лучшей биатлонистки мира – ей повезло не потеряться в юниорах (да-да, в Норвегии это тоже проблема)
«Разочаруюсь, если муж подбодрит меня в гонке». Она – лучшая биатлонистка мира, а он тренирует ее соперниц
Ибо существует два подхода: транскрипция (передача звучания) и транслитерация (передача написания).
Спор тут о правильности реально бессмыслен.
А вообще забавно получается... Кайса- 1-кратная, Домрачева - 2-кратная, Форсберг - 6-кратная, а Ройселанн - 13-кратная ( и это явно не предел).